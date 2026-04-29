США отказались принять мирные предложения Ирана

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент США Дональд Трамп не принял мирные предложения иранской стороны по урегулированию конфликта, передает РБК со ссылкой на портал Axios. Иранская инициатива предполагала открытие Ормузского пролива и расположенных в нем портов для завершения противостояния, а обсуждение ядерной программы откладывалось на будущее.

Американский лидер объяснил свой отказ высокой эффективностью текущего давления на исламскую республику. «Блокада эффективнее бомбардировок. Они задыхаются, как набитая свинья. И для них это будет еще хуже. У них не должно быть ядерного оружия», – заявил глава государства.

По оценке американского президента, нефтяная инфраструктура Ирана находится в критическом состоянии. Нефтехранилища и трубопроводы страны переполнены из-за невозможности экспортировать сырье в условиях жестких санкций. Вашингтон намерен сохранять блокаду до тех пор, пока Тегеран полностью не откажется от разработки ядерного оружия на условиях США.

