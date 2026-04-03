Более десяти человек пострадали при взрыве страйкбольной гранаты в поезде ФРГ

В Германии из-за взрыве в поезде с вокзала эвакуировали сотни человек

Tекст: Катерина Туманова

По информации федеральной полиции, гранату бросил о 20-летний немец, его задержали. При нем был найден большой нож, пишет Tagesschau.

Федеральная полиция Зигбурга устроила крупномасштабную операцию с эвакуацией, так как известно, что задержанный заявил полицейским, будто намеревался совершить теракт.

Около 150 пассажиров и железнодорожный персонал были выведены из поезда. Для других был организован пункт сбора в соседней школе.

По словам свидетелей, подозреваемый поджег петарды в поезде, а затем укрылся в туалете. По данным полиции, некоторые путешественники получили поверхностные травмы и ушибы.

По данным Bild, не менее 12 человек получили ранения от взрыва в вагоне, а на вокзале в целях безопасности было эвакуировано до 500 граждан.

Поезд стоит на запасном пути, железнодорожная ветка закрыта, как и скоростная железнодорожная ветка Франкфурт – Кельн.

