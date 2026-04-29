Путин заявил о неукоснительном соблюдении Россией договора ДНЯО

Путин с юмором разрядил протокольную заминку на встрече с лидером Конго

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле. Перед началом встречи в узком составе Сассу-Нгессо случайно уронил папку с документами и попытался их поднять, передает РИА «Новости».

Путин с улыбкой произнес: «Ничего. It's ok», чтобы поддержать гостя и разрядить ситуацию. Один из членов делегации Конго помог президенту собрать бумаги, после чего переговоры продолжились без задержек. Инцидент не повлиял на ход мероприятия, и стороны перешли к обсуждению вопросов повестки дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе переговоров Путин заявил, что российские компании выразили готовность и желание работать на рынке Конго. Также президент России предложил лидеру Конго принять участие в предстоящем саммите Россия – Африка осенью в Москве.



