Суд обратил в доход России имущество чиновников по делу Минздрава в Краснодаре

Tекст: Катерина Туманова

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство прокуратуры об уточнении исковых требований по антикоррупционному делу против министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова и связанных с ним лиц, передает ТАСС.

В иск были включены имущество и средства бывшего первого заместителя министра здравоохранения Ларисы Кадзаевой и членов ее семьи на сумму почти 300 млн рублей.

Прокурор в суде сообщил, что Кадзаева занимала должность до 30 августа 2022 года и использовала административные полномочия, связанные с закупками, для заключения госконтрактов с фирмами, аффилированными с ее супругом Гамагиным, с которым она находится в фиктивном разводе.

Доходы, полученные запрещенным способом, Кадзаева вкладывала в дорогостоящую недвижимость, кадастровая стоимость которой превышает 200 млн рублей. Более 100 млн рублей были размещены на счетах, также полученных коррупционным путем.

Суд удовлетворил заявленное ходатайство и обратил в доход Российской Федерации земельные участки на территории Краснодарского края, Адыгеи, Крыма и Москвы, денежные средства почти 215 млн рублей, один ru золота, жилые помещения и доли в компаниях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов был задержан силовиками в марте по подозрению в мошенничестве, ему предъявили обвинение в мошенничестве. Позже был наложен арест на имущество главы кубанского минздрава Филиппова.