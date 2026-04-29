Суд изъял активы экс-замглавы Минтранса Семенова на 6 млрд рублей

Tекст: Ольга Иванова

Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял недвижимость, деньги, ювелирные украшения и другое имущество у бывшего замглавы Минтранса РФ Алексея Семенова, его партнеров и родственников на сумму свыше 6 млрд рублей, передает РИА «Новости». Ответчиками по делу также проходили экс-руководители ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеслав Смирнов, Юрий Спасский и Виктор Парахин, а также ряд других лиц.

«Суд обратил в доход государства заявленное имущество: доли в уставных капиталах и ценные бумаги коммерческих организаций; объекты недвижимости, автомобили премиум-класса, ювелирные изделия и другие активы, указанные в иске», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. В общей сложности у ответчиков изъяли 15 иномарок, более 25 жилых и 42 нежилых здания и помещения, а также ювелирные украшения и яхту. Стоимость конфискованного имущества превысила 6 млрд рублей.

По данным Генпрокуратуры, Семенов вместе со Смирновым, Спасским и Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств через IT-компанию «Инфорион Технологии», позднее переименованную в ООО «Инфорион». С 2009 года ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» заключило с этой структурой более 20 контрактов на обслуживание на сумму свыше 340 млн рублей. На неподтвержденные доходы, уточняло ведомство, фигуранты строили загородные дома, покупали квартиры и оформляли часть имущества на аффилированных лиц.

Сам Алексей Семенов находится в СИЗО: его арестовали в конце 2024 года по делу о хищении более 200 млн рублей. Следствие связывает эти эпизоды с 2012 годом, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе. В СИЗО также был помещен бывший руководитель ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеслав Смирнов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего замминистра транспорта России Алексея Семенова арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и отправили в следственный изолятор по решению Дорогомиловского суда Москвы.

Дорогомиловский суд Москвы поместил под стражу бывшего гендиректора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеслава Смирнова, проходящего по делу вместе с Семеновым.

Позднее этот же суд продлил арест Семенову и Смирнову и оставил их в следственном изоляторе до 26 апреля.