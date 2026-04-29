    29 апреля 2026, 13:31 • Новости дня

    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и президента Конго

    Песков анонсировал переговоры Путина и лидера Конго тет-а-тет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и Республики Конго Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо проведут переговоры один на один в ходе первого государственного визита лидера Конго в Москву после его переизбрания.

    Главы государств планируют обсудить вопросы сотрудничества как в узком составе, так и с участием официальных делегаций, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул значимость этого события для двусторонних связей.

    «Сегодня большой день российско-конголезских отношений», – отметил представитель Кремля. Он добавил, что визит африканского лидера в Москву стал первой официальной зарубежной поездкой после победы на выборах.

    Программа пребывания включает торжественную церемонию приветствия и традиционные протокольные мероприятия. После официальной части президенты продолжат диалог в закрытом формате один на один.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальную встречу лидеров двух стран 29 апреля. Ранее Владимир Путин наградил Дени Сассу-Нгессо орденом Почета. Президент африканской республики высоко оценил храброе противостояние России незаконным санкциям.

    28 апреля 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин заявил об уникальности бесплатной скорой помощи России

    Путин: Российская служба скорой помощи уникальна

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии открытия модульных скоропомощных приемных отделений подчеркнул уникальность отечественной службы скорой помощи.

    По его словам, система работает оперативно и бесплатно, а также соблюдает единые стандарты и алгоритмы оказания помощи, передает ТАСС.

    «Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим в кратчайшие сроки, независимо от времени суток», – отметил Путин.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.

    В январе в России установили норматив приезда скорой помощи.

    28 апреля 2026, 22:28 • Новости дня
    Путин заявил о переломном историческом моменте для России

    Tекст: Антон Антонов

    Россия в настоящее время переживает переломный исторический момент, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства заявил об этом на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах.

    «Служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, – это все-таки особая, почетная миссия», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подчеркнул необходимость особого внимания к безопасности на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в сентябре 2026 года. Он призвал уделить повышенное внимание организации выборов в приграничных регионах. Глава государства поручил создать условия для голосования участников специальной военной операции.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    28 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин заявил о риске последствий для экологии после удара ВСУ по НПЗ в Туапсе
    Путин заявил о риске последствий для экологии после удара ВСУ по НПЗ в Туапсе
    @ Борис Морозов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин получил доклад от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о ситуации в Туапсе после масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

    Глава региона доложил президенту, что сейчас нет серьезных угроз для жителей и объектов, несмотря на последствия беспилотной атаки, передает ТАСС.

    На совещании, посвященном безопасности на выборах, Путин отметил, что удары беспилотников по гражданской инфраструктуре со стороны киевских властей происходят все чаще. Президент подчеркнул, что подобные атаки несут экологическую опасность: «Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные».

    По его словам, губернатор Кондратьев находится на месте ЧП и заверил, что ситуация под контролем, а местные службы успешно справляются с возникшими вызовами.

    Напомним, в Туапсинском округе Кубани ввели режим ЧС.

    Ранее глава МЧС Куренков прибыл на место тушения пожара на НПЗ в Туапсе.

    28 апреля 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин поручил жестко пресекать провокации на выборах

    Путин призвал жестко пресекать предвыборные провокации из-за рубежа

    Путин поручил жестко пресекать провокации на выборах
    @ Ирина Семенова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки совершения терактов и проявления экстремизма в предвыборный период, в том числе организованные из-за рубежа, должны жестко пресекаться, заявил президент Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах.

    Путин обратился к сотрудникам правоохранительных органов и специальных служб с требованием решительно действовать, жестко пресекать провокации на выборах, передает ТАСС.

    «Самым решительным, жестким образом должны пресекаться попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера. А в предвыборный период такие провокации наверняка будут, в том числе организованные из-за рубежа», – подчеркнул президент.

    Ранее Владимир Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России.

    Президент Владимир Путин напомнил о необходимости особого внимания к безопасности на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в сентябре 2026 года.

    Владимир Путин ранее предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму.

    28 апреля 2026, 21:14 • Новости дня
    Путин заявил о планах Киева сорвать выборы в Донбассе

    Путин: Киев сам не проводит выборы и попытается помешать провести их в Донбассе

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский режим не проводит выборов у себя под предлогом военного положения и попытается помешать провести их в Донбассе и Новороссии, заявил президент Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах.

    Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что Киев не проводит выборы у себя, ссылаясь на военное положение, и попытается помешать их проведению в Донбассе и Новороссии, передает ТАСС.

    «Напомню, у себя на Украине выборов не проводят под предлогом военного положения, но и нам пытаются помешать», – заявил Путин.

    По его словам, те, кто отказывает Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью России, попытаются сорвать голосование в этих регионах на выборах 2026 года.

    «Прежде всего это касается Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Их жители впервые будут избирать депутатов федерального уровня. Те, кто отказывают Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью своей Родины, частью России, попытаются, конечно же, как это и было раньше, им помешать», – указал президент России.

    Ранее Владимир Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России.

    Также Владимир Путин заявил, что киевский режим ежедневно теряет территории на линии фронта и из-за неспособности изменить ситуацию делает ставку на террор.

    Владимир Путин ранее предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму.

    28 апреля 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин открыл новые приемные отделения скорой помощи в регионах
    Путин открыл новые приемные отделения скорой помощи в регионах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В День работника скорой медицинской помощи стартовала работа новых модульных приемных отделений в нескольких регионах России, включая Донецк и Симферополь, ее запустил по видеоконференцсвязи президент России Владимир Путин.

    В День работника скорой медицинской помощи президент РФ Владимир Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, где по видеосвязи принял участие в открытии новых приемных отделений скорой помощи в регионах. Модульные отделения начали работу в Тамбове, Донецке, Екатеринбурге и Симферополе, сообщается на сайте Кремля.

    Перед началом видеоконференции президент осмотрел выставку отечественной медицинской техники. Среди представленных новинок были мобильный лечебно-диагностический комплекс с операционной для работы в полевых условиях, автомобили скорой помощи классов С и В с бронезащитой, многоцелевой вертолет «Ансат» и беспилотная система «Аист», предназначенная для транспортировки медицинских грузов и обеспечения телемедицинских консультаций.

    В ходе мероприятия Владимир Путин отметил: «Данные модули – адаптивные, универсальные, сейчас только что об этом мне тоже рассказывали, и могут использоваться как в экстренных случаях, так и для планового лечения больных, проведения консультаций и диагностики».

    Президент подчеркнул, что до 2030 года планируется создать 99 модульных приемных отделений, из которых 12 уже построено, а еще 28 появятся до конца текущего года.

    Глава государства выразил благодарность всем участникам проекта, отметив масштабность и значимость внедрения современных решений для повышения доступности и качества медицинской помощи в регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Путин отметил героизм работников скорой помощи, проявленный во время спецоперации на Украине.

    28 апреля 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России
    Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Риски террористических угроз на территории России продолжают увеличиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

    По его словам, подрывная деятельность международных террористических организаций и различных радикальных группировок продолжается и принимает все более опасные формы, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что киевский режим и его западные покровители, не сумев остановить продвижение российских войск, начали открыто прибегать к террористическим методам. «Мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открытым террористическим методам. Причины очевидны, они для всех понятны: противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения», – заявил глава государства.

    Ранее Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму.

    28 апреля 2026, 21:27 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить условия для голосования бойцов СВО на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил создать условия для голосования участников специальной военной операции на выборах в сентябре 2026 года.

    Путин поручил обеспечить возможность голосования для участников спецоперации на Украине на выборах, которые пройдут в сентябре 2026 года, передает ТАСС.

    «Необходимо также создать условия для участия в голосовании наших военнослужащих, сотрудников, задействованных в специальной военной операции», – указал президент на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах.

    Ранее Путин назвал главным приоритетом обеспечение безопасности всех участников избирательной кампании 2026 года.

    До этого президент поручил Центризбиркому оказывать помощь ветеранам спецоперации в прохождении предвыборных процедур.

    Путин также заявил о необходимости создания условий для свободного волеизъявления жителей новых регионов.

    29 апреля 2026, 01:58 • Новости дня
    Путин: В современных условиях бизнес – это почти вся экономика России

    Tекст: Антон Антонов

    В нынешних условиях бизнес формирует подавляющую часть экономики России, заявил президент России Владимир Путин.

    «Бизнес в современных условиях – это значительная часть экономики России, почти вся экономика», – подчеркнул президент во время совещания, посвященного вопросам безопасности на грядущих выборах, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал устойчивое развитие национальной экономики залогом успешного выполнения задач в сфере обороны. Глава государства напомнил о необходимости обеспечения безопасности всех участников предстоящих парламентских выборов.

    Глава ЦБ Эльвира Набиуллина указывала, что финансовый регулятор вынужден сознательно охлаждать перегретую экономику, поскольку иного способа остановить раскручивание инфляционного маховика в условиях структурной трансформации нет.

    28 апреля 2026, 21:29 • Новости дня
    Путин отметил увеличение атак дронов ВСУ по гражданским объектам страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин указал на рост числа ударов беспилотников по гражданским объектам, подчеркнув последние атаки на энергетические объекты в Туапсе.

    Киевский режим все чаще совершает атаки беспилотниками по гражданской инфраструктуре России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности во время выборов, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что подобные действия представляют собой «открытый террор», которым украинские власти пытаются изменить ситуацию на поле боя. Президент добавил: «Это ничего не изменит. Но угрозы есть, и они растут, как я уже сказал».

    Он отметил, что участились удары именно по критически важной гражданской инфраструктуре, в том числе по энергетическим объектам. Как подчеркнул глава государства, последним таким примером стали атаки на энергосистему в Туапсе, последствия которых могут затронуть не только экономику, но и экологию региона.

    Ранее во вторник Путин заявил, что киевский режим ежедневно теряет территории на линии фронта и вынужден делать ставку на террор. Также президент сообщил о росте рисков террористических угроз внутри страны.

    Глава государства напомнил о необходимости уделять особое внимание вопросам безопасности во время выборов депутатов Госдумы девятого созыва в сентябре 2026 года.

    28 апреля 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин поручил расширить неонатальный скрининг новорожденных в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество исследований в рамках неонатального скрининга новорожденных в России должно быть увеличено, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром здравоохранения Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф.

    «Этот объем (количество исследований в рамках раннего скрининга новорожденных) нужно расширять», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Мурашко уточнил, что с текущего года ранний скрининг новорожденных охватывает 42 заболевания. Министр добавил, что расширение перечня заболеваний проводится «фактически без увеличения финансирования».

    Президент также особо отметил важность проведения скрининга на ранних сроках беременности.

    Ранее Путин призвал расширить репродуктивную диспансеризацию.

    28 апреля 2026, 21:20 • Новости дня
    Путин поручил защитить системы ЦИК от вмешательства на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил обеспечить надежную защиту информационных систем Центральной избирательной комиссии от любого вмешательства.

    Выступая на совещании, глава государства подчеркнул важность безопасности во время голосования, передает ТАСС.

    «Нужно надежно защитить государственные информационные ресурсы, цифровые системы Центральной избирательной комиссии от любого постороннего вмешательства», – заявил Путин.

    Ранее Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму. Он подчеркнул важность защиты всех участников выборов 2026 года.

    28 апреля 2026, 17:20 • Новости дня
    Путин заявил о росте производства передового медоборудования в России

    Путин: Россия наращивает производство собственного оборудования

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия активно наращивает производство собственного медицинского оборудования, причем в стране выпускают технику, которая превосходит мировые аналоги по многим характеристикам, заявил президент Владимир Путин.

    «Хочу отметить, что оборудования у нас все больше и больше производится в стране, причем самого передового оборудования, самого лучшего, не то что не уступающего мировым образцам, но и, на мой взгляд, даже превосходящего по многим параметрам», – подчеркнул президент на открытии новых модульных скоропомощных приемных отделений, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.

    В ходе мероприятия Путин заявил об уникальности бесплатной скорой помощи России и отметил героизм медиков скорой помощи в условиях СВО.

    28 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность защиты всех участников выборов 2026 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин напомнил о необходимости особого внимания к безопасности на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в сентябре 2026 года.

    Обеспечение безопасности всех участников избирательной кампании станет главным приоритетом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности на предстоящих выборах, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Особую значимость вопросы безопасности борьбы с террором приобретают с учетом предстоящей избирательной кампании. Напомню, что в сентябре граждане России должны будут выбирать депутатов Государственной думы 9-го созыва. Состоятся масштабные кампании регионального и местного уровня. Наш приоритет – это безопасность всех участников выборов, кандидатов, членов избиркомов, наблюдателей, десятков миллионов людей, которые придут на участки для голосования».

    Президент подчеркнул, что работа по обеспечению безопасности должна вестись на всех уровнях и затрагивать как федеральные, так и региональные кампании.

    Ранее во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обсудит вопросы безопасности на грядущих выборах. До этого президент выразил уверенность в победе патриотических сил и людей дела на выборах в Госдуму.


    28 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить бесперебойную работу жизненно важных сервисов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном обеспечению безопасности на выборах, подчеркнул необходимость бесперебойной работы всех жизненно важных сервисов.

    «Также, как уже раньше поручал, обеспечить бесперебойную работу всех жизненно важных для людей сервисов», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на проблемы с работой мобильного интернета в крупных городах из-за угроз атак беспилотников и поручил проработать вопрос бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов.

    Глава СПЧ призвал власти решать проблемы из-за интернет-ограничений.

