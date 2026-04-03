Тегеран заявил о длительном закрытии Ормузского пролива для США и Израиля

Tекст: Катерина Туманова

«Ормузский пролив останется закрытым для США и Израиля на длительный срок. Они больше никогда не получат доступа к проливу <…> Стратегия Ирана заключается в изгнании США и Израиля из региона Ближнего Востока», – приводит РИА «Новости» слова Шекарчи в интервью гостелерадиокомпании Ирана (RIIB).

С конца февраля США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана. В ответ республика атакует израильские территории и американские военные объекты в странах региона. Из-за эскалации конфликтов фактически остановлено судоходство по Ормузскому проливу, что привело к росту мировых цен на топливо и нарушению поставок нефти и сжиженного газа из Персидского залива.

Шекарчи добавил, что иранская армия готова силой добиваться компенсации ущерба, нанесенного войной с противником, отметив наличие необходимых средств для получения такой компенсации, цитирует его агентство Fars.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Такер Карлсон заявил, что возобновить движение судов через Ормузский пролив с применением военной силы невозможно. В МИД Ирана рассказали о новом протоколе судоходства в Ормузском проливе. Time узнал, как Иран неприятно удивил администрацию США ответными атаками.