Путин рассказал Трампу о террористических атаках Киева на гражданские объекты

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом сообщил о террористических методах, к которым, по его словам, прибегает киевский режим. Президент России подчеркнул, что атаки со стороны Киева направлены на гражданские объекты на территории страны, передает ТАСС.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отметил, что Путин высказался предельно прямо: «Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории». Ушаков также добавил, что глава государства вновь подтвердил неизменность целей спецоперации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. Путин отметил, что считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня вокруг Ирана. Трамп заявил Путину, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка.

Ранее Путин и Трамп провели телефонные переговоры 9 марта, которые продолжались около часа по инициативе американской стороны.



