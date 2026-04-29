Умер известный математик Владимир Воеводин

Умер математик, член-корреспондент РАН Владимир Воеводин

Tекст: Вера Басилая

Выдающийся математик, член-корреспондент РАН Владимир Воеводин скоропостижно скончался, передает РИА «Новости».

О трагической новости сообщили в Национальном центре физики и математики. Воеводин был директором Научно-вычислительного центра и филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове, а также профессором и доктором физико-математических наук.

В НЦФМ выразили соболезнования и отметили, что потеряли не только коллегу и друга, но и выдающегося организатора науки и настоящего патриота. Воеводина характеризуют как человека большой души, высокого профессионализма и глубоких нравственных ориентиров.

В последние годы Владимир Воеводин посвятил себя подготовке нового поколения ученых в филиале МГУ в Сарове, уделяя особое внимание каждому студенту и магистранту. В центре подчеркивают, что он всегда был готов поддержать и поделиться своим богатым опытом и знаниями.

Церемония прощания с Владимиром Воеводиным пройдет 2 мая в 11:00 по московскому времени в Доме культуры МГУ в Москве.