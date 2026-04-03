Спрос на ОСАГО для мотоциклов вырос более чем вдвое

Tекст: Дмитрий Зубарев

Количество проданных полисов ОСАГО для мотоциклов в России выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, передает ТАСС. Средняя стоимость страховки по стране достигла 3353 рубля, сообщили в пресс-службе маркетплейса «Сравни».

Москва стала лидером по числу застрахованных мотоциклов: на столицу пришлось 16% всех оформленных полисов при средней цене 3779 рублей. Возраст владельцев мотоциклов, оформивших страховку в Москве, варьируется от 16 до 75 лет. Московская область заняла второе место с долей 9% и средним чеком 3 492 рубля, а возрастной диапазон водителей в регионе составляет от 16 до 68 лет.

Третью строчку занимает Краснодарский край, где зафиксировано 6% оформленных полисов и средняя стоимость страховки достигла 3468 рублей. Возраст мотоциклистов в этом регионе находится в пределах от 17 до 70 лет. В топ-5 регионов также вошли Петербург (доля 5%, средняя стоимость 3 422 рубля, водители от 18 до 70 лет) и Свердловская область (доля 4%, средняя стоимость 2 605 рублей, возраст от 17 до 73 лет).

Среди мотоциклистов самыми востребованными оказались модели японского и немецкого производства. В частности, в пресс-службе «Сравни» сообщили: «Возглавляет рейтинг самых страхуемых мотоциклов BMW R, средняя стоимость полиса для которой составляет 3 143 рубля». В первую пятерку популярных моделей также вошли Honda CB (3 100 рублей), Honda CBR (3 593 рубля), BMW F (3 165 рублей) и Honda VFR (3 131 рубль).

