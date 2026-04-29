Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и президента Конго

Главы государств планируют обсудить вопросы сотрудничества как в узком составе, так и с участием официальных делегаций, передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул значимость этого события для двусторонних связей.
«Сегодня большой день российско-конголезских отношений», – отметил представитель Кремля. Он добавил, что визит африканского лидера в Москву стал первой официальной зарубежной поездкой после победы на выборах.
Программа пребывания включает торжественную церемонию приветствия и традиционные протокольные мероприятия. После официальной части президенты продолжат диалог в закрытом формате один на один.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальную встречу лидеров двух стран 29 апреля. Ранее Владимир Путин наградил Дени Сассу-Нгессо орденом Почета. Президент африканской республики высоко оценил храброе противостояние России незаконным санкциям.