Песков назвал основные темы саммита Россия – Африка

Tекст: Тимур Шайдуллин

Саммит Россия-Африка служит важной площадкой для обсуждения вопросов экономики и гуманитарного сотрудничества, . Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что на форуме особое внимание уделяется торгово-экономическим и инвестиционным связям, а также взаимодействию в культурной и гуманитарной сферах, пишет РИА «Новости».

Вопросы безопасности также поднимаются в рамках саммита, однако, по словам Пескова, они обсуждаются в меньшей степени по сравнению с экономической и гуманитарной тематикой. В частности, пресс-секретарь объяснил это спецификой повестки форума на фоне обострения ситуации в Мали.

Формат партнерского форума «Россия – Африка» был запущен в 2019 году. Первый саммит прошёл в Сочи в 2019 году, второй – в Петербурге в 2023 году. Следующая встреча лидеров стран состоится в Москве 28-29 октября 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин предложил президенту Конго Дени Сассу-Нгессо принять участие в саммите Россия – Африка, который пройдет осенью в Москве.

Ранее Путин утвердил проведение третьего саммита Россия – Африка в Москве. Для организации саммита создан специальный оргкомитет под руководством помощника президента России Юрия Ушакова.



