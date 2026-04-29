  • Новость часаКремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Финнам навязывают американское ядерное оружие
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Ядерный арсенал КНДР превзошел потенциал ПРО США
    Герой России рассказал об испытаниях истребителя Су-47
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь
    Новый слив пленок Миндича увязали с «кредитом» на 90 млрд евро
    Яхта Мордашова под флагом России прошла Ормузский пролив
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    Карл III пошутил о сожжении Белого дома британцами
    29 апреля 2026, 13:35 • Новости дня

    Китай обнаружил сотни новых месторождений нефти и газа

    Власти Китая открыли сотни крупных нефтегазовых месторождений на севере страны

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная программа геологоразведки стоимостью около 450 млрд юаней ( 65,7 млрд долларов) принесла Китаю 225 новых нефтегазовых месторождений на севере страны.

    В рамках нового этапа исследований специалисты нашли 225 крупных и средних объектов, передает РИА «Новости». На реализацию этого проекта государство направило около 450 млрд юаней, что эквивалентно почти 65,7 млрд долларов.

    «В Таримском, Ордосском бассейнах, а также в районе Бохайского залива обнаружено 225 крупных и средних месторождений, включая 13 нефтяных месторождений с запасами более 100 млн тонн и 26 газовых месторождений с запасами свыше 100 млрд кубических метров», – заявили в министерстве природных ресурсов КНР.

    Кроме того, страна активно осваивает ресурсы на континентальном шельфе и больших морских глубинах. Первая разведочная скважина глубиной 10 тыс. метров успешно достигла нефтяного пласта. Одновременно было запущено сверхглубокое газовое месторождение «Шэньхай-1».

    Эти достижения значительно укрепили позиции государства в сфере глубоководной добычи. Общий объем извлеченных на морском шельфе углеводородов уже превысил 90 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай ввел в эксплуатацию крупногабаритное судно для гидроразрыва пласта.

    Китайская национальная нефтегазовая корпорация завершила бурение сверхглубокой скважины в Таримском бассейне.

    Компания «Газпром нефть» в феврале обнаружила крупнейшее за последние 30 лет нефтяное месторождение на Ямале.

    28 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти

    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами АСЕАН озвучила позицию ЕС по отказу региона от российской нефти.

    Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.

    «Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.

    Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.

    Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.

    Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.


    Комментарии (23)
    28 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК

    @ REUTERS/Dado Ruvic

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Абу-Даби выйти из ОПЕК выглядит нелогичным в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе. Дело в том, что государство не может увеличить объемы добычи и экспорта нефти, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Он предположил, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США, которые таким образом пытаются снизить цены на топливо перед парламентскими выборами.

    «Объем добычи нефти Объединенными Арабскими Эмиратами определялся не квотами ОПЕК и ОПЕК+, а экспортными возможностями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник напомнил, что в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе ОАЭ экспортируют сырье только по одному маршруту – через порт Фуджейра, используя нефтепровод ADCOP, который напрямую доставляет нефть на восточное побережье. Его пропускная способность ограничена 1,8 млн баррелей в сутки.

    По мнению аналитика, решение Абу-Даби нелогично: государство не может увеличить объемы добычи и экспорта. Юшков допускает, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США. Как напомнил эксперт, ранее появились сообщения о том, что Эмираты запросили финансовую помощь у Штатов. Возможно, Вашингтон выдвинул условием – выход Абу-Даби из ОПЕК.

    «Администрации Дональда Трампа принципиально важно сбить мировые котировки на нефть и тем самым сдержать цены на топливо на внутреннем рынке. Известно, что чем дороже бензин и дизель в США – тем ниже поддержка со стороны избирателей. То есть республиканцы рискуют проиграть в Конгрессе», – пояснил спикер.

    Как бы то ни было, решение ОАЭ – болезненное и для ОПЕК, и для ОПЕК+. «Есть риск, что организация стран – экспортеров развалится. Например, другие участники могут заявить о нежелании сдерживать добычу или посчитать, что Абу-Даби пользуется результатами их усилий по удержанию цен на нефть, и тоже выйти из соглашения», – рассуждает Юшков.

    По его оценкам, в случае реализации такого сценария в условиях открытого Ормузского пролива на мировом рынке начнется перепроизводство, а цены упадут. «Это негативно скажется и на России. При падении котировок на нефть нужно будет сокращать расходы бюджеты», – заключил собеседник.

    Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Как сообщает местное издание WAM, решение принято на фоне истощения мировых запасов нефти и роста спроса на энергоресурсы. Таким образом, Эмираты планируют свободно нарастить уровень добычи, минуя жесткие ограничения организаций.

    При этом, как напоминает Reuters, ОАЭ остаются одним из крупнейших нефтедобытчиков в регионе и их формальный уход ослабляет ОПЕК и ОПЕК+ как структуры координации. Потеря такого давнего партнера может привести к хаосу и ослабить группу, которая обычно стремилась демонстрировать единство даже в самые сложные геополитические моменты.

    Тем не менее, Эмираты заявляют о приверженности ответственной нефтяной политике с фокусом на стабильность глобального рынка. Страна, несмотря на выход из ОПЕК и ОПЕК+, намерена продолжить инвестиции в развитие энергетических цепочек поставок и инфраструктуры для обеспечения надежности экспорта.

    Формально решение вступает в силу 1 мая 2026 года, после чего ОАЭ прекратят участие в заседаниях, дискуссиях и соглашениях по квотам ОПЕК и ОПЕК+. Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила, что Эмираты тем не менее продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами.

    Комментарии (4)
    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 13:17 • Новости дня
    Кремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ
    @ Lisa Leutner/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль рассчитывает, что уход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к прекращению деятельности объединения, несмотря на неожиданность решения для участников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что Москва надеется на сохранение работы формата ОПЕК+ после выхода ОАЭ, передает РИА «Новости».

    «Мы хотели бы на это надеяться», – сказал Песков в ответ на вопрос о перспективах существования объединения после решения ОАЭ.

    Источник в одной из делегаций ОПЕК сообщил, что организация не была заранее осведомлена о намерениях ОАЭ выйти из соглашения.

    Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК с 1 мая 2026 года.

    В Кремле исключили возможность прекращения участия России в данном формате.

    В Совете Федерации спрогнозировали выгоду для Москвы на фоне сложившейся ситуации.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    Глава МЧС Куренков заявил об остановке утечки нефти в Туапсе
    @ кадр из видео РЕН ТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Утечек нефтепродуктов после пожара на НПЗ в Туапсе сейчас не происходит, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

    «Сейчас излияние [нефти] не происходит. Это все остановлено», – приводит слова Куренкова ТАСС.

    Основная задача спасателей заключается в недопущении попадания нефтепродуктов в реку Туапсе и Черное море, отметил министр.

    По его словам, специалисты затампонировали все возможные места истечения нефти, дополнительные работы продолжатся ночью. По словам Куренкова, сил и средств для предотвращения загрязнения водоемов достаточно, передает РИА «Новости».

    «Оценены возможности всей той работы, которая будет проведена непосредственно на нефтебазе, чтобы не попали нефтепродукты в реку Туапсе», – сказал Куренков на видео, которое распространил РЕН ТВ в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, падение обломков сбитого беспилотника вызвало пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Куренков лично прибыл на место тушения огня для оценки ситуации. Он сообщил, что ситуация с крупным пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе находится под контролем, но требует пристального внимания. Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всего муниципалитета.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 15:08 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 112 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июле 2026 года превысила 112 долларов за баррель впервые с 30 марта 2026 года.

    Согласно данным лондонской биржи ICE, на 14.39 по московскому времени цена Brent увеличилась на 3,56% и составила 112 долларов 8 центов за баррель, передает ТАСС.

    К 14.49 по московскому времени динамика ускорилась – Brent торговалась уже по 112 долларов 70 центов за баррель, рост составил 4,13%. В это же время стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в июне 2026 года поднялась на 5,69%, достигнув 101 доллара 85 центов за баррель.

    Утром во вторник цена нефти Brent превысила 111 долларов за баррель.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 09:19 • Новости дня
    В Совфеде спрогнозировал выгоду России при выходе ОАЭ из ОПЕК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия может выиграть при выходе ОАЭ из ОПЕК, у Москвы хорошие отношения со странами – крупными нефтедобытчиками, и она может стать координатором в текущей непростой ситуации, сказал первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.

    Шендерюк-Жидков заявил, что Россия может извлечь выгоду из выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Москвы сохраняются хорошие отношения с крупнейшими нефтедобывающими странами, и Россия способна выступить координатором на фоне сложившейся ситуации.

    Сенатор отметил, что Россия поддерживает партнерство с Абу-Даби, который недавно стал участником БРИКС, а значит, может обсуждать нефтяные вопросы как в двустороннем формате, так и на площадке БРИКС. Кроме того, Москва продолжает плотное взаимодействие с Эр-Риядом и другими крупными экспортерами нефти.

    Шендерюк-Жидков подчеркнул, что уход ОАЭ из ОПЕК означает потерю существенных объемов добычи нефти, которые больше не регулируются общими обязательствами. По его словам, основной страной, которая пострадает от этого шага, станет Саудовская Аравия, поскольку ей будет сложнее стабилизировать нефтяные цены.

    Политик считает, что на фоне блокировки Ормузского пролива уход ОАЭ из картеля не окажет влияния на стоимость сырья. Однако он отметил, что в перспективе возможная «война предложений» может привести к более быстрому снижению цен, чем если бы страны оставались в рамках ОПЕК+.

    Как отмечает французское издание Echos, отношения между ОАЭ и Саудовской Аравией остаются напряженными из-за разногласий по добыче нефти и конкуренции за влияние в регионе. Немецкая газета Handelsblatt добавляет, что выход ОАЭ из организации станет ударом и для Эр-Рияда, поскольку тому будет сложнее регулировать цены на рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года в интересах долгосрочного развития энергетического сектора страны.

    Представитель МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила о суверенном стратегическом выборе выхода из объединения ради повышения гибкости использования энергетических мощностей.

    Экономист Игорь Юшков предположил наличие в решении Абу-Даби выйти из ОПЕК элемента сделки с США, нацеленной на снижение цен на топливо перед парламентскими выборами.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 17:02 • Новости дня
    В Белгороде завели дело после гибели от газа семилетней девочки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгороде семилетняя девочка погибла в квартире из-за скопления угарного газа, а ее мать госпитализирована с признаками отравления, сообщили в региональном СК.

    В Белгороде возбуждено уголовное дело после гибели семилетней девочки от отравления угарным газом, сообщает СУ СК по региону. Инцидент произошел в одной из квартир многоквартирного дома, где, по предварительным данным, из-за нарушения правил эксплуатации газовой колонки и скопления угарного газа погиб ребенок, а мать девочки доставлена в медицинское учреждение.

    В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК России – причинение смерти по неосторожности. Следователи и эксперты работают на месте трагедии, чтобы установить все детали случившегося. В ходе расследования будет проверено техническое состояние газового оборудования и условия его эксплуатации, а также назначен комплекс судебных экспертиз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморье трехлетняя девочка погибла при пожаре из-за отравления угарным газом.

    Ранее в Подмосковье младенец и родители погибли от утечки газа. А в начале марта в Запорожской области от угарного газа погибли трое малышей.


    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 00:50 • Новости дня
    Кондратьев сообщил о мерах по предотвращению попадания нефти в Черное море

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Краснодарского края предпринимает максимальные меры, чтобы нефтепродукты не попали в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «Я хочу сказать, что мы на пороге курортного сезона, высокого курортного сезона. Поэтому, конечно, что мы должны сделать? Убраться. Почистить все, что имеем с точки зрения ликвидации чрезвычайной ситуации. Предпринято максимальное количество действий, чтобы эти продукты не попали в Черное море», – приводит слова Кондратьева РИА «Новости».

    Он добавил, что рабочие активно собирают и вывозят водомазутную смесь. Оперативный штаб отчитался об удалении более 8 тыс. кубометров опасных отходов, передает ТАСС.

    Сейчас в спасательной операции участвуют 360 человек и 60 единиц спецтехники.
    В среду спасательную группировку планируют увеличить на 300 специалистов. Дополнительную поддержку окажут шесть муниципалитетов. Новые силы распределят по наиболее сложным участкам побережья.
    «Делаем все, чтобы не допустить попадания большого количества нефтепродуктов в море», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, падение обломков сбитого украинского беспилотника вызвало крупный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что утечек нефтепродуктов после пожара на НПЗ в Туапсе сейчас не происходит. Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всего муниципалитета.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 05:56 • Новости дня
    La Repubblica: Выход ОАЭ из ОПЕК усилит раскол на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ способен усилить раскол между странами Ближнего Востока, пишет газета La Repubblica.

    По мнению La Repubblica, «объявление о выходе из объединений одного из крупнейших в мире нефтепроизводителей происходит в драматический момент, когда мир сталкивается с тяжелейшим энергетическим кризисом последних десятилетий», передает ТАСС.

    Издание полагает, что в среднесрочной перспективе на рынке появится больше нефти. Это произойдет, если арабское государство начнет наращивать добычу в обход прежних квот. При этом подобные шаги подрывают стабильность Ближнего Востока, провоцируя разногласия между соседями. Поводом для самостоятельной политики стран Персидского залива стала нестабильность из-за конфликта США и Израиля против Ирана, заявила газета.

    Как добавляет Il Giornale, действия Абу-Даби наверняка поддержит Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Представитель МИД страны Афра аль-Хамели назвала этот шаг стратегическим решением для повышения гибкости использования энергетических мощностей. Экономист Игорь Юшков допустил вероятность тайной сделки между Абу-Даби и Вашингтоном ради снижения цен на топливо перед американскими выборами.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    В Кремле исключили выход России из соглашения ОПЕК+
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская Федерация не рассматривает возможность прекращения участия в формате ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

     Отвечая на соответствующий вопрос журналистов об изменении статуса страны в картеле, Песков сказал: «Нет», передает РИА «Новости».

    Накануне стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты приняли решение выйти из состава ОПЕК и ОПЕК+. Данные изменения официально вступят в силу 1 мая.


    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 10:15 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе возобновили рост

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки майских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба открыли торги среды в зеленой зоне, оттолкнувшись от отметки 528 долларов за тысячу кубометров.

    Показатель прибавил более одного процента к уровню закрытия предыдущей сессии, передает РИА «Новости». К утру стоимость тысячи кубометров достигла 533 долларов на лондонской бирже ICE.

    В марте средняя стоимость голубого топлива выросла почти на 60% по сравнению с февралем. Резкий скачок спровоцировало обострение конфликта на Ближнем Востоке и удары по Ирану. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов.

    Максимальное значение было зафиксировано 19 марта на уровне 853 долларов за тысячу кубометров. Сейчас цены остаются на 37% выше показателей конца зимы.

    Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров, что стало абсолютным максимумом за всю историю торгов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале новой торговой недели газовые котировки на европейском рынке закрепились ниже отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    До этого стоимость майских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF выросла до 548 долларов.

    Днем ранее цена голубого топлива на торгах превысила 541 доллар.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 11:49 • Новости дня
    Стоимость барреля Brent поднялась выше 113 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    На утренних торгах стоимость контрактов на североморскую смесь достигла максимальных значений с 23 марта на фоне общего удорожания углеводородов.

    Динамика биржевых торгов свидетельствует о заметном подорожании сырья, передает РИА «Новости».

    К 10.55 по московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне выросла на 1,64%. Показатель зафиксировался на уровне 113,08 доллара за баррель.

    Отметка в 113 долларов была преодолена впервые с 23 марта. Одновременно с этим восходящий тренд затронул и другие эталонные сорта.

    Июньские контракты на американскую легкую нефть WTI также прибавили в цене. Их стоимость увеличилась на 1,75%, достигнув 101,68 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше 111 долларов за баррель.

    Мировые котировки нефти увеличились после отмены второго раунда переговоров США и Ирана в Пакистане.

    Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE превысила 107 долларов за баррель.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков заявил о росте дефицита нефти из-за преступных действий Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Нехватка нефти на мировых рынках усугубляется преступными действиями украинских властей, что создает серьезные трудности для глобального энергетического сообщества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о влиянии действий украинских властей на глобальный рынок углеводородов, передает РИА «Новости».

    «Мировое энергетическое сообщество отчаянно борется с последствиями дефицита нефти на международных рынках, что подстегивается такими преступными действиями киевского режима», – сказал Песков журналистам.

    Ранее Песков обвинил Киев в дестабилизации мировых энергорынков из-за ударов по нефтехранилищам в Туапсе.

    Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти региона принимают все возможные меры, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе.

    Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что утечек нефтепродуктов после пожара на НПЗ в Туапсе сейчас не происходит.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе пошли в рост

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевая стоимость голубого топлива на европейском рынке продемонстрировала уверенный рост, преодолев отметку в 541 доллар за тысячу кубометров на фоне геополитической напряженности.

    Стоимость майских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE увеличилась на 2,6%, достигнув 541,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Торги стартовали с отметки 528,4 доллара, показав рост на 0,1% к расчетной цене предыдущего дня.

    Средняя стоимость газа в Европе за март подскочила почти на 60% по сравнению с февральскими показателями. Впервые с февраля 2023 года котировки превысили 600 долларов за тысячу кубометров на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Повышение цен началось после ударов США и Израиля по Ирану. Максимальное значение было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Текущие показатели на 39% превышают уровень конца февраля.

    Исторический максимум был установлен в начале весны 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов. Подобных стабильно высоких показателей не наблюдалось за всю историю работы европейских газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром стоимость тысячи кубометров газа на лондонской бирже ICE достигла 533 долларов.

    Несколькими днями ранее котировки голубого топлива продемонстрировали рост до 550 долларов.

    До этого майские фьючерсы по индексу TTF подскочили на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    В Туапсе установили новые заграждения после удара по нефтезаводу

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Туапсе продолжаются круглосуточные работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, специалисты установили дополнительные барьеры и усилили защитные меры на реке, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Вдоль берега реки Туапсе в Краснодарском крае специалисты выставили еще один рубеж боновых заграждений для сдерживания распространения нефтепродуктов после пожара на НПЗ, возникшего в результате атаки ВСУ. Сообщается, что несколько уровней заграждений и нефтеловушки размещены по течению реки, вдоль промышленных объектов и в устье, а также на береговой линии протяженностью около одного километра, передает ТАСС.

    На территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода специалисты продолжают укреплять защитные сооружения, чтобы максимально снизить попадание загрязняющих веществ в реку. За прошедшие сутки в Туапсе собрано и вывезено 9 793 кубометра загрязненного грунта и водомазутной смеси, из которых 2 523 кубометра были убраны за последние сутки.

    Работы проводятся на трех основных участках: на территории морского терминала и НПЗ, по течению и в устье реки Туапсе, а также на береговой линии от впадения реки в Черное море на протяжении около одного километра. На месте задействованы 323 человека и 51 единица техники, включая сотрудников МЧС России, «Кубань-СПАС» и предприятий топливно-энергетического комплекса Туапсе. В течение дня предполагается увеличение числа специалистов и техники.

    Депутат Госдумы Сергей Алтухов сообщил, что в Туапсе запланированы обвалка береговой линии и тампонирование водной поверхности для сбора нефтепродуктов.

    Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, которая вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

    Специалисты собрали более семи тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта.

    Спасательные службы развернули на центральном городском пляже специальные боновые заграждения.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти региона принимают все возможные меры, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе.


    Комментарии (0)
    Главное
    Песков объяснил отсутствие военной техники на параде
    Мерц обвинил Трампа и Брюссель в развале экономики
    Американский активист заявил о контроле улиц Одессы фашистами
    Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО
    Отмечен всплеск пиратства у берегов Сомали
    Двигатель ПД-8 для Superjet успешно прошел испытания ледяным градом
    Человекоподобные роботы приблизились к рекорду Усэйна Болта на стометровке