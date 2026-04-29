Иран добился освобождения шести членов экипажа контейнеровоза

Власти Ирана добились освобождения шести членов экипажа иранского контейнеровоза, который был задержан военными США в Оманском заливе, передает ТАСС.
Все освобожденные иранцы уже находятся на территории республики. Власти Ирана продолжают работать над возвращением еще 22 граждан страны, остающихся на борту судна.
Как сообщает агентство Tasnim, контейнеровоз под иранским флагом был перехвачен 20 апреля военными США по пути в иранский порт. Центральное командование ВС США заявило, что действия были предприняты для обеспечения блокады портов Ирана. По их словам, после отказа экипажа подчиниться требованиям, американский эсминец нанес повреждения машинному отделению, а затем на борт поднялись морские пехотинцы США.
