В РПЦ вступились за девушек, устроивших танцы у собора в Ростове-на-Дону

Tекст: Валерия Городецкая

Пресс-секретарь главы митрополии Игорь Петровский назвал подстрекателями людей, пожаловавшихся в полицию, подчеркнув, что они далеки от православной церкви, пишет агентство «Панорама». «Танцующие вызывают у меня меньше вопросов, чем подстрекающие», – заявил Петровский, добавив, что из незначительного случая пытаются создать конфликт, выставляя церковь в негативном свете.

Инцидент произошел на улице Московской, где две сестры – 36 и 16 лет – устроили танец на фоне собора. Видео с их участием появилось в соцсетях и вызвало резкие обсуждения. После обращения в полицию девушек нашли, старшая из них записала видео с извинениями, пообещав не повторять поступка.

Несмотря на раскаяние, на сестер были составлены административные протоколы по статье о публичном осквернении религиозных символов. Писатель Роман Антоновский в своем Telegram-канале поддержал позицию митрополии, отметив, что иногда «тикток – это просто тикток», и призвал не раздувать скандал на ровном месте.

Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) также усомнился в необходимости наказания, отметив, что в поступке девушек не было злого умысла, а реакция на него оказалась несоразмерной. В качестве примера он привел в своем Telegram-канале историю с императором, который велел прекратить дело против оскорбившего его пьяного солдата, подчеркнув важность соразмерности в подобных случаях.

