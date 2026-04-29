    29 апреля 2026, 18:22 • Новости дня

    В ФРГ назвали Мерца «канцлером-лжецом»

    Вагенкнехт назвала Мерца канцлером-лжецом за новый госбюджет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Основательница германской партии BSW (ранее – партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость») Сара Вагенкнехт резко осудила проект бюджета Германии на 2027 год, указав на рекордное перевооружение и увеличение государственного долга страны.

    Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт выступила с резкой критикой государственного бюджета Германии на 2027 год, передает ТАСС. По словам политика, бюджет предусматривает самое масштабное перевооружение с 1945 года и значительное увеличение государственных заимствований, большая часть которых пойдет на военные нужды и дальнейшую милитаризацию страны.

    Вагенкнехт написала в соцсетях: «Бюджет на 2027 год предусматривает самое масштабное перевооружение с 1945 года и бесстыдное наращивание долгов. 200 млрд евро новых заимствований, почти полностью направленных на новые вооружения и тотальную милитаризацию Германии, становятся сокрушительным ударом по будущему нашей страны».

    Она отметила, что только расходы на выплату процентов при канцлере Фридрихе Мерце ежегодно растут на 50 млрд евро, что она назвала «сжиганием денег налогоплательщиков в чистом виде».

    Вагенкнехт также напомнила, что Мерц ранее обещал решить стоящие перед страной задачи без новых сборов и долгов, однако по ее мнению, он войдет в историю как «канцлер-лжец», приведший Германию к упадку. Она также обвинила Мерца и вице-канцлера, министра финансов Ларса Клингбайля в некомпетентности и отсутствии системности, подчеркнув, что их действия превзошли по этим показателям даже предыдущих руководителей.

    В среду правительство Германии утвердило основные параметры бюджетного планирования, согласно которым в 2027 году расходы основного бюджета составят 543,3 млрд евро по сравнению с 524,5 млрд евро в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вагенкнехт раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца по строительству социального жилья на Украине. Она также призвала правительство Германии срочно вернуться к закупкам нефти и газа из России, чтобы спасти экономику страны.

    До этого Вагенкнехт заявила, что Европа должна перестать препятствовать усилиям по установлению мира на Украине после возможного саммита России и США.


    27 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    Politico: Остановка транзита нефти по «Дружбе» обернется катастрофой
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прекращение прокачки сырья из Казахстана по трубопроводу «Дружба» способно вызвать серьезный энергетический кризис в Европе и повлиять на интенсивность украинских атак, пишут американские СМИ.

    Решение Москвы ограничить прокачку топлива может обернуться тяжелыми последствиями, говорится в материале Politico, передает РИА «Новости».

    «Москва намерена с первого мая прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба», – отмечается в тексте.

    Подобный шаг чреват серьезными осложнениями для европейской экономики. Астана поставляет почти 20% сырья на крупный нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие производит 90% бензина, авиационного керосина, дизеля и мазута для нужд Берлина, а также прилегающей земли Бранденбург.

    Журналисты подчеркивают, что перебои в энергоснабжении сыграют на руку партии «Альтернатива для Германии», ожидающей победы на осенних выборах. Кроме того, изменение маршрутов поставок может заставить Берлин надавить на Киев для прекращения ударов беспилотников по балтийским портам Усть-Луга и Приморск.

    Ранее СМИ сообщали о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая. Вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление этих объемов сырья на другие логистические маршруты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял приостановку транзита топлива исключительно техническими причинами.

    29 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Tекст: Мария Иванова

    Заявление немецкого канцлера об унижении дипломатов США в Иране вызвало жесткую реакцию Дональда Трампа, упрекнувшего оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Политический конфликт разгорелся из-за разногласий вокруг иранской ядерной программы, передает Bloomberg.

    Ранее Фридрих Мерц заявил студентам, что американские переговорщики терпят унижение от руководства Исламской республики, а стратегия выхода США из кризиса остается неясной. Немецкий политик также высоко оценил мастерство дипломатов из Тегерана.

    Ответная реакция последовала незамедлительно в соцсети Truth Social. «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит!» – написал Дональд Трамп. Политик добавил, что появление атомной бомбы у Тегерана сделает весь мир заложником ситуации.

    Американский деятель подчеркнул, что жесткое давление на ядерную программу следовало оказать давным-давно. Кроме того, глава Белого дома связал экономические трудности Германии с некомпетентностью ее нынешнего руководства. Официальный представитель канцлера отказался комментировать эти выпады.

    Берлин последовательно требует от Тегерана прекратить обогащение урана и отказаться от создания атомного оружия. Издание отмечает, что инцидент подчеркивает растущее разочарование европейских лидеров в выстраивании отношений с Трампом.

    Напомним, накануне Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном.

    Канцлер ФРГ поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    27 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    МИД назвал причину вызова посла Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Российский МИД заявил решительный протест послу Германии Александру Ламбсдорффу из-за встречи депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с руководителем организации «Чеченская республика Ичкерия» (террористическая организация, запрещена в России) Ахмедом Закаевым (внесен в список террористов и экстремистов).

    Послу Германии Александру Ламбсдорффу был заявлен решительный протест в связи с недавней встречей депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с Ахмедом Закаевым, руководителем запрещенной в России террористической организации «Чеченская республика Ичкерия», сообщается на сайте МИД России.

    Министерство подчеркнуло, что встреча прошла в Киеве при содействии украинских властей, а Закаев находится в международном розыске.

    В официальном комментарии подчеркивается, что германская сторона была предупреждена о пагубности подобных действий. «Враждебные по отношению к России шаги неотвратимо получат должный отпор», – говорится в заявлении ведомства.

    В МИД России также отметили, что рассматривают этот контакт как свидетельство стремления ФРГ вмешаться во внутренние дела России. По мнению Москвы, поддержка подобных встреч создает угрозу национальной безопасности, особенно в условиях сотрудничества с террористическими структурами под эгидой украинских властей.

    Ранее посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф провел около 40 минут в здании российского внешнеполитического ведомства.

    Министерство иностранных дел России вызвало Ламбсдорфа, как подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    27 апреля 2026, 18:17 • Новости дня
    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может столкнуться с необходимостью уступить часть территорий ради заключения мира с Россией и дальнейшего продвижения к вступлению в Евросоюз, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, об этом он рассказал школьникам в Марсберге. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, а затем, возможно, и мирный договор с Россией. Тогда может оказаться, что часть украинской территории уже не будет украинской», – сказал Мерц.

    Канцлер добавил, что если Владимир Зеленский захочет уведомить население о таких уступках и заручиться поддержкой большинства, ему, вероятно, потребуется провести референдум. При этом, по мнению Мерца, Зеленский должен одновременно сообщить людям: «Я открыл для вас путь в Европу».

    Мерц напомнил, что прогресс Киева по вступлению в ЕС долгое время блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, однако его поражение на выборах недавно дало надежду на дальнейшее развитие переговоров. Сейчас Украина обладает статусом официального кандидата в ЕС, но, по словам Мерца, ожидать быстрого вступления не стоит.

    Он подчеркнул, что Украина не сможет войти в Евросоюз в период вооруженного конфликта и должна сначала выполнить жесткие требования по верховенству права и борьбе с коррупцией. «Зеленский надеялся на вступление в ЕС 1 января 2027 года. Это невозможно. Даже 1 января 2028 года нереалистично», – отметил канцлер.

    Вместе с этим Мерц предложил рассмотреть промежуточные шаги, например, участие Украины в институтах ЕС в статусе наблюдателя, что, по его словам, получило широкое одобрение среди европейских лидеров на саммите на Кипре, где присутствовал Зеленский.

    Ранее Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС.

    Глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

    27 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    Посла Германии вызвали в МИД

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посла Германии Александра Ламбсдорфа действительно вызвали в Министерство иностранных дел, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «Да», – ответила Захарова на соответствующий вопрос РИА «Новости».

    До этого в немецкой прессе сообщали, что Ламбсдорфа вызывали в МИД якобы из-за контактов немецких политиков с террористами.

    В 2025 году ирландский журналист Чей Боуз обращал внимание, что Берлин направил в Москву послом Ламбсдорфа, который ни слова не знает по-русски.

    27 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Politico сообщило о готовящемся ультиматуме немецких консерваторов фон дер Ляйен
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получит от немецких консерваторов ультиматум с требованием сократить бюрократию и влияние Брюсселя, пишет Politico.

    Германские консерваторы усиливают давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, требуя кардинального сокращения бюрократии и контроля Брюсселя, пишет Politico.

    По данным издания, в понедельник фон дер Ляйен примет участие во встрече партии ХДС под руководством канцлера Фридриха Мерца в Берлине, где ей планируют предъявить жесткие требования по ускорению реформ и сокращению регуляторных ограничений для немецкого бизнеса.

    В распоряжении Politico оказалась свежая редакция стратегического документа консерваторов под названием «Повестка по устойчивому сокращению бюрократии на уровне ЕС». В ней содержится 27 требований к Еврокомиссии, в том числе предложение создать надзорный орган с правом фундаментального вето на новые инициативы Еврокомиссии. Авторы документа предлагают учредить такой орган либо с нуля, либо путем расширения полномочий действующего консультативного Регуляторного совета.

    Еще одна инициатива предусматривает, чтобы европейские институты более строго трактовали свои полномочия и сокращали штат сотрудников. Однако для реализации части этих мер потребуется изменение учредительных договоров Евросоюза, что может вызвать дебаты в Брюсселе.

    В последние месяцы, отмечает издание, консерваторы ХДС резко усилили давление на фон дер Ляйен, заявляя о медленных темпах реформ и необходимости срочно выполнять предвыборные обещания по выведению экономики Германии из кризиса. «Эта машина Еврокомиссии просто продолжает работать и работать», – заявил Мерц на бизнес-форуме осенью, призвав «бросить лом в механизм Брюсселя».

    Сама Еврокомиссия уже внесла ряд предложений по упрощению законодательства, особенно в рамках Green Deal, однако, по мнению немецких консерваторов, этих мер недостаточно. Ожидается, что стратегия будет утверждена фракцией ХДС в Бундестаге в понедельник, итоговый текст пока остается на стадии согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует выдвинуть главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году. Эксперты видят в действиях фон дер Ляйен последовательное усиление власти Еврокомиссии и брюссельской бюрократии за счет национальных правительств. Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил о склонности фон дер Ляйен к авторитарному стилю управления Евросоюзом и росте напряженности вокруг ее инициатив по сокращению бюрократии.

    28 апреля 2026, 04:49 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Украинские парламентарии опасаются брать на себя ответственность за возможное соглашение об урегулировании конфликта на Украине и хотят сдать мандаты, сообщила депутат Лариса Билозир.

    Обсуждение было связано с заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о соглашении, предусматривающем потерю Украиной территорий, передает ТАСС.

    Билозир указала, что может потребоваться голосование в Верховной раде для ратификации такого соглашения, поэтому депутаты всерьез задумываются об уходе из парламента.

    «Многие депутаты хотят сложить мандат. Вы понимаете? То есть это такую ответственность на себя взять <...>. Буду откровенна с вами. Многие депутаты не готовы брать на себя такую ответственность. Очень многие хотят сложить мандат и уйти», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц допустил уступку части территорий Украиной ради заключения мира с Россией. Владимир Зеленский ранее пригрозил желающим сложить мандат депутатам Верховной рады отправкой на фронт.

    28 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об унижении США иранскими лидерами.

    Канцлер Фридрих Мерц заявил: «США унижаются иранскими лидерами», передает Bloomberg.

    Политик отметил, что президент США с трудом пытается договориться о прекращении войны.

    Журналисты подчеркивают, что подобные комментарии рискуют усилить раскол в трансатлантических отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    Американская делегация перенесла поездку в Пакистан до получения предложений от Тегерана. Позже глава Белого дома отменил визит своих спецпредставителей на эти переговоры.

    29 апреля 2026, 11:02 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обрушения рейтингов до 15% глава немецкого правительства Фридрих Мерц решил оправдать экономическую стагнацию страны провалами американской политики и излишней европейской бюрократией.

    Немецкая экономика переживает серьезный спад, пишет Politico. Канцлер Фридрих Мерц, чья популярность упала до 15%, все чаще винит в кризисе внешние факторы. На встрече со студентами он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке привел к скачку цен на энергоносители.

    «Это стоит нам огромных денег – денег налогоплательщиков – и лишает нас экономической мощи», – подчеркнул политик.

    Попытки Мерца раскритиковать американского президента за отсутствие стратегии вызвали резкую реакцию последнего.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» тем временем бьет рекорды популярности.

    Власти страны также пытаются бороться с излишним регулированием со стороны Евросоюза. Более 90% немецких компаний требуют смягчения европейских правил, мешающих развитию бизнеса. Мерц призвал сократить бюрократию в сфере искусственного интеллекта и урезать бюджетные планы Еврокомиссии.

    Внутри страны у правительства практически не осталось инструментов для стимулирования экспорта. Выделенные ранее сотни млрд евро на инфраструктуру ушли на покрытие бюджетных дыр. Теперь коалиции предстоит согласовать непопулярные реформы здравоохранения и налоговой системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц накануне заявил об унижении США иранскими лидерами.

    Немецкие консерваторы ранее подготовили ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием сократить бюрократию. Глава немецкого правительства отметил тревожную экономическую ситуацию в стране.

    28 апреля 2026, 01:31 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность провести реформы для повышения глобальной конкурентоспособности после ультиматума немецких консерваторов, пишет Politico.

    По данным Politico, после закрытого заседания в Берлине с депутатами консервативного блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем, руководитель ЕК заявила о «решимости добиться перемен, чтобы в Европе получилось быстрее и эффективнее создать среду, в которой компании могли бы расти и развивать глобальную конкурентоспособность, в которой они нуждаются», передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы подготовили главе Еврокомиссии ультиматум с требованием сократить бюрократию. Фон дер Ляйен обещала представить стратегию ЕС по повышению конкурентоспособности.

    29 апреля 2026, 14:06 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с масштабной волной критики онлайн, отметив рекордный уровень агрессии со стороны общества по сравнению со своими предшественниками.

    «Я лишь изредка захожу в соцсети. Но если вы посмотрите, что там обо мне распространяют, как меня атакуют и унижают – ни одному федеральному канцлеру до меня не приходилось терпеть ничего подобного. Я не жалуюсь, но такова реальность», – рассказал о давлении в интернете политик, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что бывшему канцлеру Олафу Шольцу также доставалось от критиков. Однако предшественник пытался убедить граждан в позитивном развитии событий при своей победе, скрывая реальные проблемы. Мерц добавил, что времена компромиссов между политикой безопасности и социальной сферой безвозвратно ушли.

    При этом руководитель кабинета министров осознает, что его резкие высказывания часто провоцируют общественное возмущение. Ранее он признавал неудачными слова о влиянии мигрантов на немецкие города. Политик также отказался извиняться за спорную фразу о возвращении журналистов из Бразилии.

    Согласно недавнему опросу института INSA для газеты Bild, политик стал самым непопулярным государственным деятелем в стране. В рейтинге из 20 позиций он занял последнее место со средней оценкой 2,9 балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц впервые занял последнее место в рейтинге популярности политических деятелей Германии. С 2021 года канцлер подал сотни заявлений о возбуждении уголовных дел из-за оскорблений в интернете. Политика главы немецкого правительства вызывает отторжение у 68% граждан страны.

    28 апреля 2026, 10:03 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве высказывание немецкого канцлера о возможных территориальных компромиссах ради мира расценили как жесткое требование к украинскому руководству.

    Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о территориальных уступках фактически стало ультиматумом президенту страны Владимиру Зеленскому. Такую оценку ситуации дала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в соцсети, передает Lenta.Ru.

    «Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе: Украине, возможно, придется смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией», – отметила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц допустил уступку Киевом части территорий ради вступления в Евросоюз.

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о готовности большинства украинцев к компромиссам.

    Депутаты Верховной рады захотели сложить мандаты из-за страха ратификации подобного мирного соглашения.

    28 апреля 2026, 05:09 • Новости дня
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидер Христианско-демократического союза и канцлер Германии Фридрих Мерц в первый раз занял последнее место в рейтинге популярности политических деятелей Германии, потеряв поддержку даже среди собственных сторонников.

    Глава ХДС опустился с 18-го на 20-е место в опросе социологического института INSA, став абсолютным аутсайдером рейтинга с результатом 28,9 балла, передает ТАСС.

    Опрос проводился по заказу газеты Bild.

    Наиболее тревожным сигналом для политика стало падение доверия внутри консервативного блока ХДС/ХСС, где он оказался лишь на пятой позиции.

    Положительно деятельность Фридриха Мерца оценивают только 10% участников исследования. При этом 58% респондентов выразили к нему негативное отношение. Политика обошли другие видные консерваторы, включая главу ХСС Маркуса Зедера, премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста и министра внутренних дел Александера Добриндта, поднявшегося на шестую строчку.

    На фоне падения рейтинга лидера, генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман ворвался в первую десятку, заняв девятое место. Возглавляет список самых популярных политиков министр обороны ФРГ Борис Писториус. Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель опустилась на восьмую строчку, а вице-канцлер Ларс Клингбайль потерял две позиции, став 11-м.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтинг недоверия канцлеру ФРГ достиг рекордных 70% на фоне подорожания топлива. Тысячи немцев вышли на масштабную акцию протеста против политики главы правительства в Марбурге.

    В ноябре уровень недовольства работой всего кабинета министров Фридриха Мерца установил исторический антирекорд.

    27 апреля 2026, 12:25 • Новости дня
    Посол Германии Ламбсдорф покинул МИД России без комментариев

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф, проведя около 40 минут в здании российского внешнеполитического ведомства, не стал общаться с журналистами.

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф покинул здание Министерства иностранных дел России, не сделав никаких заявлений для прессы, передает ТАСС.

    По данным агентства, дипломат провёл в здании МИДа около 40 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Александра Ламбсдорфа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подтвердила этот факт.

    27 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    В ФРГ осудили решение Мерца строить жилье на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сооснователь немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца по строительству социального жилья на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подвергся резкой критике со стороны Сары Вагенкнехт, сооснователя партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость», сообщает РИА «Новости».

    Политик выразила недоумение по поводу решения Мерца финансировать строительство социального жилья на Украине, в то время как в самой Германии, по ее словам, не хватает 1,4 млн доступных квартир. Она также заявила: «Что будет дальше: велосипедные дорожки в Киеве? Хватит уже!».

    Вагенкнехт подчеркнула, что вместо вложения средств налогоплательщиков в «коррумпированную Украину», федеральное правительство должно сосредоточиться на поддержке жилищного строительства внутри Германии. По ее мнению, стране необходимы срочные меры для развития государственного и некоммерческого сектора жилья.

    Ранее, в ходе переговоров Мерца и Владимира Зеленского, были подписаны соглашения о поставках систем противовоздушной обороны для ВСУ и о финансировании производства вооружения на сумму четыре млрд евро. Кроме того, 22 апреля на встрече послов Евросоюза был одобрен кредит Киеву на 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Евросоюза одобрили кредит в размере 90 млрд евро для Украины вместе с 20-м пакетом антироссийских санкций. Канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам саммита на Кипре выступил против немедленного вступления Украины в Европейский союз. Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт заявила о своей ответственности за сокращение военной помощи Украине.

