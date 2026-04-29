Силуанов призвал инвестировать сбережения в финансовые инструменты

Tекст: Дарья Григоренко

«У каждого человека есть какие-то сбережения, понятно, что у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Как ими распорядиться? Положить под подушку, не используя эти ресурсы, или научиться ими управлять, вкладывая в различные инструменты, самый простой – это депозиты в банке?», – сказал он, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул: «Деньги под подушкой не работают ни на их владельцев, ни на страну, поэтому сбережения стоит инвестировать, чтобы они давали доход и участвовали в развитии экономики».

Силуанов отметил, что самые простые инструменты вложения – это банковские депозиты, которые сегодня дают хорошую процентную ставку. Однако, по его словам, существуют и более эффективные способы, такие как инвестиции в ценные бумаги, акции, облигации и специальные институты, что позволяет деньгам работать в экономике.

Министр подчеркнул, что хранение сбережений дома приводит к их обесцениванию и потере потенциального дохода для владельца. Он также добавил, что массовое инвестирование населением способствует экономическому росту страны, создавая дополнительные источники для развития. По его мнению, в последние годы миллионы людей уже выбрали такой подход, что положительно влияет на экономику России.

Ранее Силуанов сообщил, что более половины россиян сегодня имеют финансовую подушку безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы сообщила, что только от 30% до 40% россиян имеют сбережения.