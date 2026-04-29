В России стартовал модуль по социальной архитектуре для медиаспециалистов

Tекст: Елизавета Шишкова

На базе Центра развития молодежных медиа «ШУМ» стартовал очный модуль «Социальная архитектура в медиа» программы «Академия стратегических коммуникаций». Участниками стали представители медиа, PR, образования и молодежной политики из 16 регионов России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В проекте принимают участие как опытные руководители, так и молодые специалисты. Модуль реализуется совместно с Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Программа включает изучение основ социальной архитектуры, освоение инструментов работы с общественными запросами и цифровыми сообществами, а также проектную работу. Слушатели получают навыки создания и продвижения общественно значимых проектов, участвуют в лекциях от экспертов и разрабатывают собственные инициативы. Модуль рассчитан на теоретическую и практическую подготовку будущих специалистов.

На открытии выступили заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по мониторингу и анализу социальных процессов Алексей Семенов, директор образовательных программ Академии стратегических коммуникаций Виктория Карпова и заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» по взаимодействию с органами государственной власти, эксперт ЭИСИ Никита Сетов.

Организаторы отметили важность системной подготовки управленцев, способных формировать информационную повестку. Алексей Семенов заявил: «Слушатели получат не только навыки разработки социальных проектов под запросы общества, но и научатся продвигать их в медиа».

Директор департамента просветительской деятельности ЭИСИ, профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Антонина Селезнева рассказала участникам о ценностных основах социальной архитектуры. Генеральный директор ЭИСИ Анна Федулкина подчеркнула, что программа обеспечивает не только прикладные знания, но и формирует мировоззренческие ориентиры для российских специалистов.

В рамках модуля эксперт Института социального маркетинга Мария Худякова представила подходы к созданию проектов с учетом общественных потребностей, а политтехнолог Анна Федорова рассказала о роли визуальных решений. Руководитель Центра развития молодёжных медиа «ШУМ» Татьяна Мандрыкина отметила: «В этой программе важно не только знание инструментов, но и внутренняя работа – переосмысление своей роли, ответственности за слово и за те смыслы, которые мы запускаем в общественное пространство».

Практический блок был посвящен медиасреде, современным технологиям и продвижению. Эксперт АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта», директор SMM-агентства Republic Антон Стеньков рассказал о возможностях искусственного интеллекта для работы в социальной архитектуре. Модуль станет частью целостной системы подготовки специалистов, способных анализировать и реализовывать эффективные решения в сфере общественных коммуникаций. Программа продлится до декабря 2026 года, впереди участников ждут еще восемь модулей и Национальный медиафорум.