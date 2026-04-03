В МЧС рассказали о цвете опасного для жизни бытового газа

Tекст: Катерина Туманова

«Пламя газовой горелки должно быть ровным, голубого цвета. Если пламя красное или желтое, газ сгорает не полностью, срочно вызывайте специалиста газовой службы», – приводит РИА «Новости» выдержку из памятки МЧС по правилам поведения при опасности утечки бытового газа.

В случае обнаружения пламени такого цвета рекомендуется немедленно выключить плиту и вызвать специалистов газовой службы. Спасатели отмечают, что нарушение правил безопасности при пользовании газом значительно увеличивает риск для здоровья и жизни людей.

По информации ведомства, если в помещении содержится от пяти до 15% газа по отношению к общему объему воздуха, это может привести к удушью или стать причиной возгорания.

