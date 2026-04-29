СМИ сообщили о возможных отключениях мобильного интернета в Москве 5, 7 и 9 мая

Коммерсантъ: На майские праздники в Москве могут отключить интернет

Tекст: Елизавета Шишкова

Жителей и гостей Москвы могут ждать перебои со связью 5, 7 и 9 мая. В эти дни планируется отключение мобильного интернета ради обеспечения безопасности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

«Ограничения будут, но их масштаб пока непонятен», – рассказал изданию один из осведомленных собеседников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило, что парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2026 года пройдет без колонны военной техники. По Красной площади в Москве пройдут только военнослужащие высших учебных заведений всех видов и родов войск.