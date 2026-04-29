Путин заявил Трампу о предпочтении переговоров для достижения целей СВО

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о приверженности достижения целей спецоперации на Украине. По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, Москва по-прежнему предпочитает переговорный путь решения конфликта, сообщает ТАСС.

«Наш президент вновь подтвердил, что цели СВО в любом случае будут достигнуты. Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса», – сказал Ушаков. Он подчеркнул, что российская сторона не отказывается от диалога и рассчитывает на возможность урегулирования ситуации за столом переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Трамп заявил, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка. В свою очередь, Путин рассказал Трампу о сугубо террористических методах Киева.

В марте 2026 года Путин и Трамп уже проводили телефонные переговоры по инициативе американской стороны, которые длились около часа.



