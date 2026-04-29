Путин поблагодарил жителей Чечни за участие в спецоперации

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в среду вечером провел в Кремле встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, передает РИА «Новости». В ходе беседы российский лидер высоко оценил заслуги чеченских бойцов.

«Хочу поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции», – сказал Путин. Он подчеркнул, что бойцы из республики сражаются мужественно и героически, защищая Россию и свою малую родину.

Глава государства также выразил надежду, что жители Чечни поддержат Кадырова на предстоящих выборах. По словам президента, под его руководством регион кардинально преобразился за последние годы.

Рамзан Кадыров, в свою очередь, сообщил, что в спецоперации принимают участие более 70 тыс. жителей республики, из которых свыше 20 тыс. – добровольцы. Государственными наградами отмечены более 12 тыс. чеченских бойцов.

