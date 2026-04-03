Трамп объявил о 100-процентных пошлинах на лекарства

Tекст: Катерина Туманова

«Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, пошлины, о которых будет объявлено уже в четверг, будут применяться к компаниям, которые не заключили соглашений с Белым домом. По словам источников, импорт из стран, заключивших торговые соглашения с Белым домом, также будет ограничен в соответствии с условиями этих соглашений», – пишет Financial Times (FT).

В 2025 году США согласились ограничить пошлины на лекарства из ЕС на уровне 15% в рамках соглашения, заключенного с блоком в Тернберри, Шотландия.

По данным газеты, Pfizer, AstraZeneca и Novo Nordisk входят в число компаний, заключивших соглашения с администрацией Трампа о привлечении инвестиций в США и снижении цен на лекарства в обмен на отмену пошлин.

Новые пошлины, о которых в США объявят на этой неделе, являются результатом расследования в сфере национальной безопасности. Его начали в апреле прошлого года. Доклады, представленные президенту, стали основой документа о регулировании импорта фармацевтических препаратов и ингредиентов в США, который уже представлен на сайте Белого дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году фармкомпании США предупредили о риске роста дефицита лекарств из-за новых пошлин. В июле в США внесли законопроект о запрете экспорта лекарств и протезов в Россию. В апреле текущего года США понизили импортные пошлины на продукцию из стали, алюминия и меди.