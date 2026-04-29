В Госдуме предложили выдворять иностранцев за фиктивное обучение

В Госдуме предложили штрафовать и выдворять иностранцев за фиктивное обучение

Tекст: Тимур Шайдуллин

Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили на отзыв в правительство РФ законопроект, предусматривающий административную ответственность для иностранных граждан за фиктивное обучение в России, пишет ТАСС.

Документ предлагает дополнить статью 18.8 КоАП РФ новой частью, которая вводит штраф от 5 до 10 тыс. рублей и административное выдворение из страны для иностранцев, заявивших целью въезда «учебу», но фактически не приступивших к обучению – не зачисленных, не посещающих занятия, не подающих документы или не имеющих намерения учиться.

В пояснительной записке отмечается, что учебные визы и документы об обучении часто используются для легализации пребывания в России, а не для получения образования. «За последние годы в публичном пространстве неоднократно упоминались схемы, при которых иностранные граждане оформлялись в образовательные организации как студенты, однако фактически обучение не проходили», – говорится в документе.

Авторы инициативы подчеркнули, что сейчас подобные случаи не выделены в отдельный состав правонарушения, из-за чего наказания применяются нерегулярно. Парламентарии считают, что принятие законопроекта позволит пресечь схемы фиктивного обучения и сделать практику наказаний более единообразной.

Ранее в среду глава парламента Вячеслав Володин заявил, что в Госдуму поступит законопроект о повышении госпошлин для мигрантов и расширении оснований для их выдворения. До этого Володин объявил о создании эффективной системы для борьбы с нелегальной миграцией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, только в марте правоохранительные органы выдворили из России почти 14 тыс. мигрантов, нарушивших закон.



