Путин заявил о неукоснительном соблюдении Россией договора ДНЯО

Российская Федерация полностью выполняет условия Договора о нераспространении ядерного оружия, передает РИА «Новости». Соответствующее обращение главы государства зачитал руководитель российской делегации на профильной обзорной конференции ООН Андрей Белоусов.
В тексте документа подчеркивается особая роль Москвы в поддержании глобальной стратегической стабильности. «Наша страна как ответственный участник и один из депозитариев ДНЯО неукоснительно следует его букве и духу», – говорится в заявлении российского лидера.
