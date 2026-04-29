  • Новость часаБритания лишила аккредитации сотрудника российского посольства
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иранский кризис залез в американские кошельки
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Ядерный арсенал КНДР превзошел потенциал ПРО США
    СМИ сообщили о планах Ирана прорвать морскую блокаду США
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь
    Силуанов заявил о последствиях для России из-за выхода ОАЭ из ОПЕК
    Яхта Мордашова под флагом России прошла Ормузский пролив
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    Экономист объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия
    29 апреля 2026, 15:07 • Новости дня

    Захарова обвинила Германию в затягивании дела по «Северным потокам»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия продолжает затягивать расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

    По ее словам, немецкая сторона уклоняется от предоставления содержательной информации по этому делу как Совету Безопасности ООН, так и собственным гражданам, передает РИА «Новости».

    Ранее посол России заявил о нежелании Дании раскрывать подрыв «Северных потоков».

    В январе газета Der Spiegel писала, что Верховный федеральный суд Германии с высокой долей вероятности считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины.

    28 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Польша отпустила российского археолога

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Польша понимала, что Александра Бутягина на Украине ждет тюремное заключение. Подобное обращение с ученым не понравилось бы многим жителям республики. Поэтому Варшава и приняла решение пойти с Москвой на компромисс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, также являющийся коллегой Бутягина. Напомним, задержанный в Польше археолог Александр Бутягин вернулся в Россию.

    «Александр Бутягин – мой хороший коллега. Он вместе со мной работает в Петербургском университете. Мы за него страшно переживали все эти месяцы», – поделился Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По мнению собеседника, причин, почему Варшава обменяла российского археолога, а не экстрадировала его на Украину, несколько.

    Во-первых, Польша в данной ситуации уже выжала максимум из возможной поддержки Киева. Например, развязала информационную кампанию, выпятив вопрос Крыма и археологических раскопок, которые Россия проводит на своем родном полуострове. «Дальнейшая выдача Бутягина на растерзание украинской стороне, где его непременно бы посадили в тюрьму, не пришлась бы по душе самому населению страны», – детализировал он.

    Во-вторых, поляки, судя по всему, решили помочь Кишиневу. Политолог напомнил, что Бутягина и еще одну россиянку обменяли на двух офицеров молдавских спецслужб. «Правительство Майи Санду искало по всему миру задержанных граждан России, чтобы вернуть своих разведчиков. Москва же, видимо, сочла такой ход вполне приемлемым», – уточнил спикер.

    Эксперт также обратил внимание, что обмен российского археолога произошел через Белоруссию, хотя Россия граничит с Польшей в Калининградской области. «Скорее всего, Варшаве хотелось избежать прямого диалога с Москвой, чтобы снизить репутационные потери среди западных государств. Может, им также не хотелось подчеркивать принадлежность данного региона к нашему государству. Поэтому включение Минска в переговорный процесс стало разумным компромиссом для всех сторон», – отметил спикер.

    Украина, тем не менее, на произошедшее отреагирует негативно. «Я допускаю, что Киев может выразить Варшаве дипломатический демарш. Офис Владимира Зеленского рассчитывал на долгую серьезную информационную кампанию. Не исключено, что они сами в будущем хотели обменять Бутягина на кого-то из ВСУ. Но такая возможность выскользнула у них из рук», – заключил политолог.

    Ранее в ФСБ сообщили, что археолог Александр Бутягин вернулся в Россию в рамках обмена, который прошел на границе Белоруссии с Польшей. Ведомство также заявило о возвращении на Родину супруги российского миротворца, находившегося в Приднестровье. Женщину задержали в Кишиневе в 2025 году, ей был вынесен приговор по сфальсифицированному делу о даче взятки.

    Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы, которые прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные данные, «с целью проведения разведывательных мероприятий».

    По данным «БелТА», всего в обмене участвовали десять человек. Польше были переданы граждане, задержанные в Белоруссии и России по подозрению в шпионаже. В Минск же отправились граждане стран СНГ, арестованные на территориях различных стран ЕС, отмечает агентство.

    В ФСБ заявили, что возвращение россиян «стало возможным благодаря многоэтапной операции, проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с КГБ Республики Беларусь».

    Напомним, Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвиняет его в проведении «незаконных» археологических работ в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия с ущербом более 200 млн гривен. 18 марта польский суд первой инстанции принял решение экстрадировать археолога на Украину.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД юристы отмечали, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением даже на Украине.

    Комментарии (22)
    28 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти

    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами АСЕАН озвучила позицию ЕС по отказу региона от российской нефти.

    Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.

    «Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.

    Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.

    Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.

    Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.


    Комментарии (23)
    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Заявление немецкого канцлера об унижении дипломатов США в Иране вызвало жесткую реакцию Дональда Трампа, упрекнувшего оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Политический конфликт разгорелся из-за разногласий вокруг иранской ядерной программы, передает Bloomberg.

    Ранее Фридрих Мерц заявил студентам, что американские переговорщики терпят унижение от руководства Исламской республики, а стратегия выхода США из кризиса остается неясной. Немецкий политик также высоко оценил мастерство дипломатов из Тегерана.

    Ответная реакция последовала незамедлительно в соцсети Truth Social. «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит!» – написал Дональд Трамп. Политик добавил, что появление атомной бомбы у Тегерана сделает весь мир заложником ситуации.

    Американский деятель подчеркнул, что жесткое давление на ядерную программу следовало оказать давным-давно. Кроме того, глава Белого дома связал экономические трудности Германии с некомпетентностью ее нынешнего руководства. Официальный представитель канцлера отказался комментировать эти выпады.

    Берлин последовательно требует от Тегерана прекратить обогащение урана и отказаться от создания атомного оружия. Издание отмечает, что инцидент подчеркивает растущее разочарование европейских лидеров в выстраивании отношений с Трампом.

    Напомним, накануне Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном.

    Канцлер ФРГ поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    Комментарии (14)
    28 апреля 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин заявил об уникальности бесплатной скорой помощи России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии открытия модульных скоропомощных приемных отделений подчеркнул уникальность отечественной службы скорой помощи.

    По его словам, система работает оперативно и бесплатно, а также соблюдает единые стандарты и алгоритмы оказания помощи, передает ТАСС.

    «Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим в кратчайшие сроки, независимо от времени суток», – отметил Путин.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.

    В январе в России установили норматив приезда скорой помощи.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 18:36 • Новости дня
    Роспотребнадзор приостановил продажу минералки «Джермук» в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России временно запретили ввоз и продажу минеральной воды «Джермук» из-за несоответствия продукта заявленной на маркировке информации и нарушений состава, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» на территории России. Ограничения касаются продукции с датами изготовления: 17 февраля, 5 марта, 13 марта, 12 января, 19 февраля, 27 марта, 10 января 2026 года, 18 ноября, 24 ноября, 22 ноября, 23 октября 2025 года, сообщает ведомство.

    Там объяснили, что «продукция не соответствует информации, указанной в маркировке, что является нарушением», – говорится в официальном сообщении. Также установлено превышение содержания гидрокарбоната-ионов, хлоридов и сульфатов в воде.

    Роспотребнадзор отметил, что некорректная маркировка и недостоверная информация о лечебных свойствах воды могут привести к неэффективному лечению и даже ухудшению здоровья потребителей. В связи с этим информацию о временном запрете направили в Центр развития перспективных технологий для блокировки реализации воды «Джермук» через систему обязательной маркировки.

    Ранее в Северной Осетии возобновили расследование обстоятельств смерти мужчины после употребления минеральной воды «Джермук».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года житель республики скончался в больнице после госпитализации с ожогом пищевода, который получил после глотка из бутылки «Джермук». Семья погибшего подала иск к производителю напитка на 1,5 млрд рублей.


    Комментарии (4)
    29 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь

    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали помощь Киеву в размере 90 млрд евро. Поэтому ВСУ и атакуют Крымский полуостров, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. В ночь на среду в Севастополе отражена комбинированная атака ВСУ.

    «Противник исходит вовсе не из оперативных планов – у него их, по сути, нет. ВСУ действуют, отталкиваясь от технических возможностей. Они наносят удары туда, куда дотягиваются: в первую очередь это критическая инфраструктура, системы противовоздушной обороны, промышленные объекты», – отметил военкор Александр Коц.

    По его мнению, атаки украинских дронов на Севастополь, которые происходят уже несколько дней подряд, укладываются в эту логику. «Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали выделение Киеву 90 млрд евро, из которых 60 млрд пойдут на продолжение войны. Поэтому Украина и атакует Крымский полуостров», – уточнил собеседник.

    Коц напомнил, что ВС России отвечают на украинские налеты БПЛА и комбинированные удары. «Так, насколько известно, российские военные в ночь на среду ударили по портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области. Мы ежедневно наносим Украине урона куда больше, чем они нам. Это, конечно, не должно нас успокаивать. Необходимо модернизировать систему ПВО, масштабировать производство дешевых перехватчиков», – заключил военкор.

    В ночь на среду силы противовоздушной обороны, военные и мобильные огневые группы отразили комбинированную атаку со стороны ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    По его данным, в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны сбиты 23 беспилотника, также уничтожены три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега. Развожаев отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Повреждений также не было зафиксировано.

    Как сообщили в Минобороны, в ночь на 29 апреля сбиты 98 БПЛА. Беспилотники были перехвачены в небе над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Крымом.

    Отметим, в последние дни ВСУ совершают массированные атаки на Севастополь. Так, в ночь на 26 апреля перехватили более 70 дронов. Один человек погиб, еще четыре пострадали. Повреждения получили более 100 многоквартирных и 79 частных домов.

    Вечером 27 апреля и в ночь на 28 апреля Севастополь подвергся атаке десятков беспилотников. В то же время удар был нанесен по Туапсе. На нефтеперерабатывающем заводе зафиксировано возгорание. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали.

    Комментарии (8)
    28 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю

    Экономист Лизан: Украина следит за российским зерном с помощью спецагентов

    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев и Брюссель не могут предоставить четких доказательств, что Россия торгует с миром зерном, выращенным именно на территории новых регионов. Поэтому попытки Украины спекулировать на теме вывоза продовольствия из Донбасса и Новороссии будут малоэффективны, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Киев возмутился поставкой в Израиль зерна из новых регионов России.

    «Определить, из каких российских регионов в израильские порты доставляется зерно, можно только методом визуального наблюдения. Для этого на Украине с 2022 года при поддержке спецслужб действует целый ряд НКО. Они отслеживают – по мере возможности – экономическую деятельность РФ в Донбассе и Новороссии», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «В рамках этой деятельности в отечественных портах и прибрежных городах вербуются специальные агенты, которые тайно сотрудничают с противником. Они следят за прибытием и погрузкой зерновых, сопоставляют маршруты движения судов и всю полученную информацию направляют на Украину», – продолжил собеседник.

    «Украинские НКО и спецслужбы, в свою очередь, оценивают весомость собранных доказательств. Если они считают, что зерно действительно было собрано в новых регионах России, профильные общественные деятели пытаются донести информацию до украинских и европейских госорганов, а также до максимального числа международных некоммерческих структур», – детализировал собеседник.

    «У украинцев и их агентов на российской территории нет других способов определить родину зерна. Документы могут быть сделаны какие угодно, а транспондеры на судах отключают, что затрудняет их отслеживание. Пшеница же сама по себе ничем не различается – те же 12,5% белка, что приходится на зерно из Херсонской области, есть и в кубанских сортах», – подчеркнул он.

    «Впрочем, Украине и не нужно юридических доказательств для создания шумихи вокруг поставок российского зерна на экспорт. Далее все зависит от того, какой «хор» подключится к созданному ажиотажу. Если к критике Тель-Авива присоединится тяжеловесная евробюрократия, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, то Израилю, конечно, придется ответить что-то дежурное, но от закупок продовольствия он вряд ли откажется», – спрогнозировал экономист.

    Он также допустил, что Киев может попробовать использовать эту схему для шантажа и давления на другие страны, обвиняя их в получении зерна из Донбасса и Новороссии. «Но это не увенчается успехом. Тем не менее, какие-то минимальные дипломатические проблемы для Москвы подобные выходки создать могут», – резюмировал Лизан.

    Ранее представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил изданию Haaretz, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении израильских физических и юридических лиц, причастных к поставкам из России пшеницы, выращенной в Донбассе и Новороссии.

    По данным СМИ, в минувшее воскресенье судно Panormitis зашло в акваторию Хайфы и ожидало разрешения на вход в порт. На фоне инцидента МИД Украины вызвал посла Израиля. Глава дипведомства Андрей Сибига заявил, что Киев еще 15 апреля обращался к Тель-Авиву из-за аналогичной проблемы. Тогда в Израиле объяснили, что задержать судно уже было невозможно, поскольку оно покинуло порт.

    Украина также готовит санкционный пакет против лиц и компаний, которые причастны к поставкам, заявил Владимир Зеленский. «Покупка украденного в любых нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», – пояснил он.

    Российская сторона не будет вмешиваться в дипломатический конфликт Киева и Тель-Авива, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мировой кризис продовольствия является цепной реакцией углеводородной ломки.

    Комментарии (5)
    29 апреля 2026, 11:02 • Новости дня
    Politico: Мерц винит Трампа и Брюссель в развале экономики
    @ Ulrich Stamm/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обрушения рейтингов до 15% глава немецкого правительства Фридрих Мерц решил оправдать экономическую стагнацию страны провалами американской политики и излишней европейской бюрократией.

    Немецкая экономика переживает серьезный спад, пишет Politico. Канцлер Фридрих Мерц, чья популярность упала до 15%, все чаще винит в кризисе внешние факторы. На встрече со студентами он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке привел к скачку цен на энергоносители.

    «Это стоит нам огромных денег – денег налогоплательщиков – и лишает нас экономической мощи», – подчеркнул политик.

    Попытки Мерца раскритиковать американского президента за отсутствие стратегии вызвали резкую реакцию последнего.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» тем временем бьет рекорды популярности.

    Власти страны также пытаются бороться с излишним регулированием со стороны Евросоюза. Более 90% немецких компаний требуют смягчения европейских правил, мешающих развитию бизнеса. Мерц призвал сократить бюрократию в сфере искусственного интеллекта и урезать бюджетные планы Еврокомиссии.

    Внутри страны у правительства практически не осталось инструментов для стимулирования экспорта. Выделенные ранее сотни млрд евро на инфраструктуру ушли на покрытие бюджетных дыр. Теперь коалиции предстоит согласовать непопулярные реформы здравоохранения и налоговой системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц накануне заявил об унижении США иранскими лидерами.

    Немецкие консерваторы ранее подготовили ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием сократить бюрократию. Глава немецкого правительства отметил тревожную экономическую ситуацию в стране.

    Комментарии (5)
    28 апреля 2026, 18:54 • Новости дня
    Ученый Бутягин заявил о хорошем самочувствии после обмена
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры с ученым Александром Бутягиным, который был освобожден в результате обмена.

    Обмен прошел на границе между Белоруссией и Польшей, где Бутягина встретили представители белорусских властей и передали ему приветствие от президента Белоруссии и всего белорусского народа, передает ТАСС.

    «Мне еще трудно их (ощущения) передать, мне еще в это не верится. Самочувствие прекрасное», – отметил ученый на записи. Бутягин подчеркнул, что медицинская помощь ему не требуется, и заверил, что чувствует себя хорошо.

    Напомним, в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией из-под стражи освобожден российский археолог Александр Бутягин. Вместе с ученым в Россию вернулась супруга военного, проходящего службу в составе миротворческого контингента в Приднестровье.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, почему Польша отпустила российского археолога.

    Комментарии (2)
    29 апреля 2026, 14:06 • Новости дня
    Мерц пожаловался на беспрецедентную травлю в соцсетях
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с масштабной волной критики онлайн, отметив рекордный уровень агрессии со стороны общества по сравнению со своими предшественниками.

    «Я лишь изредка захожу в соцсети. Но если вы посмотрите, что там обо мне распространяют, как меня атакуют и унижают – ни одному федеральному канцлеру до меня не приходилось терпеть ничего подобного. Я не жалуюсь, но такова реальность», – рассказал о давлении в интернете политик, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что бывшему канцлеру Олафу Шольцу также доставалось от критиков. Однако предшественник пытался убедить граждан в позитивном развитии событий при своей победе, скрывая реальные проблемы. Мерц добавил, что времена компромиссов между политикой безопасности и социальной сферой безвозвратно ушли.

    При этом руководитель кабинета министров осознает, что его резкие высказывания часто провоцируют общественное возмущение. Ранее он признавал неудачными слова о влиянии мигрантов на немецкие города. Политик также отказался извиняться за спорную фразу о возвращении журналистов из Бразилии.

    Согласно недавнему опросу института INSA для газеты Bild, политик стал самым непопулярным государственным деятелем в стране. В рейтинге из 20 позиций он занял последнее место со средней оценкой 2,9 балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц впервые занял последнее место в рейтинге популярности политических деятелей Германии. С 2021 года канцлер подал сотни заявлений о возбуждении уголовных дел из-за оскорблений в интернете. Политика главы немецкого правительства вызывает отторжение у 68% граждан страны.

    Комментарии (5)
    28 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин заявил о риске последствий для экологии после удара ВСУ по НПЗ в Туапсе
    @ Борис Морозов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин получил доклад от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о ситуации в Туапсе после масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

    Глава региона доложил президенту, что сейчас нет серьезных угроз для жителей и объектов, несмотря на последствия беспилотной атаки, передает ТАСС.

    На совещании, посвященном безопасности на выборах, Путин отметил, что удары беспилотников по гражданской инфраструктуре со стороны киевских властей происходят все чаще. Президент подчеркнул, что подобные атаки несут экологическую опасность: «Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные».

    По его словам, губернатор Кондратьев находится на месте ЧП и заверил, что ситуация под контролем, а местные службы успешно справляются с возникшими вызовами.

    Напомним, в Туапсинском округе Кубани ввели режим ЧС.

    Ранее глава МЧС Куренков прибыл на место тушения пожара на НПЗ в Туапсе.

    Комментарии (11)
    28 апреля 2026, 18:20 • Новости дня
    Сериал «Метод 3» убрали из онлайн-кинотеатров по требованию Минкульта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Третий сезон сериала «Метод» был снят с крупнейших российских онлайн-платформ после предписания надзорных органов из-за нарушений законодательства.

    Сервисы «Кинопоиск» и «Иви» удалили сериал «Метод 3». В пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» сообщили ТАСС, что основанием для удаления стало предписание, в котором Минкультуры официально указало на наличие в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и/или пропагандирующих их отрицание.

    «В соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» сервис обязан удалить контент в течение 24 часов после получения официального требования», – заявили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскомнадзор направил уведомление отечественным онлайн-кинотеатрам о наличии нарушений в сериале «Алиса не может ждать». После этого платформы убрали проект из своих каталогов.

    Комментарии (2)
    29 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин заявил о готовности российских компаний выйти на рынок Конго

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе российско-конголезских переговоров президент России Владимир Путин заявил, что российские компании выражают готовность и желание работать на рынке Конго.

    По словам главы государства, стабильная внутриполитическая ситуация в Конго создает благоприятные условия для развития деловых отношений и открытия новых экономических возможностей, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что перспективы для сотрудничества между Россией и Конго существуют в различных сферах. Он подчеркнул, что страны уже развивают партнерство в области геологоразведки, энергетики, логистики и сельского хозяйства.

    «У нас хорошие перспективы в развитии наших отношений, причем по разным направлениям. Что касается экономики, то это геологоразведка, энергетика, логистика, сельское хозяйство и некоторые другие направления», – сказал он.

    Напомним, в среду президент Конго прибыл в Кремль для переговоров с Путиным.

    Комментарии (4)
    28 апреля 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Риски террористических угроз на территории России продолжают увеличиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

    По его словам, подрывная деятельность международных террористических организаций и различных радикальных группировок продолжается и принимает все более опасные формы, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что киевский режим и его западные покровители, не сумев остановить продвижение российских войск, начали открыто прибегать к террористическим методам. «Мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открытым террористическим методам. Причины очевидны, они для всех понятны: противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения», – заявил глава государства.

    Ранее Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму.

    Комментарии (2)
    28 апреля 2026, 20:21 • Новости дня
    Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с января

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На вечерних торгах индекс Мосбиржи продемонстрировал снижение более чем на один процент, достигнув минимального значения с середины января текущего года.

    Индекс Мосбиржи впервые с 15 января 2026 года опустился ниже отметки 2700 пунктов, передает ТАСС. Снижение зафиксировано в ходе основной торговой сессии 28 апреля, что подтверждают данные самой торговой площадки.

    На 16:53 по московскому времени индекс Мосбиржи уменьшился на 1,24%, составив 2698,42 пункта. Спустя пять минут снижение усилилось – показатель опустился до 2696,82 пункта, потеряв 1,3%.

    Одновременно с этим индекс РТС также демонстрировал отрицательную динамику, снизившись на 1,3% до значения 1135,65 пункта. Эксперты отмечают, что динамика обусловлена сохраняющейся волатильностью российского фондового рынка.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, российский рынок акций во вторник показал минимальные изменения на открытии торгов по сравнению с предыдущим днем.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков объяснил отсутствие военной техники на параде
    Жители Перми рассказали о «черном дожде» после атаки дронов на город
    В Туапсе установили новые заграждения после удара по нефтезаводу
    Сбер выразил обеспокоенность тенденцией ухода платежей в наличность
    Мерц пожаловался на беспрецедентную травлю в соцсетях
    Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО
    Руководство застройщика задержали после пожара в московской новостройке