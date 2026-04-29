Шеф Пентагона решил объяснить Конгрессу причины войны с Ираном

Шеф Пентагона Хегсет решил объяснить Конгрессу причины войны с Ираном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны США Пит Хегсет выступит в среду перед комитетом по вооруженным силам Палаты представителей, чтобы объяснить конгрессменам причины и ход войны с Ираном, сообщает «Российская газета».

Ожидается, что глава Пентагона ответит на вопросы законодателей на фоне затянувшегося конфликта и экономических последствий для обычных американцев. Конгрессвумен-демократ Мэгги Гудлендер заявила: «Пора ему ответить за войну».

С начала войны, которая началась 28 февраля, Хегсет подвергся масштабной критике как со стороны демократов, так и республиканцев за недостаток информации и отсутствие консультаций с Конгрессом. Несмотря на продление режима прекращения огня, переговоры с Тегераном зашли в тупик, а Иран блокирует Ормузский пролив, в то время как США объявили блокаду иранских портов и впервые за два десятилетия развернули в регионе три авианосца.

Методы Хегсета вызвали шесть попыток голосования за его отставку, но ни одна не имела успеха. Демократы также безуспешно пытались ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа. Более десятка конгрессменов призвали к расследованию гибели шести американских солдат в Кувейте, обвинив министра в сокрытии обстоятельств атаки.

Всего с начала конфликта погибли 13 американских военнослужащих, ранены 400. Законодатели намерены также обсудить запрос Белого дома об увеличении оборонного бюджета США на 42%, до 1500 млрд долларов к 2027 году, опасаясь истощения стратегических вооружений и роста финансовой нагрузки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенаторы-демократы потребовали провести открытые слушания с Питом Хегсетом по причинам военных ударов по Ирану.

Глава Пентагона неприятно удивился масштабам ответных атак Тегерана по американским целям в регионе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил недоверие к информации оборонного ведомства о сокращении запасов ракет.