Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине уже близка. О содержании телефонных переговоров между лидерами рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Ушаков отметил: «Дональд Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Дональдом Трампом. Путин отметил, что считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня вокруг Ирана.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с Трампом 9 марта, которые длились около часа и были инициированы американской стороной. После разговора с Путиным Трамп заявил, что временно снимает часть санкций.