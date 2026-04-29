    Иранский кризис залез в американские кошельки
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Ядерный арсенал КНДР превзошел потенциал ПРО США
    Герой России рассказал об испытаниях истребителя Су-47
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь
    Силуанов заявил о последствиях для России из-за выхода ОАЭ из ОПЕК
    Яхта Мордашова под флагом России прошла Ормузский пролив
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    Экономист объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия
    29 апреля 2026, 14:10 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе пошли в рост

    Стоимость газа на европейских биржах превысила 541 доллар за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевая стоимость голубого топлива на европейском рынке продемонстрировала уверенный рост, преодолев отметку в 541 доллар за тысячу кубометров на фоне геополитической напряженности.

    Стоимость майских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE увеличилась на 2,6%, достигнув 541,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Торги стартовали с отметки 528,4 доллара, показав рост на 0,1% к расчетной цене предыдущего дня.

    Средняя стоимость газа в Европе за март подскочила почти на 60% по сравнению с февральскими показателями. Впервые с февраля 2023 года котировки превысили 600 долларов за тысячу кубометров на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Повышение цен началось после ударов США и Израиля по Ирану. Максимальное значение было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Текущие показатели на 39% превышают уровень конца февраля.

    Исторический максимум был установлен в начале весны 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов. Подобных стабильно высоких показателей не наблюдалось за всю историю работы европейских газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром стоимость тысячи кубометров газа на лондонской бирже ICE достигла 533 долларов.

    Несколькими днями ранее котировки голубого топлива продемонстрировали рост до 550 долларов.

    До этого майские фьючерсы по индексу TTF подскочили на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

    27 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    МИД: Европа готовится к войне с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства форсируют собственную милитаризацию и открыто обсуждают перспективу прямого вооруженного конфликта с Россией, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян.

    Выступая на профильной конференции ОДКБ, дипломат подчеркнул резкое изменение риторики зарубежных политиков, передает РИА «Новости».

    «Европейцы, взяв курс на форсированную милитаризацию, уже открыто говорят о подготовке к прямому вооруженному столкновению с Россией», – сказал он.

    По утверждению представителя министерства, западные столицы стремятся сформировать своеобразный санитарный кордон. Для достижения этой цели они активно расширяют экономическое, гуманитарное и военное влияние в соседних с Российской Федерацией странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова заявила о подготовке европейских стран к крупномасштабному военному конфликту против России.

    Директор СВР Сергей Нарышкин сообщал о форсировании государствами Восточной Европы подготовки к потенциальному вооруженному противостоянию с Москвой и Минском.

    28 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти

    Каллас призвала Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти

    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами АСЕАН озвучила позицию ЕС по отказу региона от российской нефти.

    Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.

    «Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.

    Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.

    Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.

    Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.


    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    27 апреля 2026, 18:17 • Новости дня
    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС

    Reuters: Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС

    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС
    @ CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может столкнуться с необходимостью уступить часть территорий ради заключения мира с Россией и дальнейшего продвижения к вступлению в Евросоюз, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, об этом он рассказал школьникам в Марсберге. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, а затем, возможно, и мирный договор с Россией. Тогда может оказаться, что часть украинской территории уже не будет украинской», – сказал Мерц.

    Канцлер добавил, что если Владимир Зеленский захочет уведомить население о таких уступках и заручиться поддержкой большинства, ему, вероятно, потребуется провести референдум. При этом, по мнению Мерца, Зеленский должен одновременно сообщить людям: «Я открыл для вас путь в Европу».

    Мерц напомнил, что прогресс Киева по вступлению в ЕС долгое время блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, однако его поражение на выборах недавно дало надежду на дальнейшее развитие переговоров. Сейчас Украина обладает статусом официального кандидата в ЕС, но, по словам Мерца, ожидать быстрого вступления не стоит.

    Он подчеркнул, что Украина не сможет войти в Евросоюз в период вооруженного конфликта и должна сначала выполнить жесткие требования по верховенству права и борьбе с коррупцией. «Зеленский надеялся на вступление в ЕС 1 января 2027 года. Это невозможно. Даже 1 января 2028 года нереалистично», – отметил канцлер.

    Вместе с этим Мерц предложил рассмотреть промежуточные шаги, например, участие Украины в институтах ЕС в статусе наблюдателя, что, по его словам, получило широкое одобрение среди европейских лидеров на саммите на Кипре, где присутствовал Зеленский.

    Ранее Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС.

    Глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

    28 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    Эстония пообещала «жесткий» 21-й пакет санкций ЕС против России
    Эстония пообещала «жесткий» 21-й пакет санкций ЕС против России
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готовит 21-й пакет пакет антироссийских мер, который будет сфокусирован на ограничениях в сфере энергоносителей и обещает стать особенно жестким, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

    Новый, 21-й пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз, будет сосредоточен на сфере энергоносителей, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что эта мера станет «довольно жесткой, особенно в отношении энергоносителей». Такое заявление он сделал в интервью национальному гостелерадио ERR.

    Ранее послы ЕС утвердили финансирование на Украину в размере 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России после отмены вето Венгрии и Словакии.

    Европейская комиссия отказалась включать запрет на перевозку российской нефти в 20-й пакет санкций.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что лидеры ЕС стремятся снять некоторые прежние «красные линии» в ходе подготовки 21-го пакета санкций против России.

    МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права в связи с введением санкций.


    27 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд

    Россия ответила на 20-й пакет санкций расширением перечня граждан ЕС с запретом на въезд

    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну, сообщило Министерство иностранных дел РФ.

    Речь идет о представителях евроинститутов, государств – членов ЕС, а также некоторых европейских стран, присоединившихся к антироссийской политике Брюсселя, уточнили в ведомстве.

    «В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран – членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» запрещен въезд на территорию нашего государства», – сказано в заявлении на сайте МИД.

    Ранее МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права из-за санкций.

    Напомним, на прошлой неделе страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    27 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Politico сообщило о готовящемся ультиматуме немецких консерваторов фон дер Ляйен
    Politico сообщило о готовящемся ультиматуме немецких консерваторов фон дер Ляйен
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получит от немецких консерваторов ультиматум с требованием сократить бюрократию и влияние Брюсселя, пишет Politico.

    Германские консерваторы усиливают давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, требуя кардинального сокращения бюрократии и контроля Брюсселя, пишет Politico.

    По данным издания, в понедельник фон дер Ляйен примет участие во встрече партии ХДС под руководством канцлера Фридриха Мерца в Берлине, где ей планируют предъявить жесткие требования по ускорению реформ и сокращению регуляторных ограничений для немецкого бизнеса.

    В распоряжении Politico оказалась свежая редакция стратегического документа консерваторов под названием «Повестка по устойчивому сокращению бюрократии на уровне ЕС». В ней содержится 27 требований к Еврокомиссии, в том числе предложение создать надзорный орган с правом фундаментального вето на новые инициативы Еврокомиссии. Авторы документа предлагают учредить такой орган либо с нуля, либо путем расширения полномочий действующего консультативного Регуляторного совета.

    Еще одна инициатива предусматривает, чтобы европейские институты более строго трактовали свои полномочия и сокращали штат сотрудников. Однако для реализации части этих мер потребуется изменение учредительных договоров Евросоюза, что может вызвать дебаты в Брюсселе.

    В последние месяцы, отмечает издание, консерваторы ХДС резко усилили давление на фон дер Ляйен, заявляя о медленных темпах реформ и необходимости срочно выполнять предвыборные обещания по выведению экономики Германии из кризиса. «Эта машина Еврокомиссии просто продолжает работать и работать», – заявил Мерц на бизнес-форуме осенью, призвав «бросить лом в механизм Брюсселя».

    Сама Еврокомиссия уже внесла ряд предложений по упрощению законодательства, особенно в рамках Green Deal, однако, по мнению немецких консерваторов, этих мер недостаточно. Ожидается, что стратегия будет утверждена фракцией ХДС в Бундестаге в понедельник, итоговый текст пока остается на стадии согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует выдвинуть главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году. Эксперты видят в действиях фон дер Ляйен последовательное усиление власти Еврокомиссии и брюссельской бюрократии за счет национальных правительств. Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил о склонности фон дер Ляйен к авторитарному стилю управления Евросоюзом и росте напряженности вокруг ее инициатив по сокращению бюрократии.

    29 апреля 2026, 11:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американо-израильский конфликт грозит Европе многолетним энергетическим кризисом и уже вынудил регион потратить дополнительные 27 млрд евро на топливо, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду перед Европарламентом в Страсбурге, заявила о долгосрочных экономических проблемах для региона, передает Bloomberg.

    «Есть также суровая реальность, с которой нам всем нужно столкнуться: последствия этого конфликта могут отдаваться эхом в течение нескольких месяцев или даже лет», – подчеркнула она.

    Тревожное заявление прозвучало на фоне энергетического кризиса и проблем с поставками. Ситуация обострилась после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив – важнейший водный путь для коммерческого судоходства. Сейчас европейские страны страдают от высоких цен на нефть и газ, опасаясь дефицита таких важных товаров, как авиатопливо и удобрения.

    С конца февраля Евросоюз потратил на импорт ископаемого топлива дополнительные 27 млрд евро (31,6 млрд долларов). Аналитический центр Bruegel также подсчитал, что страны объединения выделили более 10 млрд евро на защиту потребителей и бизнеса от растущих цен на энергоносители.

    На прошлой неделе Еврокомиссия предложила первый комплекс мер по преодолению надвигающегося кризиса, однако на пятничном саммите лидеры ЕС потребовали более решительных шагов. При этом среди политиков существуют разногласия относительно темпов поддержки: некоторые выступают за постепенный подход, тогда как другие настаивают на немедленном принятии более масштабного пакета мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации на Ближнем Востоке заставило мир задуматься о безопасности Малаккского пролива.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о дополнительных тратах ЕС на импорт ископаемого топлива в размере более 22 млрд евро.

    Европейский союз рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса.

    28 апреля 2026, 00:59 • Новости дня
    Журналист WSJ Панчевски обвинил Данию в сокрытии правды о «Северных потоках»
    Журналист WSJ Панчевски обвинил Данию в сокрытии правды о «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Копенгаген намеренно утаил информацию об украинском следе в диверсии на «Северных потоках», опасаясь возникновения масштабного геополитического кризиса, заявил журналист американской газеты Wall Street Journal Боян Панчевски.

    Корреспондент Wall Street Journal ранее заявил в своей книге, что Владимир Зеленский заранее знал о готовящейся операции и лично дал устное согласие на ее проведение. передает РИА «Новости».

    «Наступила полная тишина... В Дании расследование удерживалось в тайне, и ничего не вышло в свет. Но теперь мы знаем то, что они знали, а именно, что это была Украина», – подчеркнул публицист.

    Журналист добавил, что Копенгаген утаил эти сведения из-за нежелания провоцировать международный скандал. Наличие украинского следа стало очевидным вскоре после взрывов. Именно это обстоятельство послужило главной причиной закрытия расследований в Дании и Швеции без обнародования результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Панчевски сообщал, что Зеленский лично одобрил подрыв газопроводов «Северные потоки». Американский журналист Сеймур Херш также объяснил провал расследований Швеции и Дании осведомленностью властей об истинных виновниках.

    28 апреля 2026, 01:31 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о решимости добиться перемен в Европе
    Фон дер Ляйен заявила о решимости добиться перемен в Европе
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность провести реформы для повышения глобальной конкурентоспособности после ультиматума немецких консерваторов, пишет Politico.

    По данным Politico, после закрытого заседания в Берлине с депутатами консервативного блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем, руководитель ЕК заявила о «решимости добиться перемен, чтобы в Европе получилось быстрее и эффективнее создать среду, в которой компании могли бы расти и развивать глобальную конкурентоспособность, в которой они нуждаются», передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы подготовили главе Еврокомиссии ультиматум с требованием сократить бюрократию. Фон дер Ляйен обещала представить стратегию ЕС по повышению конкурентоспособности.

    29 апреля 2026, 14:38 • Новости дня
    Экономист объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия

    Экономист Лизан: Украине придется выполнять кредитные требования ЕС

    Экономист объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия
    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изначально было понятно, что Украина не получит сразу всю сумму в 8,4 млрд евро финансовой помощи, а деньги станут выделять траншами и с привязкой к выполнению политических требований, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Условием первого платежа является введение налоговых изменений, на чем настаивает и МВФ, и антикоррупционная реформа.

    «В Брюсселе долго пытались согласовать кредит Украине. А теперь, когда цель достигнута, появились сообщения о том, что Евросоюз выдвигает и ужесточает условия предоставления Киеву макрофинансовой помощи», – отметил экономист Иван Лизан. По его мнению, это не должно вызывать удивления.

    «Изначально было понятно, что украинская сторона не получит сразу всю сумму в 8,4 млрд евро, а деньги станут выделять траншами и с привязкой к выполнению политических требований», – пояснил собеседник, подчеркнув, что в отношениях ЕС и Украины ничего не изменилось. Условием первого платежа является введение налоговых изменений, на чем настаивает и МВФ, и антикоррупционная реформа, указал эксперт.

    «После 2014 года в украинскую экономику пустили транснационалов. Теперь требование – сдать не просто экономику, а уже и политический контроль. Дело в том, что по мере деградации экономики основным средством пополнения бюджета стали косвенные налоги: НДС, акцизы и пошлины. Соответственно, вопрос состоит в том, чтобы повысить эффективность расходования денег, которые собираются внутри Украины, а также поступают в страну извне», – детализировал Лизан.

    По его оценкам, было бы странно, если бы кредиторы, которые взяли Украину на содержание и даже провели ради ее спасения четвертую за прошедшие 12 лет реструктуризацию внешнего долга, не поставили бы ребром антикоррупционный вопрос. «Другое дело, что с украинской коррупцией будут бороться еще те воры и коррупционеры, но это, что называется, издержки профессии», – иронично заметил спикер.

    Впрочем, если Киев выполнит требования ЕС, то это будет иметь ряд последствий. «Так, если у НАБУ и САП появится возможность предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора и в целом замкнет на себя все процессы по делу, парламентарии могут еще в более массовом порядке писать заявления и слагать мандаты», – считает аналитик.

    Что касается налоговых изменений, то они приведут к тому, что «бизнес в стране позакрывается», отметил он, добавив, что крупные корпорации выстоят. «Кого интересует жизнь мелких предпринимателей? После «смерти» ИП владельцами и сотрудниками займется ТЦК: всех отловят и заставят воевать», – уточнил Лизан.

    По его мнению, перспективы такого сценария вполне реальны, потому что киевским властям очень нужны деньги. «В бюджете Украины дыра в 60 млрд долларов. Европа и МВФ закроют треть. С мая–июня стоит ожидать отмену целых программ, жесточайшую экономию, повышение тарифов, сокращение субсидирования», – прогнозирует аналитик.

    «В силу критической зависимости от внешних поступлений Киеву придется принять и выполнить требования ЕС. «Откосить», как это неоднократно бывало раньше, едва ли получится. Поэтому с депутатами по налоговым изменениям сторгуются, и те проголосуют», – считает экономист. В то же время Владимира Зеленского, которого фактически цепляют на антикоррупционный ошейник, перспективы устраивают.

    «Его интерес состоит в том, чтобы извне поступали средства, а его самого называли «президентом». Если под это дело надо отловить еще несколько сотен тысяч человек и отправить их на фронт, провести какие-то реформы, то он воспринимает это как часть контракта с Западом, как сделку», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ужесточить условия предоставления финансовой помощи Украине в рамках кредита на 90 млрд евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, обсуждаемый в Еврокомиссии план предполагает привязку части выплат к выполнению дополнительных налоговых требований.

    Речь идет о 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, которые Киев рассчитывает получить в 2026 году. Для получения средств украинские власти должны повысить налог на добавленную стоимость (НДС) до 20% для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения и имеющих годовой доход выше 4 млн гривен. По расчетам Минфина Украины, изменения принесут бюджету более 40 млрд гривен ежегодно.

    По словам неназванного чиновника, Киев испытывает схожее давление со стороны Международного валютного фонда (МВФ) по отдельной кредитной программе более чем на 8 млрд долларов. МВФ ранее выделил 1,5 млрд долларов. Следующий транш примерно на 700 млн долларов остается под вопросом, поскольку Украина пропустила мартовский срок для изменения налогового законодательства.

    Напомним, в марте Верховная рада не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ. После этого Зеленский пригрозил депутатам, что их отправят на фронт, если те не будут должным образом работать. Министерства финансов главных доноров страны считают, что налоговые послабления для бизнеса в военное время «истощают бюджет, <...> искажают конкуренцию и способствуют сохранению масштабной теневой экономики».

    Впрочем, у Евросоюза есть еще одно требование помимо налоговых изменений. По информации издания «Страна», ЕС увязал выделение Киеву средств с проведением антикоррупционных реформ. В частности, предполагается расширение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – появится возможность предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора.

    Кроме того, в рамках реформ офис генпрокурора, Государственное бюро расследований, МВД, Высшая квалификационная комиссия судей, а также Конституционный суд должны перейти под внешнее управление. «Речь идет о передаче контроля над указанными выше органами среде, которая ранее была связана с Демпартией США, а теперь патронируется Евросоюзом. Именно эта среда раскручивает коррупционный скандал «Миндичгейт»», составляя костяк сложившейся в прошлом году ситуативной «антизеленской коалиции»», – говорится в материале.

    Как отмечает «Страна», «реализация «реформ» приведет к полной утрате Владимиром Зеленским контроля над правоохранительной и судебной системами» и превратит его в «британскую королеву» без реальных полномочий. Зеленский и его окружение намерены саботировать требования ЕС, полагая, что Европа не осмелится во время войны из-за этого прекратить финансирование Украины.

    Напомним, в апреле после снятия вето Венгрии и Словакии Совет Европейского союза принял законодательный акт о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Средства привлекут за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета блока. Большая часть финансирования (около 60 млрд евро) пойдет на военную помощь, остаток – на поддержку украинского бюджета. Первые транши ожидаются в мае–июне 2026 года.

    27 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Словакия подала жалобу в суд ЕС на запрет закупки российского газа

    CTK: Словакия подала жалобу в суд ЕС на запрет закупки российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словакия подала жалобу в суд Европейского союза на ранее принятый запрет на закупку газа из России, сообщило агентство CTK.

    Иск был направлен в суд на прошлой неделе, сообщило CTK со ссылкой на Минюст Словакии, передает ТАСС. Агентство напомнило, что аналогичный иск подала ранее и Венгрия.

    Согласно действующему контракту, поставки российского газа в Словакию должны осуществляться до 2034 года. Транзит топлива идет, в частности, через территорию Турции. Однако ЕС принял решение полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а трубопроводного – не позднее 1 ноября 2027 года.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что Венгрия и Словакия намерены подать в суд Евросоюза два отдельных иска против запрета на импорт российского газа с 2027 года

    28 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с Россией

    Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с РФ

    Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с Россией
    @ Elizabeth Fraser/Arlington National Cemetery/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Противостояние на Ближнем Востоке продемонстрировало серьезные проблемы Североатлантического альянса в сфере противоракетной обороны, военно-морских сил и политического единства, сообщает Politico.

    Конфликт между Ираном и Израилем выявил пять ключевых уязвимостей в обороне НАТО, которые могут стать критическими в случае «прямого столкновения с Россией», пишет Politico. Европейские военные чиновники предупреждают о необходимости срочного повышения боеготовности.

    Издание отмечает, что альянс столкнулся с острой нехваткой боеприпасов: США израсходовали около половины запасов ракет Patriot, а Франция заявила о дефиците ракет Aster и Mica уже в первые недели конфликта. Эксперты призвали НАТО инвестировать в более дешевые перехватчики и укреплять пассивную защиту аэродромов.

    Проблемы с обеспечением воздушного превосходства проявились на фоне неспособности коалиции предотвратить серию из более чем 5 тыс. ракетных и дроновых атак со стороны Ирана. Аналитики считают, что НАТО следует пересмотреть подход к воздушным операциям и нарастить закупки дальнобойных ракет.

    Кроме того, война выявила слабость военно-морских сил альянса. Примером стал британский эсминец HMS Dragon, который был вынужден вернуться в порт из-за технических проблем. Менее половины флота Канады находится в строю, а военные эксперты подчеркивают недостаточную готовность НАТО к морским операциям против России.

    На фоне конфликта усилились разногласия между США и европейскими странами относительно поддержки друг друга. По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, европейские столицы должны выстраивать отношения с Вашингтоном на прагматичной основе, связывая военную помощь с гарантиями поддержки альянса со стороны США.

    Особое место занимает роль Украины, чьи специалисты по дронам были направлены в страны Ближнего Востока для помощи в отражении атак. НАТО усилила сотрудничество с Киевом, развивая совместные технологические программы и укрепляя оборонные связи, чтобы создать пояс противодроновых систем у российских границ.

    Иранский кризис выявил серьезные слабости Европы и НАТО.

    Страны Европы опасаются дефицита снарядов из-за военной операции против Ирана.

    Соединенные Штаты истощили запасы дорогостоящих перехватчиков Patriot и THAAD.

    В МИД заявили, что Европа готовится к войне с Россией.

    27 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Конфликт США с Ираном грозит Европе политическим кризисом
    Politico: Конфликт США с Ираном грозит Европе политическим кризисом
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры опасаются, что противостояние США с Ираном может привести Евросоюз не только к экономическому потрясению, но и к острому политическому кризису, сообщает Politico.

    Европейские лидеры опасаются, что конфликт Дональда Трампа с Ираном превратится из экономического шока в серьезную политическую угрозу для центристских сил Евросоюза, пишет Politico.

    На фоне растущих цен на энергоносители и замедления экономического роста проевропейские правительства готовятся к кризису, который они едва ли могут предотвратить.

    «Затраты на энергию перетекают в продукты питания, транспорт и жилье, сильнее всего ударяя по домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода», – заявил глава Европейского экономического и социального комитета Шеймус Боланд.

    По его словам, это создает почву для недоверия граждан к способности европейских институтов защитить их от внешних потрясений.

    Ситуация уже сказывается на политическом ландшафте Европы. В ряде стран, включая Францию и Германию, набирают популярность правые и популистские партии. Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе в Афинах подчеркнул: «Не стоит недооценивать, что сейчас уникальный момент – президенты США, России и Китая выступают против Европы. Это время для пробуждения». Он и премьер Греции Кириакос Мицотакис призвали растянуть выплаты по постпандемийному восстановительному плану ЕС и увеличить совместные заимствования для инвестиций.

    Экономическая стагнация в Европе перерастает в стагфляцию – сочетание слабого роста с высокой инфляцией. Власти Германии и Италии недавно пересмотрели прогнозы по росту экономики в сторону понижения. Домбровскис заявил, что уже в мае ЕС, вероятно, снизит общий прогноз по экономическому росту на 2026 год.

    Обсуждаются меры по смягчению последствий энергетического кризиса, среди которых снижение налогов на электричество, поддержка малообеспеченных, льготы на чистые технологии и координация запасов газа. Однако возможности Брюсселя и национальных правительств ограничены из-за высокого уровня долгов, накопленных в пандемию.

    Переговоры по бюджету ЕС на 2028–2034 годы становятся ареной споров между северными странами, требующими сокращения расходов и увеличения финансирования обороны, и южными, которые настаивают на поддержке экономики. С 2028 года ЕС должен будет выплачивать ежегодно 25 млрд евро по совместным долгам, взятым для борьбы с последствиями пандемии.

    Макрон резко раскритиковал призывы к быстрому возврату долгов: «Мы влезли в долги во время ковида. Теперь нам говорят, что нужно быстро возвращать – это идиотизм», – сказал президент Франции.

    На фоне кризиса партия бывшего болгарского лидера Румена Радева получила лидерство на парламентских выборах.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о дополнительных тратах Евросоюза на топливо в размере 22 млрд евро.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис предупредил об угрозе стагфляционного шока для европейского рынка.

    28 апреля 2026, 06:30 • Новости дня
    Китай пригрозил контрмерами на новый закон ЕС

    «Синьхуа»: Китай пригрозил ЕС контрмерами на новый закон «Сделано в Европе»

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных ответных мерах в случае причинения ущерба китайским компаниям из-за нового закона «Сделано в Европе», пишет «Синьхуа».

    Закон «Сделано в Европе» направлен на поддержку европейских производителей и усиление конкуренции с импортными товарами, он обязывает компании, претендующие на государственное финансирование в стратегических отраслях, выполнять минимальные требования к комплектующим из ЕС, передает РБК со ссылкой на «Синьхуа».

    В Пекине уверены, что инициатива приведет к дискриминации иностранных инвесторов и нарушит честную конкуренцию. В случае игнорирования позиции Пекина Китай будет вынужден принять контрмеры, подчеркнули в ведомстве.

    По данным Financial Times, закон ограничивает инвестиции из стран, контролирующих более 40% мирового производства в секторах аккумуляторов, солнечной энергетики и атома. Для проектов стоимостью свыше 100 млн евро вводятся жесткие требования: не менее 50% сотрудников должны быть из ЕС, обязательно участие европейских компаний и передача технологий. Брюссель планирует увеличить долю промышленности в ВВП до 20% к 2035 году.

    Евросоюз рассматривает законопроект как ответ на политику Китая по субсидированию промышленности и принудительной передаче технологий. По оценкам экспертов, объем государственной поддержки в КНР значительно превышает показатели развитых стран. Пекин, в свою очередь, категорически отвергает обвинения в избыточных производственных мощностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал ограничительные меры Евросоюза вредными для деловой репутации региона. Власти Китая пообещали принять решительные меры для защиты законных прав бизнеса.

    29 апреля 2026, 10:48 • Новости дня
    Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО
    Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО
    @ Konstantin Sednev/Postimees/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Балтийская республика планирует оградить Евросоюз от демобилизованных российских военнослужащих даже после окончания конфликта, Эстония уже запретила въезд 1,3 тыс. ветеранов в этом году.

    Эстонское руководство намерено добиться общеевропейских ограничений для российских ветеранов, передает Politico.

    В этом году прибалтийская республика уже заблокировала въезд примерно 1,3 тыс. бывших бойцов. Теперь Таллин настаивает на аналогичных мерах со стороны всего Евросоюза.

    «Вы не можете позволить этим людям приехать в Европу», – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Местные чиновники опасаются, что бывшие военные якобы могут заниматься саботажем или шпионажем. По их мнению, данная проблема касается безопасности всего региона.

    Инициативу Таллина поддержала глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас. Она пообещала представить конкретные предложения к летнему саммиту объединения.

    Однако эксперты предупреждают о рисках чрезмерной реакции. Военный социолог Йорис ван Бладель отметил, что подобная политика порождает паранойю и заставляет видеть угрозу в каждом россиянине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку запрета на въезд в ЕС для российских ветеранов спецоперации.

    Лидеры семи стран Евросоюза и канцлер Германии потребовали закрыть Шенгенскую зону для бойцов СВО.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейских партнеров ввести аналогичные ограничения.

