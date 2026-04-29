  • Новость часаМИД назвал спекуляциями слухи о возможном применении ядерного оружия на Украине
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    29 апреля 2026, 23:16 • Новости дня

    Путин заявил о неукоснительном соблюдении Россией договора ДНЯО

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва продолжает строго придерживаться всех обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, являясь одним из его ключевых депозитариев, заявил президент России Владимир Путин.

    Российская Федерация полностью выполняет условия Договора о нераспространении ядерного оружия, передает РИА «Новости». Соответствующее обращение главы государства зачитал руководитель российской делегации на профильной обзорной конференции ООН Андрей Белоусов.

    В тексте документа подчеркивается особая роль Москвы в поддержании глобальной стратегической стабильности. «Наша страна как ответственный участник и один из депозитариев ДНЯО неукоснительно следует его букве и духу», – говорится в заявлении российского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран «ядерной пятерки» запланировали экспертные консультации на полях обзорной конференции по ДНЯО в Нью-Йорке.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал гонку ядерных вооружений своим главным страхом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал нераспространение ядерного оружия краеугольным камнем мировой безопасности.

    29 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин с юмором разрядил протокольную заминку на встрече с лидером Конго
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи в Кремле Владимир Путин с улыбкой прокомментировал протокольную заминку, когда президент Конго Дени Сассу-Нгессо уронил документы.

    Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле. Перед началом встречи в узком составе Сассу-Нгессо случайно уронил папку с документами и попытался их поднять, передает РИА «Новости».

    Путин с улыбкой произнес: «Ничего. It's ok», чтобы поддержать гостя и разрядить ситуацию. Один из членов делегации Конго помог президенту собрать бумаги, после чего переговоры продолжились без задержек. Инцидент не повлиял на ход мероприятия, и стороны перешли к обсуждению вопросов повестки дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе переговоров Путин заявил, что российские компании выразили готовность и желание работать на рынке Конго. Также президент России предложил лидеру Конго принять участие в предстоящем саммите Россия – Африка осенью в Москве.


    Комментарии (4)
    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    Ушаков: Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

    Комментарии (33)
    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул неприемлемость и опасность перехода к наземной операции в Иране, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин акцентировал внимание на том, что любые силовые действия США и Израиля могут привести к крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, передает ТАСС.

    Российский президент отметил, что вариант с проведением наземной операции на территории Ирана видится «совсем неприемлемым и опасным».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поддержал решение США о продлении перемирия вокруг Ирана.

    Комментарии (5)
    29 апреля 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили перспективы крупных экономических проектов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе диалога между лидерами России и США внимание было уделено новым экономическим и энергетическим инициативам, среди которых уже есть конкретно прорабатываемые проекты, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы реализации совместных проектов в сферах экономики и энергетики. Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, обе стороны отметили значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, передает ТАСС.

    Ушаков подчеркнул, что ряд масштабных инициатив в экономике уже предметно обсуждается между представителями двух государств. По его словам, президенты обратили внимание на «большие перспективы взаимовыгодных проектов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Глава российского государства посчитал правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня вокруг Ирана. Трамп заявил Путину, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка.

    В свою очередь, Путин рассказал Трампу о террористических методах, используемых Киевом. В марте Путин уже проводил телефонные переговоры с Трампом, которые продолжались около часа и были инициированы американской стороной.

    Комментарии (3)
    29 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о продвижении российских войск на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам о деталях разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    По словам Ушакова, по просьбе президента США Путин дал оценку текущей ситуации на линии соприкосновения в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Он отметил, что российские войска удерживают стратегическую инициативу и продолжают теснить позиции противника.

    «По просьбе Трампа Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника», – сказал Ушаков.

    Ранее американский лидер заявил о продолжении переговоров с Путиным по Украине.

    Москва допустила наличие неофициального общения между главами государств.

    Комментарии (7)
    29 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин заявил о готовности российских компаний выйти на рынок Конго

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе российско-конголезских переговоров президент России Владимир Путин заявил, что российские компании выражают готовность и желание работать на рынке Конго.

    По словам главы государства, стабильная внутриполитическая ситуация в Конго создает благоприятные условия для развития деловых отношений и открытия новых экономических возможностей, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что перспективы для сотрудничества между Россией и Конго существуют в различных сферах. Он подчеркнул, что страны уже развивают партнерство в области геологоразведки, энергетики, логистики и сельского хозяйства.

    «У нас хорошие перспективы в развитии наших отношений, причем по разным направлениям. Что касается экономики, то это геологоразведка, энергетика, логистика, сельское хозяйство и некоторые другие направления», – сказал он.

    Напомним, в среду президент Конго прибыл в Кремль для переговоров с Путиным.

    Комментарии (4)
    29 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой США Дональдом Трампом важные вопросы по телефону, при этом беседа длилась более полутора часов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, разговор лидеров двух стран продолжался более полутора часов, передает ТАСС.

    «Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Этот разговор продолжался более полутора часов», – заявил Ушаков журналистам.

    Уточняется, что это уже 12-й телефонный контакт между Путиным и Трампом после возвращения последнего в Белый дом в начале 2025 года.

    Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа 9 марта. После беседы Трамп объявил о временном снятии части санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине. Новых предложений по организации личной встречи между лидерами не поступало, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Ушаков: Для мира на Украине Киев должен согласиться на озвученные предложения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для достижения мира на Украине президенту Владимиру Зеленскому необходимо согласиться на предложения, которые уже были озвучены, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что Москва предпочла бы дипломатическое урегулирование и считает, что достижение целей спецоперации и мир возможно через переговоры, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, для этого Зеленский должен положительно отреагировать на предложения, «которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 21:18 • Новости дня
    Ушаков: Разговор Путина и Трампа прошел в дружественной атмосфере

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Состоявшийся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошёл в дружественной атмосфере и сопровождался откровенным обменом мнениями, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков..

    Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошёл в дружеской атмосфере. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам, что беседа отличалась откровенностью и деловым подходом, сообщает ТАСС.

    По его словам, «общение президентов велось в дружеском ключе, было откровенным и деловым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Дональд Трамп заявил, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка. В свою очередь, Владимир Путин рассказал Трампу о сугубо террористических методах Киева. Он также отметил, что Россия хотела бы достичь целей спецоперации на Украине путем переговоров.

    В марте Владимир Путин уже проводил телефонные переговоры с Дональдом Трампом, инициированные американской стороной.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 20:46 • Новости дня
    Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент выразил уверенность в том, что договоренность по урегулированию ситуации на Украине может быть достигнута в ближайшее время.

    Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине уже близка. О содержании телефонных переговоров между лидерами рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    Ушаков отметил: «Дональд Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Дональдом Трампом. Путин отметил, что считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня вокруг Ирана.

    Ранее Путин провел телефонные переговоры с Трампом 9 марта, которые длились около часа и были инициированы американской стороной. После разговора с Путиным Трамп заявил, что временно снимает часть санкций.

    Комментарии (4)
    29 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Ушаков рассказал о содержании разговора Путина и Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и в Иране, попытку покушение на американского лидера и перспективы взаимовыгодных проектов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Путин выразил поддержку Трампу в связи с недавней попыткой покушения на него 25 апреля, подчеркнув недопустимость политически мотивированного насилия, говорится в комментарии помощника президента на сайте Кремля. Российский президент также поздравил первую леди США Меланью Трамп с прошедшим днем рождения и отметил ее вклад в вопрос воссоединения российских и украинских детей с семьями.

    Среди международных тем основной акцент был сделан на ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. Путин заявил, что наземная операция США в Иране опасна, и поддержал решение Трампа о продлении режима прекращения огня. Стороны также обсудили ситуацию на Украине: по словам Трампа, сделка, способная завершить конфликт, уже близка.

    По просьбе Трампа Путин охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения, подчеркнув, что российские войска продолжают теснить противника и сохраняют стратегическую инициативу. Было отмечено, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тыс. тел погибших, а в ответ получила чуть более 500. Оба лидера выразили схожие оценки в адрес киевского режима и отметили затягивание конфликта со стороны Зеленского.

    Путин напомнил, что достижение мирного урегулирования возможно только при положительной реакции Киева на ранее озвученные предложения. Трамп положительно оценил объявленное Россией Пасхальное перемирие, а Путин выразил готовность объявить перемирие на период Дня Победы, что также было поддержано главой Белого дома.

    Кроме того, президенты обсудили перспективы развития взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике, отметив значимость сотрудничества в этих сферах.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, который прошел в дружественной атмосфере.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    Премьер Португалии возмутил ЕС поддержкой приглашения Путина на G20

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление португальского премьера Луиша Монтенегру о необходимости диалога с Москвой и присутствия президента России на грядущей встрече «Большой двадцатки» спровоцировало резкое недовольство европейских дипломатов, сообщает Politico.

    Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру поддержал идею пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в США, передает РИА «Новости».

    Как пишет Politico, глава португальского правительства заявил о необходимости вести диалог с Россией, несмотря на существующие разногласия.

    В издании отмечается, что заявление Монтенегру о поддержке приглашения президентом США Владимира Путина на саммит G20 в Майами вызвало «волнение в дипломатических кругах ЕС».

    Согласно данным Politico, слова португальского премьера вызвали негативную реакцию со стороны дипломатов во многих странах Европы. Представители ЕС выразили обеспокоенность позицией Португалии, подчеркивая, что подобные заявления могут осложнить единство Евросоюза по вопросу отношений с Россией.

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони призвала Европу попросить президента России Владимира Путина сделать шаги вперед в связи с возможным участием в саммите G20.

    Россия получила официальное приглашение на саммит G20 в США на высшем уровне.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил о постоянном членстве России в «Большой двадцатке».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пока не принятом решении об участии Владимира Путина в саммите в Майами.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Президент Конго прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Это первый зарубежный визит главы Конго после его инаугурации, которая прошла 16 апреля, передает РИА «Новости».

    Сассу-Нгессо находится в России с государственным визитом, в Москву он прибыл накануне. В рамках встречи лидеры собираются обсудить перспективы развития отношений между Россией и Республикой Конго.

    Кроме двусторонних вопросов, президенты планируют обменяться мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки.

    Накануне Кремль сообщил о предстоящих переговорах Путина с лидером Конго.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин пригласил президента Конго на третий саммит Россия – Африка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле предложил президенту Конго Дени Сассу-Нгессо принять участие в предстоящем саммите Россия – Африка, который пройдет осенью в Москве.

    Президент России Владимир Путин пригласил главу Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на третий саммит Россия – Африка. Встреча лидеров двух стран прошла в среду в Кремле, передает РИА «Новости».

    «Благодарны вам за то, что вы принимали активное участие в саммитах Россия - Африка. Мы сейчас готовим – осенью этого года – третий саммит. Рассчитываем на ваше личное участие и приглашаем вас в Москву», – обратился Путин к африканскому коллеге.

    Республика Конго является постоянным участником форума. Сассу-Нгессо присутствовал на первой встрече в Сочи в 2019 году, а также на втором саммите в Петербурге в 2023 году. Третий форум Россия – Африка запланирован на 28-29 октября 2026 года в российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле начались переговоры президентов России и Республики Конго. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал общение глав государств в формате один на один. Ранее Владимир Путин утвердил проведение третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 12:51 • Новости дня
    Кремль спросили о возможной встрече Путина с Бутягиным

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин пока не планирует встречу с возвращенным в Россию археологом Александром Бутягиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в графике Владимира Путина пока не запланирована встреча с археологом Александром Бутягиным, который накануне вернулся в страну после обмена на границе с Польшей, передает РИА «Новости».

    Песков уточнил, что «сейчас таких планов нет», отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече главы государства с ученым.

    Процесс обмена, как отметил Песков, был очень сложным и ответственным, однако российские спецслужбы успешно его завершили.

    Археолог Александр Бутягин, сотрудник Государственного Эрмитажа, был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Киев обвинял его в проведении якобы незаконных археологических работ в Крыму. В марте польский суд признал правомерной его экстрадицию.

    Российский археолог Александр Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Ранее польская прокуратура направляла в суд Варшавы ходатайство об экстрадиции археолога на Украину.

    Бутягин не может воспользоваться своим мобильным телефоном и ноутбуком, поскольку техника остается под арестом после его возвращения в Россию.

    После возвращения ученый заявил о прекрасном самочувствии.

    Комментарии (0)
    Главное
    США передали России и Китаю предложения по контролю над ядерным оружием
    Ушаков рассказал о содержании разговора Путина и Трампа
    США отказались принять мирные предложения Ирана
    В Туапсе восстановили газоснабжение после атаки дронов ВСУ
    Суд изъял активы экс-замглавы Минтранса Семенова на 6 млрд рублей
    «Северсталь» заявила о регистрации всех активов Мордашова в России
    Россельхознадзор предупредил о продаже семян борщевика на маркетплейсах