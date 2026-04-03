Депутат Роднина объяснила бурную реакцию на слова о пенсии в России

Tекст: Катерина Туманова

«По закону у нас пенсия не зарплата. Я что, что-то нарушила? Что-то я неправильное сказала? Беспокоиться заранее, я считаю, это как раз и хорошо учиться, и получать хорошую профессию, образование», – сказала Роднина YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

По мнению депутата Госдумы волна общественного возмущения в качестве реакции на ее слова возникла из-за приближающихся выборов.

«Выясняется, нашим людям нельзя говорить про какие-то вещи, пенсии. Почему не говорить о них? Да, конечно, это болезненный момент. <...> Очень часто людей известных, которые в нашей стране что-то сделали, оставили какой-то свой след, их надо опустить. Лишить нас самих наших же кумиров, победителей, успешных людей. Вот почему-то их надо попачкать», – высказалась она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Роднина сочла интересной идею однополых дуэтов в фигурном катании, из-за чего ей пришлось объяснять, что она имела в виду. В марте текущего года Роднина заявила, что иностранцы могут завидовать России из-за масштабных социальных программ.