  • Новость часаБритания лишила аккредитации сотрудника российского посольства
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии
    Дмитриев спрогнозировал тяжелое лето для Евросоюза
    Глава Пентагона пообещал провести ядерные испытания
    СМИ сообщили о планах Ирана прорвать морскую блокаду США
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь
    Силуанов заявил о последствиях для России из-за выхода ОАЭ из ОПЕК
    Путин с юмором разрядил протокольную заминку на встрече с лидером Конго
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    Экономист объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия
    29 апреля 2026, 17:07 • Новости дня

    Кабмин направил 50 млрд рублей на поддержку большой химии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти выделили значительные средства на запуск производства синтетических волокон и востребованных полимеров, что позволит увеличить выпуск отечественной продукции, сообщается на сайте правительства.

    Правительство России направит 50 млрд руб. на субсидирование льготной процентной ставки для поддержки строительства объектов большой химии. Такое решение было озвучено премьер-министром Михаилом Мишустиным на заседании Кабмина, сообщается на его сайте.

    Мишустин отметил: «В рамках этого инструмента для поддержки строительства объектов большой химии направим 50 млрд рублей на субсидирование льготной процентной ставки, при этом общий вклад частного капитала составит свыше трети триллиона рублей. То есть, в семь раз превысит величину субсидии».

    Реализация проекта позволит создать в России производство полного цикла синтетических волокон и нитей, а также востребованных в легкой промышленности полимеров. Ожидается, что благодаря этим изменениям дополнительные поставки материалов достигнут 450 тыс. тонн в год, что обеспечит значительную долю внутреннего рынка.

    Глава правительства выразил уверенность, что данная мера укрепит экономическую базу страны за счет увеличения числа отечественных высокотехнологичных разработок и создаст новые рабочие места, включая смежные отрасли. Это также должно расширить ассортимент российских товаров, повысить их качество и конкурентоспособность.

    Ранее Кабмин выделил 46,5 млрд рублей на экономическое развитие регионов. До этого местным властям раскрыли механизм повышения финансовой устойчивости муниципальных образований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин обозначил ключевые направления работы правительства на 2026 год.

    28 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти

    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами АСЕАН озвучила позицию ЕС по отказу региона от российской нефти.

    Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.

    «Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.

    Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.

    Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.

    Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.


    Комментарии (23)
    29 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь

    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали помощь Киеву в размере 90 млрд евро. Поэтому ВСУ и атакуют Крымский полуостров, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. В ночь на среду в Севастополе отражена комбинированная атака ВСУ.

    «Противник исходит вовсе не из оперативных планов – у него их, по сути, нет. ВСУ действуют, отталкиваясь от технических возможностей. Они наносят удары туда, куда дотягиваются: в первую очередь это критическая инфраструктура, системы противовоздушной обороны, промышленные объекты», – отметил военкор Александр Коц.

    По его мнению, атаки украинских дронов на Севастополь, которые происходят уже несколько дней подряд, укладываются в эту логику. «Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали выделение Киеву 90 млрд евро, из которых 60 млрд пойдут на продолжение войны. Поэтому Украина и атакует Крымский полуостров», – уточнил собеседник.

    Коц напомнил, что ВС России отвечают на украинские налеты БПЛА и комбинированные удары. «Так, насколько известно, российские военные в ночь на среду ударили по портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области. Мы ежедневно наносим Украине урона куда больше, чем они нам. Это, конечно, не должно нас успокаивать. Необходимо модернизировать систему ПВО, масштабировать производство дешевых перехватчиков», – заключил военкор.

    В ночь на среду силы противовоздушной обороны, военные и мобильные огневые группы отразили комбинированную атаку со стороны ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    По его данным, в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны сбиты 23 беспилотника, также уничтожены три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега. Развожаев отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Повреждений также не было зафиксировано.

    Как сообщили в Минобороны, в ночь на 29 апреля сбиты 98 БПЛА. Беспилотники были перехвачены в небе над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Крымом.

    Отметим, в последние дни ВСУ совершают массированные атаки на Севастополь. Так, в ночь на 26 апреля перехватили более 70 дронов. Один человек погиб, еще четыре пострадали. Повреждения получили более 100 многоквартирных и 79 частных домов.

    Вечером 27 апреля и в ночь на 28 апреля Севастополь подвергся атаке десятков беспилотников. В то же время удар был нанесен по Туапсе. На нефтеперерабатывающем заводе зафиксировано возгорание. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали.

    Комментарии (9)
    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю

    Экономист Лизан: Украина следит за российским зерном с помощью спецагентов

    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев и Брюссель не могут предоставить четких доказательств, что Россия торгует с миром зерном, выращенным именно на территории новых регионов. Поэтому попытки Украины спекулировать на теме вывоза продовольствия из Донбасса и Новороссии будут малоэффективны, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Киев возмутился поставкой в Израиль зерна из новых регионов России.

    «Определить, из каких российских регионов в израильские порты доставляется зерно, можно только методом визуального наблюдения. Для этого на Украине с 2022 года при поддержке спецслужб действует целый ряд НКО. Они отслеживают – по мере возможности – экономическую деятельность РФ в Донбассе и Новороссии», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «В рамках этой деятельности в отечественных портах и прибрежных городах вербуются специальные агенты, которые тайно сотрудничают с противником. Они следят за прибытием и погрузкой зерновых, сопоставляют маршруты движения судов и всю полученную информацию направляют на Украину», – продолжил собеседник.

    «Украинские НКО и спецслужбы, в свою очередь, оценивают весомость собранных доказательств. Если они считают, что зерно действительно было собрано в новых регионах России, профильные общественные деятели пытаются донести информацию до украинских и европейских госорганов, а также до максимального числа международных некоммерческих структур», – детализировал собеседник.

    «У украинцев и их агентов на российской территории нет других способов определить родину зерна. Документы могут быть сделаны какие угодно, а транспондеры на судах отключают, что затрудняет их отслеживание. Пшеница же сама по себе ничем не различается – те же 12,5% белка, что приходится на зерно из Херсонской области, есть и в кубанских сортах», – подчеркнул он.

    «Впрочем, Украине и не нужно юридических доказательств для создания шумихи вокруг поставок российского зерна на экспорт. Далее все зависит от того, какой «хор» подключится к созданному ажиотажу. Если к критике Тель-Авива присоединится тяжеловесная евробюрократия, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, то Израилю, конечно, придется ответить что-то дежурное, но от закупок продовольствия он вряд ли откажется», – спрогнозировал экономист.

    Он также допустил, что Киев может попробовать использовать эту схему для шантажа и давления на другие страны, обвиняя их в получении зерна из Донбасса и Новороссии. «Но это не увенчается успехом. Тем не менее, какие-то минимальные дипломатические проблемы для Москвы подобные выходки создать могут», – резюмировал Лизан.

    Ранее представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил изданию Haaretz, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении израильских физических и юридических лиц, причастных к поставкам из России пшеницы, выращенной в Донбассе и Новороссии.

    По данным СМИ, в минувшее воскресенье судно Panormitis зашло в акваторию Хайфы и ожидало разрешения на вход в порт. На фоне инцидента МИД Украины вызвал посла Израиля. Глава дипведомства Андрей Сибига заявил, что Киев еще 15 апреля обращался к Тель-Авиву из-за аналогичной проблемы. Тогда в Израиле объяснили, что задержать судно уже было невозможно, поскольку оно покинуло порт.

    Украина также готовит санкционный пакет против лиц и компаний, которые причастны к поставкам, заявил Владимир Зеленский. «Покупка украденного в любых нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», – пояснил он.

    Российская сторона не будет вмешиваться в дипломатический конфликт Киева и Тель-Авива, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мировой кризис продовольствия является цепной реакцией углеводородной ломки.

    Комментарии (5)
    28 апреля 2026, 18:54 • Новости дня
    Ученый Бутягин заявил о хорошем самочувствии после обмена
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры с ученым Александром Бутягиным, который был освобожден в результате обмена.

    Обмен прошел на границе между Белоруссией и Польшей, где Бутягина встретили представители белорусских властей и передали ему приветствие от президента Белоруссии и всего белорусского народа, передает ТАСС.

    «Мне еще трудно их (ощущения) передать, мне еще в это не верится. Самочувствие прекрасное», – отметил ученый на записи. Бутягин подчеркнул, что медицинская помощь ему не требуется, и заверил, что чувствует себя хорошо.

    Напомним, в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией из-под стражи освобожден российский археолог Александр Бутягин. Вместе с ученым в Россию вернулась супруга военного, проходящего службу в составе миротворческого контингента в Приднестровье.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, почему Польша отпустила российского археолога.

    Комментарии (2)
    28 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин заявил о риске последствий для экологии после удара ВСУ по НПЗ в Туапсе
    @ Борис Морозов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин получил доклад от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о ситуации в Туапсе после масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

    Глава региона доложил президенту, что сейчас нет серьезных угроз для жителей и объектов, несмотря на последствия беспилотной атаки, передает ТАСС.

    На совещании, посвященном безопасности на выборах, Путин отметил, что удары беспилотников по гражданской инфраструктуре со стороны киевских властей происходят все чаще. Президент подчеркнул, что подобные атаки несут экологическую опасность: «Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные».

    По его словам, губернатор Кондратьев находится на месте ЧП и заверил, что ситуация под контролем, а местные службы успешно справляются с возникшими вызовами.

    Напомним, в Туапсинском округе Кубани ввели режим ЧС.

    Ранее глава МЧС Куренков прибыл на место тушения пожара на НПЗ в Туапсе.

    Комментарии (11)
    29 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин заявил о готовности российских компаний выйти на рынок Конго

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе российско-конголезских переговоров президент России Владимир Путин заявил, что российские компании выражают готовность и желание работать на рынке Конго.

    По словам главы государства, стабильная внутриполитическая ситуация в Конго создает благоприятные условия для развития деловых отношений и открытия новых экономических возможностей, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что перспективы для сотрудничества между Россией и Конго существуют в различных сферах. Он подчеркнул, что страны уже развивают партнерство в области геологоразведки, энергетики, логистики и сельского хозяйства.

    «У нас хорошие перспективы в развитии наших отношений, причем по разным направлениям. Что касается экономики, то это геологоразведка, энергетика, логистика, сельское хозяйство и некоторые другие направления», – сказал он.

    Напомним, в среду президент Конго прибыл в Кремль для переговоров с Путиным.

    Комментарии (4)
    28 апреля 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Риски террористических угроз на территории России продолжают увеличиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

    По его словам, подрывная деятельность международных террористических организаций и различных радикальных группировок продолжается и принимает все более опасные формы, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что киевский режим и его западные покровители, не сумев остановить продвижение российских войск, начали открыто прибегать к террористическим методам. «Мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открытым террористическим методам. Причины очевидны, они для всех понятны: противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения», – заявил глава государства.

    Ранее Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму.

    Комментарии (2)
    28 апреля 2026, 20:21 • Новости дня
    Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с января

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На вечерних торгах индекс Мосбиржи продемонстрировал снижение более чем на один процент, достигнув минимального значения с середины января текущего года.

    Индекс Мосбиржи впервые с 15 января 2026 года опустился ниже отметки 2700 пунктов, передает ТАСС. Снижение зафиксировано в ходе основной торговой сессии 28 апреля, что подтверждают данные самой торговой площадки.

    На 16:53 по московскому времени индекс Мосбиржи уменьшился на 1,24%, составив 2698,42 пункта. Спустя пять минут снижение усилилось – показатель опустился до 2696,82 пункта, потеряв 1,3%.

    Одновременно с этим индекс РТС также демонстрировал отрицательную динамику, снизившись на 1,3% до значения 1135,65 пункта. Эксперты отмечают, что динамика обусловлена сохраняющейся волатильностью российского фондового рынка.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, российский рынок акций во вторник показал минимальные изменения на открытии торгов по сравнению с предыдущим днем.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 19:05 • Новости дня
    ФАС предложила установить единый тариф на электроэнергию для СНТ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральная антимонопольная служба сообщила о разработке проекта постановления о едином тарифе на электроэнергию для всех жителей садовых товариществ.

    Федеральная антимонопольная служба предложила ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ), независимо от их местоположения и способа заключения договора. Ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства, сообщает его пресс-служба.

    Новый тариф будет распространяться как на коллективные договоры СНТ, так и на тех потребителей, кто самостоятельно заключает договор с гарантирующим поставщиком. Местоположение участка значения иметь не будет – правила будут действовать и в городе, и в селе, и на межселенных территориях.

    Сейчас понижающие коэффициенты к тарифу получают только те, кто заключил коллективный договор в СНТ. Если же владелец участка оформляет договор напрямую, то электроэнергия оплачивается как для городского или сельского населения, по более высокой ставке.

    Инициатива ФАС направлена на повышение прозрачности отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии. В сообщении службы отмечается: «Если сейчас потребитель оплачивает электроэнергию по большему тарифу как для городского или сельского населения, при принятии изменений стоимость электроэнергии будет рассчитываться для него по меньшему тарифу как для жителя СНТ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 3 апреля в России вступили в силу федеральные законы, усиливающие государственный контроль над тарифами на коммунальные услуги и расширяющие полномочия ФАС.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС представить дополнительные меры по устранению нарушений в сфере тарифов ЖКХ. До этого ФАС пообещала проверить навязывание определенных видов счетчиков гражданам управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.


    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    Захарова обвинила Турцию и Болгарию в содействии ущербу Черному морю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция и Болгария, являясь членами НАТО, несут коллективную ответственность за накачку Украины вооружениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она отметила, что страны альянса своими политическими решениями, финансированием, прямыми поставками оружия и информационной поддержкой способствуют негативным последствиям для региона, передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, действия Киева наносят ущерб Черному морю, которое омывает и Турцию, и Болгарию. «Своими политическими актами поддержки, финансированием, прямыми поставками вооружений и всяческой информационной помощью они содействуют тому, что по морю, которое омывает их страны, по сути-то наносится удар», – заявила Захарова.

    Она особо подчеркнула, что речь идет именно об «экологическом ударе» по Черному морю.

    Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркивал, что руководство региона предпринимает максимальные меры, чтобы нефтепродукты не попали в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе.

    Комментарии (4)
    28 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Суд вынес приговор главе букмекерской компании «Мелбет»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тушинский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина.

    Ляпустин признан виновным в хищении путем мошенничества 90 млн рублей, сообщил его адвокат Алексей Цаплин, передает ТАСС.

    «Суд приговорил Игоря Ляпустина к восьми годам колонии и взял под стражу в зале суда», – сообщил агентству Цаплин.

    В октябре суд в Москве начал рассмотрение дела главы «Мелбет».

    Комментарии (12)
    28 апреля 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин поручил расширить неонатальный скрининг новорожденных в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество исследований в рамках неонатального скрининга новорожденных в России должно быть увеличено, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром здравоохранения Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф.

    «Этот объем (количество исследований в рамках раннего скрининга новорожденных) нужно расширять», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Мурашко уточнил, что с текущего года ранний скрининг новорожденных охватывает 42 заболевания. Министр добавил, что расширение перечня заболеваний проводится «фактически без увеличения финансирования».

    Президент также особо отметил важность проведения скрининга на ранних сроках беременности.

    Ранее Путин призвал расширить репродуктивную диспансеризацию.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Спасатели нашли тела всех шести погибших при сходе лавины на руднике в Бурятии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате завершения поисковых работ на руднике Ирокинда в Бурятии спасатели обнаружили тела всех шести погибших под снежной лавиной, сообщили в МЧС.

    Все погибшие, оказавшиеся под снежной лавиной на руднике Ирокинда в Бурятии, найдены. В пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что тела еще двух человек были обнаружены на месте происшествия, и теперь все шесть погибших извлечены из-под завала.

    В ведомстве подчеркнули, что поисковые работы завершены. Спасатели провели обследование завалов снежной массы и подтвердили отсутствие других пострадавших. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы для уточнения обстоятельств трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Муйском районе Бурятии снежная масса обрушилась на участок горнодобывающего предприятия. Глава республики Алексей Цыденов ввел режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 21:04 • Новости дня
    Путин объяснил ставку Киева на террор

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим ежедневно теряет территории на линии фронта, а из-за неспособности изменить ситуацию делает ставку на террор, заявил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности выборов.

    «Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения и каждый день теряет определенные территории», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что именно из-за невозможности изменить ситуацию на фронте киевский режим перешел к откровенным террористическим методам.

    Ранее Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России.

    Комментарии (2)
    28 апреля 2026, 20:54 • Новости дня
    При ударе ВСУ по соцобъекту в Белгородской области ранены два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки ВСУ управляемыми авиационными бомбами по социальному объекту в селе Доброе Белгородской области пострадали двое мужчин, здание получило частичные разрушения, сообщают власти региона.

    Вооружённые силы Украины нанесли террористический удар с использованием двух управляемых авиационных бомб по селу Доброе в Грайворонском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, целью атаки стал социальный объект.

    В результате удара двое мужчин получили баротравмы, минно-взрывные травмы, а также ушибы спины и ног. Медики Грайворонской центральной районной больницы оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.

    Пострадавших переведут для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 в Белгороде. Сообщается, что здание социального объекта частично разрушено в результате обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также во вторник в Белгородской области в результате серии атак беспилотников украинских боевиков погибли три человека и еще трое получили ранения.

    Ранее в понедельник беспилотники на село Новая Таволжанка и хутор Красиво убили одного человека и еще один пострадал. В воскресенье в результате атаки вооруженных сил Украины на Шебекинский и Белгородский округа области также один человек погиб, пятеро были ранены.


    Комментарии (0)
