Еврокомиссар призвал министров ЕС не сеять панику у туристов

Еврокомиссар Цицикостас призвал министров ЕС не сеять панику у туристов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Цицикостас призвал министров транспорта стран Евросоюза воздерживаться от чрезмерно негативных и тревожных заявлений по вопросам транспортной безопасности, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что несмотря на необходимость готовиться к сложным сценариям, распространение излишне тревожных сообщений может вызвать путаницу и панику среди граждан и туристов.

Цицикостас отметил, что отказ граждан или потенциальных туристов от бронирования поездок в страны ЕС может привести к наступлению кризиса раньше ожидаемого срока. Он заверил, что туристы могут уверенно планировать летние путешествия, поскольку законодательство Евросоюза предусматривает защиту их интересов в случае перебоев.

В завершение своего выступления еврокомиссар выразил надежду на поддержку коллег в распространении позитивного посыла о стабильности транспортной сферы в своих странах.

