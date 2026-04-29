Путин пригласил президента Конго на третий саммит Россия – Африка

Президент России Владимир Путин пригласил главу Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на третий саммит Россия – Африка. Встреча лидеров двух стран прошла в среду в Кремле, передает РИА «Новости».

«Благодарны вам за то, что вы принимали активное участие в саммитах Россия - Африка. Мы сейчас готовим – осенью этого года – третий саммит. Рассчитываем на ваше личное участие и приглашаем вас в Москву», – обратился Путин к африканскому коллеге.

Республика Конго является постоянным участником форума. Сассу-Нгессо присутствовал на первой встрече в Сочи в 2019 году, а также на втором саммите в Петербурге в 2023 году. Третий форум Россия – Африка запланирован на 28-29 октября 2026 года в российской столице.

