Захарова в интервью индийскому порталу Firstpost заявила, что «устойчивое урегулирование кризиса вокруг Украины возможно только на основе устранения его первопричин». Она подчеркнула, что Украина должна вернуться к истокам своей государственности, обеспечив нейтральный и безъядерный статус, передает РИА «Новости».
«Важно также трезво смотреть на геополитические реалии: признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, обеспечить учет наших законных озабоченностей, восстановить баланс в сфере безопасности в Европе и мире. Нужны юридически обязывающие договоренности и механизмы, гарантирующие невозобновление кризиса», – отметила Захарова.
Российская сторона всегда выступала за скорейшее дипломатическое разрешение ситуации, отметила Захарова. Однако процесс не может идти исключительно в интересах одной стороны. Киев и его западные союзники не находятся в том положении, чтобы диктовать условия, заявила она.
Представитель МИД добавила, что Москва поддерживает политический диалог с США для поиска компромиссов, но не питает больших иллюзий.
Кроме того, она заявила, что в Киеве отсутствует воля к миру, а спонсоры Владимира Зеленского, в первую очередь из Британии и ЕС, намеренно затягивают конфликт, не допуская его завершения.
