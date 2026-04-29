Президентский фонд распределил почти 4,2 млрд на культурные проекты

Tекст: Елизавета Шишкова

Поддержку получат 725 проектов из 87 регионов на общую сумму 4 млрд 166 млн рублей. Заседание открыл первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, напомнив, что 17 мая исполнится пять лет указу главы государства Владимира Путина о создании фонда, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кириенко отметил: «Уже второй конкурс подряд уровень софинансирования проектов серьезно поднимается и ощутимо начинает превосходить государственные средства». Он подчеркнул, что софинансирование достигло 131%, а победители намерены привлечь в качестве собственного вклада 5 млрд 461 млн рублей, что стало дополнительной гарантией качества и признаком интереса партнеров. По его словам, к грантовой системе успешно подключились освобожденные исторические регионы – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Кириенко сообщил, что на поддержку проектов, связанных с СВО и прославляющих подвиги героев, по итогам конкурса направят свыше 1,5 млрд рублей бюджетных и внебюджетных средств. Поддержку также получат инициативы, посвященные Году единства народов России и 150-летию Союза театральных деятелей. Генеральный директор фонда Роман Карманов отметил, что лидеры по числу поддержанных проектов представлены в разных округах страны, а проектные офисы помогают заявителям повышать уровень социокультурного проектирования.

По количеству поддержанных инициатив лидируют Москва, Петербург, Нижегородская, Белгородская, Новосибирская, Челябинская, Омская и Иркутская области, Удмуртская Республика, Красноярский край и Республика Башкортостан. По объему грантов в первую десятку вошли Москва, Петербург, Нижегородская, Владимирская, Новосибирская, Костромская и Московская области, Красноярский край, Республика Мордовия и Самарская область. Наибольшее число победителей представлено некоммерческими организациями – 411 проектов, далее следуют муниципальные учреждения с 162 проектами, индивидуальные предприниматели с 93 и коммерческие структуры с 59 инициативами.

Самыми востребованными стали направления «Культурный код» с 293 проектами, «Место силы» со 129 проектами и «Единство с судьбой России» с 84 инициативами. Среди победителей – иммерсивная выставка «Наследие. Театр. Великие» в Национальном центре «Россия» к 150-летию Союза театральных деятелей, литературная премия «СЛОВО», серия книжных фестивалей «Читающая Россия» и маршрут «Книжный поезд» через Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Волгоград и Сочи.

В Белгороде при грантовой поддержке фонда пройдет второй международный скульптурный симпозиум «Отражение», в Мордовии состоится Всероссийский конкурс «Семейная столица России». Планируется реализация проекта «Третье счастье» о популяризации многодетной семьи и рождении третьего ребенка с ключевыми событиями в Ульяновской, Тюменской, Иркутской областях, Приморском крае и Москве. Будет запущен проект «ДНК места: мурал-маршрут к 80-летию Калининградской области» и открыта выставка «Вертикаль жизни Станислава Говорухина», а ряд инициатив посвятят Году народного единства.

Отдельные проекты затронут тему многонационального богатства России, включая программы «Многонациональный ковер России: орнаменты Дагестана, Удмуртии, Якутии», «Ойно Фест: культурная непровинция на музыкальной карте России» и «Этномост России: звучащие территории». Одновременно стартовал первый грантовый конкурс фонда 2027 года, прием заявок на участие в котором продлится до 30 июня, подробности размещены на сайте фондкультурныхинициатив.рф.