    29 апреля 2026, 13:17 • Новости дня

    Кремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ

    @ Lisa Leutner/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль рассчитывает, что уход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к прекращению деятельности объединения, несмотря на неожиданность решения для участников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что Москва надеется на сохранение работы формата ОПЕК+ после выхода ОАЭ, передает РИА «Новости».

    «Мы хотели бы на это надеяться», – сказал Песков в ответ на вопрос о перспективах существования объединения после решения ОАЭ.

    Источник в одной из делегаций ОПЕК сообщил, что организация не была заранее осведомлена о намерениях ОАЭ выйти из соглашения.

    Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК с 1 мая 2026 года.

    В Кремле исключили возможность прекращения участия России в данном формате.

    В Совете Федерации спрогнозировали выгоду для Москвы на фоне сложившейся ситуации.

    28 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти

    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами АСЕАН озвучила позицию ЕС по отказу региона от российской нефти.

    Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.

    «Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.

    Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.

    Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.

    Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.


    28 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК

    @ REUTERS/Dado Ruvic

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Абу-Даби выйти из ОПЕК выглядит нелогичным в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе. Дело в том, что государство не может увеличить объемы добычи и экспорта нефти, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Он предположил, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США, которые таким образом пытаются снизить цены на топливо перед парламентскими выборами.

    «Объем добычи нефти Объединенными Арабскими Эмиратами определялся не квотами ОПЕК и ОПЕК+, а экспортными возможностями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник напомнил, что в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе ОАЭ экспортируют сырье только по одному маршруту – через порт Фуджейра, используя нефтепровод ADCOP, который напрямую доставляет нефть на восточное побережье. Его пропускная способность ограничена 1,8 млн баррелей в сутки.

    По мнению аналитика, решение Абу-Даби нелогично: государство не может увеличить объемы добычи и экспорта. Юшков допускает, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США. Как напомнил эксперт, ранее появились сообщения о том, что Эмираты запросили финансовую помощь у Штатов. Возможно, Вашингтон выдвинул условием – выход Абу-Даби из ОПЕК.

    «Администрации Дональда Трампа принципиально важно сбить мировые котировки на нефть и тем самым сдержать цены на топливо на внутреннем рынке. Известно, что чем дороже бензин и дизель в США – тем ниже поддержка со стороны избирателей. То есть республиканцы рискуют проиграть в Конгрессе», – пояснил спикер.

    Как бы то ни было, решение ОАЭ – болезненное и для ОПЕК, и для ОПЕК+. «Есть риск, что организация стран – экспортеров развалится. Например, другие участники могут заявить о нежелании сдерживать добычу или посчитать, что Абу-Даби пользуется результатами их усилий по удержанию цен на нефть, и тоже выйти из соглашения», – рассуждает Юшков.

    По его оценкам, в случае реализации такого сценария в условиях открытого Ормузского пролива на мировом рынке начнется перепроизводство, а цены упадут. «Это негативно скажется и на России. При падении котировок на нефть нужно будет сокращать расходы бюджеты», – заключил собеседник.

    Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Как сообщает местное издание WAM, решение принято на фоне истощения мировых запасов нефти и роста спроса на энергоресурсы. Таким образом, Эмираты планируют свободно нарастить уровень добычи, минуя жесткие ограничения организаций.

    При этом, как напоминает Reuters, ОАЭ остаются одним из крупнейших нефтедобытчиков в регионе и их формальный уход ослабляет ОПЕК и ОПЕК+ как структуры координации. Потеря такого давнего партнера может привести к хаосу и ослабить группу, которая обычно стремилась демонстрировать единство даже в самые сложные геополитические моменты.

    Тем не менее, Эмираты заявляют о приверженности ответственной нефтяной политике с фокусом на стабильность глобального рынка. Страна, несмотря на выход из ОПЕК и ОПЕК+, намерена продолжить инвестиции в развитие энергетических цепочек поставок и инфраструктуры для обеспечения надежности экспорта.

    Формально решение вступает в силу 1 мая 2026 года, после чего ОАЭ прекратят участие в заседаниях, дискуссиях и соглашениях по квотам ОПЕК и ОПЕК+. Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила, что Эмираты тем не менее продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    29 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Заявление немецкого канцлера об унижении дипломатов США в Иране вызвало жесткую реакцию Дональда Трампа, упрекнувшего оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Политический конфликт разгорелся из-за разногласий вокруг иранской ядерной программы, передает Bloomberg.

    Ранее Фридрих Мерц заявил студентам, что американские переговорщики терпят унижение от руководства Исламской республики, а стратегия выхода США из кризиса остается неясной. Немецкий политик также высоко оценил мастерство дипломатов из Тегерана.

    Ответная реакция последовала незамедлительно в соцсети Truth Social. «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит!» – написал Дональд Трамп. Политик добавил, что появление атомной бомбы у Тегерана сделает весь мир заложником ситуации.

    Американский деятель подчеркнул, что жесткое давление на ядерную программу следовало оказать давным-давно. Кроме того, глава Белого дома связал экономические трудности Германии с некомпетентностью ее нынешнего руководства. Официальный представитель канцлера отказался комментировать эти выпады.

    Берлин последовательно требует от Тегерана прекратить обогащение урана и отказаться от создания атомного оружия. Издание отмечает, что инцидент подчеркивает растущее разочарование европейских лидеров в выстраивании отношений с Трампом.

    Напомним, накануне Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном.

    Канцлер ФРГ поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    28 апреля 2026, 22:25 • Новости дня
    Зеленского заподозрили в перевозе «черного нала» во время турне в Эр-Рияд и Баку

    @ IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время недавней поездки в Эр-Рияд и Баку использовал неизвестный VIP-самолет, где предположительно могли перевозиться значительные суммы наличными, сообщили в российских силовых структурах.

    Владимир Зеленский летал в Саудовскую Аравию и затем в Азербайджан неизвестным VIP-бортом в сопровождении ограниченного круга лиц. По данным российских силовых структур, на чартерном рейсе могли перевозиться значительные суммы наличных денег, а также некое конфиденциальное имущество, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе Зеленский провел турне по странам Ближнего Востока, посетив Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию. В ходе поездки он предлагал государствам Персидского залива украинские системы перехвата дронов, которые, по мнению источников, не обеспечивают надежной защиты даже в Киеве. Взамен он просил поставить Украине американские ракетные комплексы Patriot.

    Ранее Зеленский заявил о договоренностях по военному сотрудничеству с Саудовской Аравией и ОАЭ на фоне своей поездки в регион.

    По оценке военного эксперта Александра Анпилогова, поездка Зеленского в арабские страны преследовала цель получения денег от местных государств.

    28 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    США ввели новые санкции против Ирана

    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Минфин США принял решение о введении новых антииранских санкций в отношении 17 граждан и 18 компаний, в том числе из Китая.

    Санкции были введены против 17 физических лиц и 18 организаций, среди которых есть структуры из Китая, передает РИА «Новости». Решение принято американским Минфином в рамках ужесточения антииранского давления.

    В этот раз ограничения затрагивают не только иранские, но и китайские предприятия, связанные с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Тегерану новыми мерами воздействия в случае провала переговоров.

    Неделей ранее американские власти ввели ограничительные меры против восьми уроженцев Ирана и авиаперевозчика Mahan Air.

    29 апреля 2026, 06:48 • Новости дня
    Reuters заявило о переходе власти в Иране к КСИР
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    После гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в Иране сконцентрировалась в руках сторонников жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции, передает Reuters.

    По данным Reuters, роль нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи преимущественно сводится к легитимизации политических шагов, предпринимаемых военными.

    Высокопоставленный представитель правительства Пакистана пожаловался, что «иранцы мучительно медлительны в своих ответах». Он добавил, что из-за изменений в структуре командования реакция Тегерана иногда занимает два или три дня.

    Аналитики подчеркивают, что главным препятствием для сделки с США остаются разногласия между предложениями Вашингтона и требованиями иранских силовиков. Несмотря на давление, спустя девять недель конфликта в стране не наблюдается признаков раскола системы или массовых уличных протестов.

    Аналитики считают, что происходит смещение власти от духовенства к сектору безопасности, реальная власть принадлежит лидерам военного времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после тяжелого ранения делегировал принятие ключевых решений иранским генералам. Существенное влияние на управление государством сохранило руководство Корпуса стражей исламской революции. При этом гибель предыдущего лидера страны в начале конфликта не подорвала боеспособность иранской армии.

    28 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    Глава МЧС Куренков заявил об остановке утечки нефти в Туапсе
    @ кадр из видео РЕН ТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Утечек нефтепродуктов после пожара на НПЗ в Туапсе сейчас не происходит, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

    «Сейчас излияние [нефти] не происходит. Это все остановлено», – приводит слова Куренкова ТАСС.

    Основная задача спасателей заключается в недопущении попадания нефтепродуктов в реку Туапсе и Черное море, отметил министр.

    По его словам, специалисты затампонировали все возможные места истечения нефти, дополнительные работы продолжатся ночью. По словам Куренкова, сил и средств для предотвращения загрязнения водоемов достаточно, передает РИА «Новости».

    «Оценены возможности всей той работы, которая будет проведена непосредственно на нефтебазе, чтобы не попали нефтепродукты в реку Туапсе», – сказал Куренков на видео, которое распространил РЕН ТВ в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, падение обломков сбитого беспилотника вызвало пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Куренков лично прибыл на место тушения огня для оценки ситуации. Он сообщил, что ситуация с крупным пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе находится под контролем, но требует пристального внимания. Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всего муниципалитета.

    28 апреля 2026, 22:16 • Новости дня
    Власти ОАЭ объяснили решение покинуть ОПЕК и ОПЕК+

    Представитель МИД ОАЭ аль-Хамели: Выход из ОПЕК является стратегическим решением

    Tекст: Антон Антонов

    Решение ОАЭ покинуть ОПЕК и ОПЕК+ стало целенаправленным шагом ради повышения гибкости использования энергетических мощностей, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели.

    Аль-Хамели заявила, что ОАЭ сделали «суверенный, стратегический выбор, основанный на их долгосрочном экономическом видении», передает РИА «Новости».

    «Это целенаправленный шаг по повышению гибкости в использовании энергетических мощностей, укреплению национального развития, повышению доверия к рынку и поддержке глобальной энергетической стабильности», – заявила она.

    Дипломат добавила, что подобная мера отражает эволюцию взаимодействия государства с международными рынками энергии. Выбранная политика учитывает продвижение ответственной независимости и позволяет стране сохранить статус надежного партнера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Экономист Игорь Юшков назвал этот шаг возможным элементом сделки с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами.

    28 апреля 2026, 15:08 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 112 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июле 2026 года превысила 112 долларов за баррель впервые с 30 марта 2026 года.

    Согласно данным лондонской биржи ICE, на 14.39 по московскому времени цена Brent увеличилась на 3,56% и составила 112 долларов 8 центов за баррель, передает ТАСС.

    К 14.49 по московскому времени динамика ускорилась – Brent торговалась уже по 112 долларов 70 центов за баррель, рост составил 4,13%. В это же время стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в июне 2026 года поднялась на 5,69%, достигнув 101 доллара 85 центов за баррель.

    Утром во вторник цена нефти Brent превысила 111 долларов за баррель.

    29 апреля 2026, 09:19 • Новости дня
    В Совфеде спрогнозировал выгоду России при выходе ОАЭ из ОПЕК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия может выиграть при выходе ОАЭ из ОПЕК, у Москвы хорошие отношения со странами – крупными нефтедобытчиками, и она может стать координатором в текущей непростой ситуации, сказал первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.

    Шендерюк-Жидков заявил, что Россия может извлечь выгоду из выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Москвы сохраняются хорошие отношения с крупнейшими нефтедобывающими странами, и Россия способна выступить координатором на фоне сложившейся ситуации.

    Сенатор отметил, что Россия поддерживает партнерство с Абу-Даби, который недавно стал участником БРИКС, а значит, может обсуждать нефтяные вопросы как в двустороннем формате, так и на площадке БРИКС. Кроме того, Москва продолжает плотное взаимодействие с Эр-Риядом и другими крупными экспортерами нефти.

    Шендерюк-Жидков подчеркнул, что уход ОАЭ из ОПЕК означает потерю существенных объемов добычи нефти, которые больше не регулируются общими обязательствами. По его словам, основной страной, которая пострадает от этого шага, станет Саудовская Аравия, поскольку ей будет сложнее стабилизировать нефтяные цены.

    Политик считает, что на фоне блокировки Ормузского пролива уход ОАЭ из картеля не окажет влияния на стоимость сырья. Однако он отметил, что в перспективе возможная «война предложений» может привести к более быстрому снижению цен, чем если бы страны оставались в рамках ОПЕК+.

    Как отмечает французское издание Echos, отношения между ОАЭ и Саудовской Аравией остаются напряженными из-за разногласий по добыче нефти и конкуренции за влияние в регионе. Немецкая газета Handelsblatt добавляет, что выход ОАЭ из организации станет ударом и для Эр-Рияда, поскольку тому будет сложнее регулировать цены на рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года в интересах долгосрочного развития энергетического сектора страны.

    Представитель МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила о суверенном стратегическом выборе выхода из объединения ради повышения гибкости использования энергетических мощностей.

    Экономист Игорь Юшков предположил наличие в решении Абу-Даби выйти из ОПЕК элемента сделки с США, нацеленной на снижение цен на топливо перед парламентскими выборами.

    29 апреля 2026, 00:50 • Новости дня
    Кондратьев сообщил о мерах по предотвращению попадания нефти в Черное море

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Краснодарского края предпринимает максимальные меры, чтобы нефтепродукты не попали в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «Я хочу сказать, что мы на пороге курортного сезона, высокого курортного сезона. Поэтому, конечно, что мы должны сделать? Убраться. Почистить все, что имеем с точки зрения ликвидации чрезвычайной ситуации. Предпринято максимальное количество действий, чтобы эти продукты не попали в Черное море», – приводит слова Кондратьева РИА «Новости».

    Он добавил, что рабочие активно собирают и вывозят водомазутную смесь. Оперативный штаб отчитался об удалении более 8 тыс. кубометров опасных отходов, передает ТАСС.

    Сейчас в спасательной операции участвуют 360 человек и 60 единиц спецтехники.
    В среду спасательную группировку планируют увеличить на 300 специалистов. Дополнительную поддержку окажут шесть муниципалитетов. Новые силы распределят по наиболее сложным участкам побережья.
    «Делаем все, чтобы не допустить попадания большого количества нефтепродуктов в море», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, падение обломков сбитого украинского беспилотника вызвало крупный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что утечек нефтепродуктов после пожара на НПЗ в Туапсе сейчас не происходит. Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всего муниципалитета.

    29 апреля 2026, 05:56 • Новости дня
    La Repubblica: Выход ОАЭ из ОПЕК усилит раскол на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ способен усилить раскол между странами Ближнего Востока, пишет газета La Repubblica.

    По мнению La Repubblica, «объявление о выходе из объединений одного из крупнейших в мире нефтепроизводителей происходит в драматический момент, когда мир сталкивается с тяжелейшим энергетическим кризисом последних десятилетий», передает ТАСС.

    Издание полагает, что в среднесрочной перспективе на рынке появится больше нефти. Это произойдет, если арабское государство начнет наращивать добычу в обход прежних квот. При этом подобные шаги подрывают стабильность Ближнего Востока, провоцируя разногласия между соседями. Поводом для самостоятельной политики стран Персидского залива стала нестабильность из-за конфликта США и Израиля против Ирана, заявила газета.

    Как добавляет Il Giornale, действия Абу-Даби наверняка поддержит Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Представитель МИД страны Афра аль-Хамели назвала этот шаг стратегическим решением для повышения гибкости использования энергетических мощностей. Экономист Игорь Юшков допустил вероятность тайной сделки между Абу-Даби и Вашингтоном ради снижения цен на топливо перед американскими выборами.

    29 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    В Кремле исключили выход России из соглашения ОПЕК+
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская Федерация не рассматривает возможность прекращения участия в формате ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

     Отвечая на соответствующий вопрос журналистов об изменении статуса страны в картеле, Песков сказал: «Нет», передает РИА «Новости».

    Накануне стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты приняли решение выйти из состава ОПЕК и ОПЕК+. Данные изменения официально вступят в силу 1 мая.


    29 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла удар дронами по израильским военным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ливанское движение «Хезболла» заявило, что нанесло массированный удар группой беспилотников по месту скопления израильских военных на опорном пункте на границе.

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло массированный удар по израильским военным на новом опорном пункте на границе, передает РИА «Новости». По заявлению организации, атака проводилась ночью и была осуществлена с использованием большой группы ударных беспилотников.

    В официальном сообщении «Хезболлы» говорится: «Исламское сопротивление ночью нанесло удар по скоплению солдат израильской армии на недавно созданной позиции Нимр аль-Джамаль с использованием большой группы ударных беспилотников, добившись подтвержденного поражения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряды ливанского движения «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским военным у пограничного населенного пункта Адейси.

    Позднее боевики движения атаковали учебную базу парашютной бригады в израильском поселении Кармиэль с помощью группы беспилотников.

    Кроме того, «Хезболла» нанесла серию ударов беспилотниками по военному объекту в районе населенного пункта Яара на севере Израиля.

    29 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    Иранский конфликт ударил по автоконцернам Японии

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало серьезные логистические сбои и нехватку базовых материалов для японской автомобильной промышленности.

    Перебои в снабжении начали создавать узкие места во всей автомобильной отрасли Японии, передает Bloomberg.

    Кризис затронул сеть компаний, окружающих корпорацию Toyota Motor Corp. Производители деталей дают осторожные прогнозы на текущий финансовый год из-за роста цен на сырье и нехватки базовых материалов.

    «Мы слышим от небольших поставщиков, которые внезапно заявляют, что не смогут поставить детали через две недели, что делает ситуацию очень труднопредсказуемой», – заявил президент Toyota Industries Corp. Коити Ито. Отсутствие даже одного компонента может полностью остановить сборку автомобилей.

    Поставщик Denso Corp. спрогнозировал операционную прибыль в размере 500 млрд иен, что эквивалентно 3,1 млрд долларов. Это значительно ниже оценок аналитиков

    Исполнительный вице-президент предприятия Ясуси Мацуи отметил, что неопределенность обошлась им в 45 млрд иен, а горизонт планирования резко сократился.

    Президент Toyoda Gosei Кацуми Сайто предупредил о возможном дефиците автомобильных растворителей к началу лета. Из-за нестабильности компания заложила в прогнозы снижение производства на 200 тыс. машин. В свою очередь Toyota Boshoku вынуждена переходить на краткосрочные гарантии поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японские производители автозапчастей обратились к компании «Русал» из-за перебоев с поставками алюминия на фоне ближневосточного кризиса.

    Мировые автоконцерны начали паническую скупку этого металла из-за проблем с логистикой в Персидском заливе.

    Японские компании Mazda и Toyota ранее сократили выпуск автомобилей для ближневосточного рынка на фоне частичного закрытия Ормузского пролива.

