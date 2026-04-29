Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис

Tекст: Мария Иванова

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду перед Европарламентом в Страсбурге, заявила о долгосрочных экономических проблемах для региона, передает Bloomberg.

«Есть также суровая реальность, с которой нам всем нужно столкнуться: последствия этого конфликта могут отдаваться эхом в течение нескольких месяцев или даже лет», – подчеркнула она.

Тревожное заявление прозвучало на фоне энергетического кризиса и проблем с поставками. Ситуация обострилась после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив – важнейший водный путь для коммерческого судоходства. Сейчас европейские страны страдают от высоких цен на нефть и газ, опасаясь дефицита таких важных товаров, как авиатопливо и удобрения.

С конца февраля Евросоюз потратил на импорт ископаемого топлива дополнительные 27 млрд евро (31,6 млрд долларов). Аналитический центр Bruegel также подсчитал, что страны объединения выделили более 10 млрд евро на защиту потребителей и бизнеса от растущих цен на энергоносители.

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила первый комплекс мер по преодолению надвигающегося кризиса, однако на пятничном саммите лидеры ЕС потребовали более решительных шагов. При этом среди политиков существуют разногласия относительно темпов поддержки: некоторые выступают за постепенный подход, тогда как другие настаивают на немедленном принятии более масштабного пакета мер.

