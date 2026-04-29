  • Новость часаБритания лишила аккредитации сотрудника российского посольства
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иранский кризис залез в американские кошельки
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Ядерный арсенал КНДР превзошел потенциал ПРО США
    СМИ сообщили о планах Ирана прорвать морскую блокаду США
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь
    Силуанов заявил о последствиях для России из-за выхода ОАЭ из ОПЕК
    Яхта Мордашова под флагом России прошла Ормузский пролив
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    Экономист объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия
    29 апреля 2026, 14:29 • Новости дня

    Синоптики спрогнозировали заморозки в Москве в последнюю ночь апреля

    Гидрометцентр предупредил о заморозках и мокром снеге в Московском регионе

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 30 апреля температура в столичном регионе опустится до минус четырех градусов, а местами пройдет мокрый снег.

    Предстоящей ночью в столице и области ожидаются заморозки, передает ТАСС. По данным синоптиков, температура воздуха опустится ниже нулевой отметки.

    «Предстоящей ночью местами продолжатся небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а температура воздуха в Москве составит -1...+1 °C, по области – -4...+1 °C», – сообщил представитель Гидрометцентра.

    Днем 30 апреля прогнозируются небольшие дожди и мокрый снег. Воздух в столице прогреется до 5-7 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от 3 до 8 градусов выше нуля. Скорость северо-западного ветра составит 3-8 метров в секунду.

    Метеорологи отмечают, что 1 мая погода останется прохладной с возможными осадками, а температура не превысит 10 градусов.

    Однако уже к 3 мая в Центральную Россию придет тепло, и термометры покажут до 19 градусов выше нуля.

    Ранее синоптики сообщили о надвигающихся на северо-запад России снегопадах.

    Фенолог Михаил Любов объяснил апрельские снегопады на северо-западе России приходом циклона с Баренцева моря.

    Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи под плотным слоем снега.

    27 апреля 2026, 21:04 • Новости дня
    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник

    @ Елизавета Суглобова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей и гостей Москвы просят не выходить на улицу 28 апреля из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как сообщил комплекс городского хозяйства в Max, по прогнозу, ночью и днем ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на провода и деревья, а также переход температуры через ноль градусов, что приведет к гололедице.

    «По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля. Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через 0 градусов Цельсия в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы», – сказано в публикации.

    Горожан и гостей столицы просят по возможности воздержаться от выхода на улицу. Если избежать выхода на улицу невозможно, специалисты советуют быть максимально осторожными, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями, а при управлении транспортом строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

    В понедельник коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды.

    В Самаре на Нижнегородской улице упавшее из-за сильного ветра дерево убило ребенка, а на улице Карла Маркса в результате падения дерева погиб мужчина.

    Комментарии (2)
    27 апреля 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт объяснил апрельские снегопады в европейской части России

    Ученый Любов объяснил апрельские снегопады циклоном с Баренцева моря

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В северо-западных и центральных регионах России выпал снег из-за циклона, который принес холодный воздух с Баренцева моря и Северной Атлантики, сообщил доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

    Причиной апрельских снегопадов в европейской части России стал циклон, который пришел с Баренцева моря, сообщает РИА «Новости».

    Доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов рассказал, что именно этот циклон принес холодный воздух, захватив Ленинградскую, Тверскую, Архангельскую области, а также Москву. Нижегородская область пока осталась в стороне, но по прогнозу к завтрашнему дню снег может выпасть и там.

    «Сегодняшний снегопад в Москве объясняется вторжением холодного воздуха. Он прорвался с северо-запада – с Северной Атлантики и Баренцева моря, захватил Ленинградскую область, Тверскую, Архангельскую. Досталось и Москве», – отметил ученый.

    Любов уточнил, что такие температурные перепады в апреле не являются чем-то сверхъестественным. По его словам, волны возврата холодов случаются периодически, это не аномалия, и появление временного снежного покрова вполне возможно.

    Фенолог добавил, что к концу апреля снег в Москве обязательно растает.

    Отметим, что в понедельник Москва побила исторический рекорд по высоте снега.

    Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Комментарии (4)
    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 05:56 • Новости дня
    Синоптики сообщили о надвигающихся на северо-запад России снегопадах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В середине недели большинство субъектов Северо-Западного федерального округа накроют осадки в виде дождя и снега, сопровождающиеся резкими порывами ветра и гололедицей.

    В среду на территории Северо-Запада ожидается существенное ухудшение погодных условий, передает ТАСС.

    В Мурманской области и Карелии пройдут снегопады, температура воздуха составит от минус 5 до плюс 8 градусов. В Архангельской области и Ненецком автономном округе прогнозируются осадки и порывистый ветер до 18 м/с.

    В Коми и Вологодской области ожидается налипание мокрого снега на провода при северном ветре до 15 м/с. В Псковской области существенных осадков не предвидится, воздух прогреется до 11 градусов тепла.

    «Погода в среду в Новгородской области будет пасмурной, но уже не такой суровой: в облаках появятся просветы, ветер стихнет до 5-10 м/с. В ночные часы местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, днем – преимущественно без осадков. Температурный фон ночью опустится до околонулевых значений, в отдельных районах ожидается слабый мороз. Днем прогреет до 4-9 тепла», – сообщает Новгородский гидрометцентр.

    В Калининградской области сохранится переменная облачность без осадков при температуре до 7 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фенолог Михаил Любов объяснил апрельские снегопады на северо-западе России приходом циклона с Баренцева моря. Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи под плотным слоем снега.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Поваленные деревья травмировали около 30 жителей Московского региона
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    От разгула стихии в Москве и Подмосковье пострадали 30 человек, передает ТАСС.

    В оперативных службах уточнили, что причиной инцидентов стали упавшие под тяжестью снега деревья. «Всего от снегопада с ветром, повлекшего падения деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек, большинство из них в столице», – сказал собеседник агентства.

    Столичный департамент городского хозяйства зафиксировал падение более 110 деревьев в разных районах города. Рухнувшие стволы и ветки также нанесли серьезные повреждения припаркованным автомобилям.

    Аналогичная ситуация сложилась и за пределами МКАД. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщил, что на территории региона зафиксировано 75 случаев падения деревьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Роскосмос показал спутниковый снимок заснеженной Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации.

    На опубликованных в канале Max снимках столица запечатлена под плотным слоем снега, а атмосферные явления связаны с приходом североатлантического циклона.

    Как отметили в Роскосмосе, спутники продемонстрировали редкое сочетание зимних осадков и пониженных температур для этого времени года. В сообщении говорится: «Зимние пейзажи в конце апреля запечатлели спутники Роскосмоса».

    Причиной погодной аномалии стал североатлантический циклон, который принес в столичный регион обильные осадки. За ночь в Москве выпало более половины месячной нормы осадков, а температура опустилась ниже нуля градусов.

    Ранее сообщалось, что внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Москва побила исторический рекорд по высоте снега

    Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 12 сантиметров

    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В столице зафиксирован небывалый для конца апреля уровень снежного покрова, превысивший показатели более чем полувековой давности.

    Новый рекорд по высоте снежного покрова для 27 апреля установлен в Москве, сообщает синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    К утру в городе сформировался снежный слой в 12 сантиметров. Прежний рекорд этого дня составлял 10 сантиметров и продержался 55 лет.

    По данным базовой метеостанции ВДНХ, только за ночь в столице выпало 16 мм осадков. Это значение превысило суточный рекорд по количеству осадков, ранее принадлежавший 1880 году и составлявший 14,7 мм. Осадки продолжаются, поэтому точные цифры нового достижения станут известны после 21 часа по окончании метеосуток.

    «Это третий рекорд сегодняшнего дня – еще никогда 27 апреля в Москве не было столько снега», – отметил специалист. Ранее в столице также был зафиксирован утренний рекорд атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр спрогнозировал образование временного снежного покрова высотой до семи сантиметров.

    Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Стоимость услуг такси в Москве взлетела вдвое из-за сильного снегопада.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 05:54 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал резкое похолодание в трех федеральных округах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей европейской части страны ожидает заметное снижение температуры, а в Волгоградской области пройдут осадки в виде мокрого снега, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    В ряде регионов Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов ожидается холодная погода, пояснила Макарова ТАСС.

    «В Волгоградской области мокрый снег. Максимальные температурные аномалии от Центрального федерального округа до Киева, они захватывают север Ростовской области и запад, а также северо-запад Волгоградской», – рассказала метеоролог.

    Она добавила, что отклонение от нормы на четыре градуса затронет Саратовскую область и большую часть Поволжья.

    Специалист пояснила, что севернее температурный фон окажется немного выше привычных значений. Теплая погода придет в Сибирь, Красноярский край, западные районы Якутии и на восточные склоны Урала.

    На Дальнем Востоке метеорологическая обстановка останется в пределах нормы. На Кавказе показатели также будут близки к обычным, однако сохранятся на отрицательном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фенолог Михаил Любов объяснил апрельские снегопады в европейской части России приходом циклона с Баренцева моря.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 22:53 • Новости дня
    Интенсивный снег пошел в Павловском Посаде и Наро-Фоминске в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье вечером в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег, что стало неожиданным погодным явлением для конца апреля.

    В Московской области в воскресенье выпал снег, передает РИА «Новости».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что к двадцати одному часу снег был зафиксирован метеостанциями в Павловском Посаде и Наро-Фоминске.

    По его словам, осадки были довольно интенсивными, а видимость в снегу составляла четыре километра.

    Леус отметил, что 27 апреля в столичном регионе ожидаются обильные осадки: дождь будет переходить в мокрый снег, а местами и в обычный снег. Также прогнозируются сильный и порывистый ветер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале следующей недели на Москву обрушатся ливни и снег. Температура воздуха понизится из-за влияния североатлантического циклона.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Городские власти рекомендовали жителям столицы отказаться от личных автомобилей и выбрать общественный транспорт в связи с неблагоприятной погодой и возможными дорожными заторами.

    Власти Москвы рекомендовали горожанам пользоваться городским транспортом из-за сложных погодных условий. В официальном сообщении департамента транспорта отмечается: «Сегодня и завтра по возможности пользуйтесь городским транспортом. Это поможет добраться до места быстрее».

    По данным ведомства, снег с дождем в Москве сохранится до вечера 29 апреля. В некоторых районах, таких как центр, запад и юг города, во вторник возможны локальные перекрытия дорог.

    Департамент транспорта отметил, что в часы вечернего разъезда ожидаются затруднения движения, особенно в центральной части столицы, на Третьем транспортном кольце, Московской кольцевой автодороге и на вылетных магистралях по направлению в область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ожидается образование гололедицы и скопление снежной каши на проезжей части.

    Ранее жителей и гостей столицы также призывали не выходить на улицу из-за неблагоприятных погодных условий. До этого в результате снегопада с ветром, который привел к падению деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек.


    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 06:22 • Новости дня
    Гидрометцентр: На дорогах Москвы ожидаются гололедица и снежная каша

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшие дни на автомагистралях и улицах столицы прогнозируется сложная обстановка из-за медленного таяния рекордного количества выпавших осадков, заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    В ближайшие дни в Москве ожидается образование гололедицы и скопление снежной каши на проезжей части, поскольку снег быстро не растает, сказала Паршина, передает РИА «Новости».

    «Несмотря на то, что до конца апреля днем температура будет от +2 до +7 градусов тепла, а ночная температура составит до -2 градусов», – объяснила метеоролог.

    По оценкам специалиста, в ближайшее время снежный покров может увеличиться еще на пять сантиметров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 12 сантиметров. Из-за шквалистого ветра и мокрого снега Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности до оранжевого.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Дорожные службы Одинцово предотвратили заторы после мощного снегопада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе прошел сильный апрельский снегопад, дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс и предотвратили пробки.

    Для уборки дорог общего пользования с раннего утра задействовали 31 единицу техники, сообщил телеканал 360.

    На улицы вывели шесть комбинированных машин с зимним оборудованием и 25 тракторов. В работах приняли участие 72 дорожных рабочих. Своевременные действия позволили избежать заторов на спусках, подъемах и путепроводах.

    Очисткой дворов и общественных пространств занимаются 499 дворников. В их распоряжении 46 единиц техники и 22 погрузчика. В первую очередь от снега освобождают пешеходные зоны, входы в многоквартирные дома и подходы к социальным объектам.

    Коммунальщики также убирают остановки общественного транспорта и подъезды к мусорным площадкам. Во время обследования дорожной сети специалисты обнаружили и убрали восемь упавших деревьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за обильных осадков. Сильный ветер со снегом повалили десятки деревьев в разных районах города.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 07:20 • Новости дня
    Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 19 миллиметров небесной влаги, сообщилведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец сообщил, что половина месячной нормы осадков выпала в Москве в течение суток, сообщает РИА «Новости». Он рассказал, что на метеостанции ВДНХ зафиксировали 19 миллиметров небесной влаги. Аналогичные показатели были отмечены на Балчуге, где также выпало 19 миллиметров, а в Бутово выпало 20 миллиметров осадков, в Тушино – 17 миллиметров.

    Тишковец также отметил, что в Подмосковье наибольшее количество осадков зарегистрировано в Михайловском – 27 миллиметров. Это составляет 79% от месячной нормы апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптики пообещали москвичам выпадение почти половины апрельской нормы осадков. В январе метеорологи прогнозировали сильнейший снегопад с третью месячной нормы осадков за полсуток. Прошлым летом на некоторые районы столицы всего за два часа обрушилась целая месячная норма дождей.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 07:29 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачный и прохладный вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега и до плюс 4 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Облачную погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега, а также температуру до плюс 4 градусов прогнозируют в Москве во вторник, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра России, днем температура воздуха будет держаться в пределах от плюс 2 до плюс 4 градусов, а ночью на среду может опуститься до нуля.

    Ожидается западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 736 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье температура во вторник будет колебаться от нуля до плюс 5 градусов. В ночь на среду синоптики предупреждают о похолодании до минус 2 градусов.

    В Московском регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра – предупреждение сохранится до 21:00 по московскому времени 28 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе повысили уровень погодной опасности до оранжевого из-за шквалистого ветра и мокрого снега. Жителей и гостей Москвы попросили не выходить на улицу 28 апреля из-за сильного ветра, метели и гололедицы. В Гидрометцентре прогнозировали интенсивные осадки в виде мокрого снега и временный снежный покров до семи сантиметров в Москве.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 08:20 • Новости дня
    Энергетики восстановили сотни поврежденных бурей ЛЭП в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московской области продолжается ликвидация последствий сильной снежной бури, восстановлено почти 500 поврежденных ЛЭП, сообщили в компании «Россети Московский регион».

    За прошедшие сутки энергетики восстановили работу 482 линий электропередачи, пострадавших из-за непогоды, указали в компании, передает РИА «Новости».

    Наиболее сложная обстановка сохраняется на севере региона.

    С проводов убрали более 300 деревьев, упавших из пределов охранных зон ЛЭП.

    Ночью в ликвидации последствий стихии участвовали 138 бригад и 166 единиц специальной техники. Утром группировку усилили до 283 бригад, которые продолжат трудиться без перерывов до полного возвращения света в дома потребителей.

    Самая трудная ситуация сейчас фиксируется в городских округах Клин, Солнечногорск, Сергиево-Посадский и Дмитровский. Проезд к местам аварий там местами затруднен. Особое внимание уделяется социально значимым объектам, для которых при необходимости задействуют резервные источники питания.

    Ранее в Нижегородской области подачу электричества возобновили после масштабных отключений, вызванных ураганным ветром и падением деревьев на ЛЭП.

    В ходе непогоды в Московском регионе травмы получили 30 местных жителей.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 06:19 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачную и прохладную среду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и до плюс 5 градусов прогнозируют в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В Москве в среду ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Гидрометцентра России. Днем температура воздуха составит от плюс 3 до плюс 5 градусов. Ветер будет северо-западным со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, атмосферное давление – около 748 миллиметров ртутного столба.

    В ночь на четверг в Москве температура может опуститься до минус 1 градуса. В Подмосковье в среду ожидается от плюс 1 до плюс 6 градусов, а ночью температура может снизиться до минус 4 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве ожидалась облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега и температура до плюс 4 градусов.

    В столичном регионе повысили уровень погодной опасности до оранжевого из-за шквалистого ветра и интенсивных осадков в виде мокрого снега.

    Спутники Роскосмоса зафиксировали в Москве необычные для конца апреля зимние пейзажи из-за североатлантического циклона.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков объяснил отсутствие военной техники на параде
    Жители Перми рассказали о «черном дожде» после атаки дронов на город
    В Туапсе установили новые заграждения после удара по нефтезаводу
    Сбер выразил обеспокоенность тенденцией ухода платежей в наличность
    Мерц пожаловался на беспрецедентную травлю в соцсетях
    Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО
    Руководство застройщика задержали после пожара в московской новостройке