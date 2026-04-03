Аэропорты Британии столкнулись с дефицитом керосина

Цены на авиатопливо в Европе достигли рекордных 1,9 тыс. долларов за тонну

Tекст: Катерина Туманова

«Согласно данным специализированного издания Argus, в четверг цены на авиационное топливо в Европе достигли рекордной отметки в 1,9 тыс. долларов за метрическую тонну. На данный момент в аэропортах континента достаточно топлива для поддержания полетов самолетов, но Argus предупредило о возможном дефиците», – пишет Politico.

Газета напомнила, что еще до войны на Ближнем Востоке авиакомпании предупреждали о структурном дефиците керосина в ЕС, отчасти из-за санкций в отношении российской нефти и сокращения мощностей нефтепереработки в Европе. Производство авиационного топлива в Европе зависит от импорта сырой нефти, главным образом из Ближнего Востока.

В аналитической компании Kpler, специализирующейся на энергетике, сообщили, что после Британии дефицит авиатоплива ощутит на себе Франция.

«По нашим оценкам, после Великобритании во Франции наблюдается второй по величине дефицит между спросом и предложением», – заявил Джордж Шоу, старший аналитик нефтяного рынка в компании Kpler.

Однако, по его мнению, Парижу будет проще, чем Лондону, получить недостающие объемы керосина, даже если поставки из стран Персидского залива останутся заблокированными.

«Они могут получать наземные объемы нефти из Нидерландов или Бельгии», которые служат «нефтяными центрами Европы», поскольку являются основным пунктом ввоза сырой нефти морским путем, добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые авиакомпании в середине марта начали подготовку к отмене рейсов из-за дефицита топлива.