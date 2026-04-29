    29 апреля 2026, 14:12 • Новости дня

    РЖД заявили о проведении нового аукциона по Рижскому вокзалу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    РЖД объявили о назначении нового аукциона на Рижский вокзал в Москве после того, как прошлые торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

    РЖД проведут новый аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве из-за проявленного рынком интереса, передает РИА «Новости».

    Ранее предыдущий аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, однако теперь в компании отметили рост интереса со стороны потенциальных инвесторов.

    Новые торги назначены на 10 июня, стартовая цена останется прежней – 4 млрд рублей, а аукцион пройдет на повышение стоимости.

    В РЖД сообщили: «Повторные торги на повышение проводятся, поскольку мы видим устойчивый интерес к объекту со стороны рынка. У инвесторов есть необходимость дополнительной проработки решений с учетом уникальности объекта».

    В компании подчеркнули, что инвесторам требуется больше времени для анализа особенностей вокзала и выработки соответствующих решений. Рижский вокзал считается уникальным объектом, что, по мнению РЖД, делает проведение дополнительного аукциона актуальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти отменили запланированный аукцион по продаже здания Рижского вокзала в Москве из-за отсутствия интереса со стороны покупателей. Начальная стоимость лота составляла 4,009 млрд рублей при шаге аукциона 200,5 млн рублей.

    Напомним, РЖД выставили комплекс Рижского вокзала Москвы на торги в марте 2026 года.

    27 апреля 2026, 21:04 • Новости дня
    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник

    @ Елизавета Суглобова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей и гостей Москвы просят не выходить на улицу 28 апреля из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как сообщил комплекс городского хозяйства в Max, по прогнозу, ночью и днем ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на провода и деревья, а также переход температуры через ноль градусов, что приведет к гололедице.

    «По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля. Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через 0 градусов Цельсия в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы», – сказано в публикации.

    Горожан и гостей столицы просят по возможности воздержаться от выхода на улицу. Если избежать выхода на улицу невозможно, специалисты советуют быть максимально осторожными, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями, а при управлении транспортом строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

    В понедельник коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды.

    В Самаре на Нижнегородской улице упавшее из-за сильного ветра дерево убило ребенка, а на улице Карла Маркса в результате падения дерева погиб мужчина.

    28 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Число погибших при пожаре в новостройке в Москве выросло до семи человек
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    В результате крупного пожара в строящемся здании на севере Москвы спасатели эвакуировали 31 человека, семь человек погибли и 12 пострадали, сообщили в МЧС.

    В МЧС России сообщили о возрастании числа погибших до семи человек в результате пожара в строящемся здании на севере Москвы. В ведомстве уточнили, что еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

    В сообщении МЧС говорится, что по уточненной информации, при помощи спасательных устройств спасен 31 человек.

    Ранее сообщалось, что жертвами пожара в этой новостройке на севере Москвы стали пять человек.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах.

    Прокуратура Москвы взяла на контроль установление причин возгорания.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    27 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    В Москве повысили уровень погодной опасности до оранжевого
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе ожидаются шквалистый ветер до 25 метров в секунду и интенсивные осадки в виде мокрого снега, уровень погодной опасности повышен до оранжевого, сообщил Гидрометцентр.

    Представитель Гидрометцентра сообщил об изменении погодного статуса в столице и области, передает ТАСС.

    «Погодный уровень повышен до оранжевого в период до 03:00 мск вторника, 28 апреля», – заявил собеседник агентства.

    Решение связано с сильным западным ветром, порывы которого в Москве достигнут 23 метров в секунду, а в Подмосковье – 25 метров в секунду.

    Синоптики также предупредили о сохраняющейся опасности сильных осадков. Мокрый снег может налипать на провода и деревья, местами ожидается гололедица. Оранжевый уровень является предпоследним в шкале предупреждений и указывает на вероятность стихийных бедствий и возможный ущерб. Температура воздуха в столице днем составит от двух до четырех градусов тепла, по области – до плюс пяти градусов.

    Власти Москвы призвали жителей соблюдать осторожность. Горожанам не рекомендуется стоять и парковать машины под деревьями. Департамент транспорта посоветовал водителям, сменившим резину на летнюю, воспользоваться общественным транспортом. Тем, кто все же сядет за руль, напомнили о необходимости избегать резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег. Из-за сильных осадков и порывистого ветра столичные власти посоветовали автомобилистам временно отказаться от личного транспорта.

    27 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Девушка погибла после падения на пути в метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве 23-летняя девушка скончалась после падения на рельсы на станции метро «Преображенская площадь» Сокольнической линии.

    В связи с произошедшим приостанавливалось движение поездов на участке между станциями «Сокольники» и «Бульвар Рокоссовского», сообщает агентство «Москва».

    В начале апреля пьяный мужчина на станции «Баррикадная» спустился на путь прямо перед прибывающим электропоездом, но машинист успел затормозить.

    В ноябре на платформе станции «Таганская» в Москве пожилая женщина толкнула 13-летнюю школьницу на пути, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

    В 2024 году суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего свою бывшую под поезд в метро.

    28 апреля 2026, 13:43 • Новости дня
    В МЧС сообщили о возможном нахождении до 200 человек в горящем доме в Москве
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В строящемся доме на севере Москвы вспыхнул пожар, и по оценке спасателей, внутри могут оставаться до 200 человек.

    В МЧС сообщили, что в горящем здании на 2-м Амбулаторном проезде, д. 14 могут находиться до 200 человек. На месте наблюдается плотное задымление и высокая температура, внутри продолжают работать звенья газодымозащитной службы, передает ТАСС.

    По последним данным, удалось спасти 21 человека, шесть пострадали и получили медицинскую помощь, один человек погиб. «Все силы пожарных брошены на спасение людей. В здании на третьем этаже остается большое количество людей, их число устанавливается», – сообщил собеседник агентства.

    Столичная прокуратура сообщила, что контролирует расследование обстоятельств и причин возгорания. На месте работу экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Антон Миняев, добавили в ведомстве.

    Пожару был присвоен пятый ранг сложности, что позволило привлечь дополнительные силы пожарных для спасения людей и тушения огня, подчеркнули в оперативных службах. Группировка спасателей увеличена до 200 человек и 65 единиц техники.

    Ранее сообщалось, что результате пожара в жилом комплексе на севере Москвы погибли пять человек.

    27 апреля 2026, 18:48 • Новости дня
    Конфликт из-за парковки в московском ТЦ закончился стрельбой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт между двумя мужчинами из-за парковочного места на стоянке торгового центра в Москве закончился стрельбой, сообщили в столичном ГУ МВД.

    Инцидент произошел около 14.00 на парковке ТЦ, расположенного на 19-м км МКАД, передает ТАСС.

    В ходе ссоры один из мужчин выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи.

    Стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции по району Братеево для дальнейшего разбирательства. В ГУ МВД уточнили, что сейчас по факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

    В январе в Москве произошел конфликт со стрельбой.

    До этого в столице после конфликта со стрельбой из светошумового пистолета пять человек попали в больницу.

    27 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Роскосмос показал спутниковый снимок заснеженной Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации.

    На опубликованных в канале Max снимках столица запечатлена под плотным слоем снега, а атмосферные явления связаны с приходом североатлантического циклона.

    Как отметили в Роскосмосе, спутники продемонстрировали редкое сочетание зимних осадков и пониженных температур для этого времени года. В сообщении говорится: «Зимние пейзажи в конце апреля запечатлели спутники Роскосмоса».

    Причиной погодной аномалии стал североатлантический циклон, который принес в столичный регион обильные осадки. За ночь в Москве выпало более половины месячной нормы осадков, а температура опустилась ниже нуля градусов.

    Ранее сообщалось, что внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    28 апреля 2026, 13:31 • Новости дня
    Число погибших при пожаре в новостройке в Москве возросло до пяти человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате пожара в жилом комплексе на севере Москвы погибли пять человек, еще девяти пострадавшим оказывают медицинскую помощь, сообщило МЧС.

    Число погибших при пожаре в новостройке на севере Москвы увеличилось до пяти человек, при этом в результате происшествия девять человек сейчас находятся под наблюдением медиков, передает РИА «Новости».

    В сообщении министерства отмечается: «На данный момент при помощи спасательных устройств спасен 31 человек. Девять человек осматривают медики. К сожалению, пять человек погибли».

    В МЧС уточнили, что спасательные работы продолжаются, уточняется информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия.

    Принятыми мерами пожар в строящемся здании в Москве локализован, сообщили в МЧС.

    Ранее сообщалось, что жертвами пожара в новостройке на севере Москвы стали три человека.

    Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в Москве.

    27 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    Обвиняемый в убийстве женщины в офисе на западе Москвы арестован

    Tекст: Валерия Городецкая

    По ходатайству следствия суд принял решение о заключении под стражу обвиняемого в убийстве женщины на Верейской улице на западе Москвы.

    Следствие установило, что вечером 25 апреля житель Москвы 1982 года рождения, вооружившись арбалетом, бейсбольной битой и двумя ножами, проник в коммерческое помещение, сообщает столичный СК в Max.

    Там он напал на незнакомую женщину, нанеся ей несколько ударов битой по конечностям и не менее пяти ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следствие отмечает, что он признал свою вину в совершении преступления.

    В правоохранительных органах ранее сообщали, что подозреваемый в убийстве женщины в офисе на западе Москвы ранее проходил лечение у психиатра.

    28 апреля 2026, 19:30 • Новости дня
    Суд прекратил дело против Губарева о дискредитации армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административное производство в отношении бывшего народного губернатора Донецкой области Павла Губарева было прекращено по решению суда из-за отсутствия состава правонарушения в действиях общественного деятеля, сообщают информагентства.

    Таганский районный суд Москвы прекратил административное дело против общественного деятеля Павла Губарева о дискредитации Вооруженных сил России. Судья огласила решение следующим образом: «Производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения», сообщает РИА «Новости».

    Дело было возбуждено из-за публикаций в Telegram-канале Губарева, которые, по версии следствия, содержали недостоверную информацию о деятельности специального отряда быстрого реагирования «Ахмат». Адвокат Губарева Даниил Берман настаивал на отсутствии события и состава правонарушения, что было учтено при вынесении решения.

    Павел Губарев, который проживает в Ростове-на-Дону и участвует в специальной военной операции, просил суд рассмотреть дело по месту жительства, чтобы иметь возможность присутствовать лично, однако суд отклонил его ходатайство.

    В 2014 году Губарев объявил себя «народным губернатором» Донецкой области после захвата здания областной администрации, но не получил реальных полномочий. Позже Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело, и Губарева арестовали. В мае 2014 года его обменяли на пленных сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа». В последние годы он проживает в России и с началом СВО отправился добровольцем в зону боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России в отношении Губарева 16 февраля.

    Ранее суд в Москве признал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) виновным в призывах к экстремистской деятельности.


    26 апреля 2026, 22:53 • Новости дня
    Интенсивный снег пошел в Павловском Посаде и Наро-Фоминске в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье вечером в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег, что стало неожиданным погодным явлением для конца апреля.

    В Московской области в воскресенье выпал снег, передает РИА «Новости».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что к двадцати одному часу снег был зафиксирован метеостанциями в Павловском Посаде и Наро-Фоминске.

    По его словам, осадки были довольно интенсивными, а видимость в снегу составляла четыре километра.

    Леус отметил, что 27 апреля в столичном регионе ожидаются обильные осадки: дождь будет переходить в мокрый снег, а местами и в обычный снег. Также прогнозируются сильный и порывистый ветер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале следующей недели на Москву обрушатся ливни и снег. Температура воздуха понизится из-за влияния североатлантического циклона.

    27 апреля 2026, 09:27 • Новости дня
    Полиция задержала курьера мошенников за хищение 7 млн рублей у москвички

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители задержали молодого человека, который забрал у пожилой жительницы столицы более 7,1 млн рублей под предлогом декларирования сбережений, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Сотрудники правоохранительных органов поймали пособника телефонных аферистов, обманувшего 63-летнюю жительницу столицы, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Злоумышленники связались с женщиной и попросили продиктовать код из СМС якобы для замены домофона.

    «Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники задержали подозреваемого в Калужской области. Им оказался 23-летний житель Обнинска», – добавили в МВД.

    После первого звонка пенсионерке начали поступать вызовы от фальшивых госслужащих. Они убедили москвичку в необходимости задекларировать все сбережения и передать их курьеру.

    Введенная в заблуждение женщина отдала прибывшему молодому человеку все накопления, включая иностранную валюту. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемый заключен под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные полицейские задержали курьера за хищение 20 млн рублей под предлогом декларирования сбережений. Лжесотрудники портала «Госуслуги» выманили у московской пенсионерки почти 40 млн рублей.

    27 апреля 2026, 04:43 • Новости дня
    Во Владивостоке задержали рейсы в Москву и Иркутск

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше пятисот человек провели во Владивостоке более четырех часов в ожидании задержанных рейсов из-за погодных условий.

    Задержки рейсов из Владивостока в Москву и Иркутск превысили четыре часа, передает РИА «Новости».

    По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, в аэропорту остались ожидать отправления более 500 пассажиров.

    Авиакомпании «Аэрофлот» и «Сибирь» не смогли вовремя отправить рейсы из-за позднего прибытия воздушных судов во Владивосток.

    В пресс-службе Международного аэропорта Владивосток пояснили, что причиной задержек стал туман, который нарушил расписание прилетов и вылетов.

    В сообщении транспортной прокуратуры говорится: «Ожидают отправления свыше 500 пассажиров». Представители аэропорта заявили, что пассажирам предоставляются необходимые услуги согласно стандартам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажиры рейса Air Serbia, который не смог приземлиться в Петербурге из-за закрытого неба, возвращаются в Белград на резервном самолете.

    В аэропорту Пулково утром были задержаны более полусотни вылетов и отменены еще несколько десятков рейсов.

    Пассажиры рейса Azur Air, который экстренно приземлился в Янгоне, ожидают вылета резервным самолетом из Москвы.

    28 апреля 2026, 13:51 • Новости дня
    По факту гибели людей при пожаре в строящемся здании в Москве возбудили дело

    Tекст: Вера Басилая

    В результате возгорания на строительном объекте в Северном административном округе столицы погибли люди, следователи начали проверку обстоятельств трагедии, возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном главке СК России.

    Следственный комитет России после пожара в строящемся здании на севере Москвы возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, следует из сообщения в Max ведомства.

    В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Столичная прокуратура сообщила, что расследование инцидента находится под контролем.

    «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», – говорится в заявлении ведомства.

    При пожаре в новостройке в Москве погибли пять человек. Спасатели эвакуировали более 20 жильцов.

    Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств данного возгорания.

    27 апреля 2026, 07:32 • Новости дня
    Дептранс сообщил о сбое на синей ветке метро Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интервалы движения увеличены на синей ветке метро в Москве из-за дерева на пути, сообщает столичный дептранс.

    Интервалы движения поездов увеличены на Арбатско-Покровской линии московского метро, передает РИА Новости. Причиной стала упавшая на пути дерево, о чём сообщил столичный департамент транспорта.

    В ведомстве отметили: «На Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения из-за дерева на пути».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве четыре человека пострадали из-за падения деревьев во время мощного циклона. Городские службы оперативно устраняют последствия сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Ранее на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии сработал защитный гермозатвор.

    Главное
    Песков объяснил отсутствие военной техники на параде
    Жители Перми рассказали о «черном дожде» после атаки дронов на город
    В Туапсе установили новые заграждения после удара по нефтезаводу
    Сбер выразил обеспокоенность тенденцией ухода платежей в наличность
    Мерц пожаловался на беспрецедентную травлю в соцсетях
    Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО
    Руководство застройщика задержали после пожара в московской новостройке