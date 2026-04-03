Вспышку предпоследнего класса мощности зафиксировали на Солнце 2 апреля

«2 апреля в 21.15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4404 (N12W18) зарегистрирована вспышка M3.5 продолжительностью 69 минут», – сообщили в институте ТАСС.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Причем минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

С каждым увеличением мощность растет в 10 раз. Вспышки на Солнце могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. В случае достижения Земли, они могут провоцировать магнитные бури.

Напомним, в четверг, 3 апреля, на Земле ожидается переход геомагнитных возмущений в среднюю магнитную бурю из-за воздействия крупной корональной дыры на Солнце.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине марта на Земле началась планетарная магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце и ускорения солнечного ветра. Глава РАН Красников назвал влияние вспышек на Солнце на здоровье преувеличенным.






