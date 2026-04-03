Синоптик Макарова сообщила о погоде на российских горнолыжных курортах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Плюсовые температуры зафиксированы на российских горнолыжных курортах Роза Хутор и Шерегеш, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову. По ее словам, в Роза Хуторе на ближайшие дни прогнозируются дожди, а в воскресенье ожидается мокрый снег. Температура днем достигает плюс 9, ночью около нуля.

Макарова уточнила, что в начале следующей недели на курорте возможны небольшие отрицательные значения ночью, осадки сохранятся, в том числе сильные дожди и снег в высокогорье. Ветер будет умеренным, а опасности схода лавин на Красной Поляне сейчас нет.

На курорте Шерегеш выпадает небольшой снег, однако днем уже фиксируется температура плюс 5-6, ночью – минус 5-6, а среднесуточная температура держится около нуля. По словам синоптика, еще можно кататься на склонах, хотя характер погоды становится весенним.

Ожидается, что в начале следующей недели в Шерегеше также пройдут небольшие осадки, которые будут иметь смешанный характер: возможны и дождь, и снег. При этом осадки не будут интенсивными, а ветер останется умеренным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на курорте «Роза Хутор» в Сочи после ночного снегопада до 70 сантиметров снега официально открыли около 10,5 километров горнолыжных трасс.

На курорте «Красная поляна» из-за сильных снегопадов и опасности схода лавин закрыли горнолыжные трассы вскоре после начала зимнего сезона.

Ранее на «Роза Хутор» в Сочи зафиксировали ранний снегопад с образованием снежного покрова высотой до четырех сантиметров.