  Кремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ
    29 апреля 2026, 11:12 • Новости дня

    Глава ЕК заявила о росте трат ЕС на топливо на 27 млрд евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За 60 дней конфликта в Иране расходы стран Евросоюза на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 млрд евро, заявила в Европарламенте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Она подчеркнула: «Всего за 60 дней конфликта наши расходы на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 млрд евро без добавления ни одной дополнительной единицы энергии».

    Фон дер Ляйен отметила, что последствия этого конфликта могут ощущаться месяцами или даже годами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении возобновить диалог с Ираном для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    Заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов заявил о риске продовольственного кризиса из-за перекрытия данного маршрута.

    На фоне блокировки движения танкеров стоимость эталонной марки нефти Brent подскочила до 96,25 доллара за баррель.

    28 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти

    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами АСЕАН озвучила позицию ЕС по отказу региона от российской нефти.

    Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.

    «Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.

    Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.

    Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.

    Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.


    29 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Заявление немецкого канцлера об унижении дипломатов США в Иране вызвало жесткую реакцию Дональда Трампа, упрекнувшего оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Политический конфликт разгорелся из-за разногласий вокруг иранской ядерной программы, передает Bloomberg.

    Ранее Фридрих Мерц заявил студентам, что американские переговорщики терпят унижение от руководства Исламской республики, а стратегия выхода США из кризиса остается неясной. Немецкий политик также высоко оценил мастерство дипломатов из Тегерана.

    Ответная реакция последовала незамедлительно в соцсети Truth Social. «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит!» – написал Дональд Трамп. Политик добавил, что появление атомной бомбы у Тегерана сделает весь мир заложником ситуации.

    Американский деятель подчеркнул, что жесткое давление на ядерную программу следовало оказать давным-давно. Кроме того, глава Белого дома связал экономические трудности Германии с некомпетентностью ее нынешнего руководства. Официальный представитель канцлера отказался комментировать эти выпады.

    Берлин последовательно требует от Тегерана прекратить обогащение урана и отказаться от создания атомного оружия. Издание отмечает, что инцидент подчеркивает растущее разочарование европейских лидеров в выстраивании отношений с Трампом.

    Напомним, накануне Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном.

    Канцлер ФРГ поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    28 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Минобороны Ирана назвало условие открытия Ормузского пролива

    @ REUTERS/File Photo/File Photo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талаи-ник сообщил, что движение торговых судов через Ормузский пролив возобновится только при условии отсутствия угрозы для безопасности страны.

    «Беспрепятственное движение торгового флота (через Ормузский пролив) после окончания войны будет осуществляться в том случае, если не возникнет угрозы безопасности Ирана», – заявил генерал, его цитирует агентство Tasnim, передает ТАСС.

    Ранее Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз.

    Президент Франции Эммануэль Макрон решил договориться с Ираном об открытии Ормузского пролива.

    28 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    США ввели новые санкции против Ирана

    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Минфин США принял решение о введении новых антииранских санкций в отношении 17 граждан и 18 компаний, в том числе из Китая.

    Санкции были введены против 17 физических лиц и 18 организаций, среди которых есть структуры из Китая, передает РИА «Новости». Решение принято американским Минфином в рамках ужесточения антииранского давления.

    В этот раз ограничения затрагивают не только иранские, но и китайские предприятия, связанные с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Тегерану новыми мерами воздействия в случае провала переговоров.

    Неделей ранее американские власти ввели ограничительные меры против восьми уроженцев Ирана и авиаперевозчика Mahan Air.

    29 апреля 2026, 11:32 • Новости дня
    Яхта Мордашова под флагом России прошла Ормузский пролив
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Яхта Nord, принадлежащая председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову, находилась на плановом техническом обслуживании в Дубае и следовала во Владивосток через Ормузский пролив под российским флагом по утвержденному маршруту, рассказал близкий к Мордашову источник.

    По словам источника, близкого к Мордашову, судно шло под российским флагом и действовало строго по утвержденному маршруту, не нарушая международное морское право и навигационные правила.

    Источник подчеркнул, что маршрут и характер движения были исключительно гражданскими и частными.

    Собеседник агентства добавил, что Иран не препятствовал перемещению яхты, поскольку она является гражданским судном дружественной страны и осуществляла мирный транзит. По его словам, у американской стороны также не возникло вопросов, так как яхта не заходила в иранские порты и не связана с Ираном.

    Особо отмечается, что Алексей Мордашов – один из немногих владельцев подобных судов, кто зарегистрировал свою яхту в России. Российский флаг, по словам источника, стал главным фактором, обеспечившим безопасный транзит.

    Он пояснил, что уникальная ситуация сложилась благодаря тому, что иранские власти не трогают суда под флагами дружественных стран, а США не блокируют те, которые не заходят в иранские порты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран ввел исключения из новых сборов за проход через Ормузский пролив для ряда дружественных стран, включая Россию.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о сохранении для российской стороны возможности прохода через Ормузский пролив.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о принятии всех необходимых мер для безопасного прохода судов дружественных стран через Ормузский пролив.

    29 апреля 2026, 11:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американо-израильский конфликт грозит Европе многолетним энергетическим кризисом и уже вынудил регион потратить дополнительные 27 млрд евро на топливо, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду перед Европарламентом в Страсбурге, заявила о долгосрочных экономических проблемах для региона, передает Bloomberg.

    «Есть также суровая реальность, с которой нам всем нужно столкнуться: последствия этого конфликта могут отдаваться эхом в течение нескольких месяцев или даже лет», – подчеркнула она.

    Тревожное заявление прозвучало на фоне энергетического кризиса и проблем с поставками. Ситуация обострилась после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив – важнейший водный путь для коммерческого судоходства. Сейчас европейские страны страдают от высоких цен на нефть и газ, опасаясь дефицита таких важных товаров, как авиатопливо и удобрения.

    С конца февраля Евросоюз потратил на импорт ископаемого топлива дополнительные 27 млрд евро (31,6 млрд долларов). Аналитический центр Bruegel также подсчитал, что страны объединения выделили более 10 млрд евро на защиту потребителей и бизнеса от растущих цен на энергоносители.

    На прошлой неделе Еврокомиссия предложила первый комплекс мер по преодолению надвигающегося кризиса, однако на пятничном саммите лидеры ЕС потребовали более решительных шагов. При этом среди политиков существуют разногласия относительно темпов поддержки: некоторые выступают за постепенный подход, тогда как другие настаивают на немедленном принятии более масштабного пакета мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации на Ближнем Востоке заставило мир задуматься о безопасности Малаккского пролива.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о дополнительных тратах ЕС на импорт ископаемого топлива в размере более 22 млрд евро.

    Европейский союз рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса.

    29 апреля 2026, 07:54 • Новости дня
    Трамп поручил готовиться к длительной блокаде Ирана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, сочтя возобновление бомбардировок более рискованным вариантом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    По данным издания, обсуждения проходили в ситуационной комнате, где Трамп настоял на продолжении давления на экономику Ирана и ограничении его нефтяного экспорта. Одной из мер стало препятствие заходу судов в иранские порты и их выходу из страны.

    В ходе беседы с газетой заместитель пресс-секретаря США Анна Келли заявила, что блокада позволяет Америке «обладать максимальным влиянием» на иранские власти. По ее словам, президент США примет соглашение только в том случае, если оно обеспечит национальную безопасность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассматривал вариант возобновления ограниченных военных ударов по Ирану и установления блокады Ормузского пролива.

    Позднее президент США отказался снимать морскую блокаду с Ирана до заключения сделки.

    Вскоре он объявил о продлении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана единого предложения по урегулированию.

    29 апреля 2026, 06:48 • Новости дня
    Reuters заявило о переходе власти в Иране к КСИР
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    После гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в Иране сконцентрировалась в руках сторонников жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции, передает Reuters.

    По данным Reuters, роль нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи преимущественно сводится к легитимизации политических шагов, предпринимаемых военными.

    Высокопоставленный представитель правительства Пакистана пожаловался, что «иранцы мучительно медлительны в своих ответах». Он добавил, что из-за изменений в структуре командования реакция Тегерана иногда занимает два или три дня.

    Аналитики подчеркивают, что главным препятствием для сделки с США остаются разногласия между предложениями Вашингтона и требованиями иранских силовиков. Несмотря на давление, спустя девять недель конфликта в стране не наблюдается признаков раскола системы или массовых уличных протестов.

    Аналитики считают, что происходит смещение власти от духовенства к сектору безопасности, реальная власть принадлежит лидерам военного времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после тяжелого ранения делегировал принятие ключевых решений иранским генералам. Существенное влияние на управление государством сохранило руководство Корпуса стражей исламской революции. При этом гибель предыдущего лидера страны в начале конфликта не подорвала боеспособность иранской армии.

    29 апреля 2026, 10:48 • Новости дня
    Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО
    @ Konstantin Sednev/Postimees/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Балтийская республика планирует оградить Евросоюз от демобилизованных российских военнослужащих даже после окончания конфликта, Эстония уже запретила въезд 1,3 тыс. ветеранов в этом году.

    Эстонское руководство намерено добиться общеевропейских ограничений для российских ветеранов, передает Politico.

    В этом году прибалтийская республика уже заблокировала въезд примерно 1,3 тыс. бывших бойцов. Теперь Таллин настаивает на аналогичных мерах со стороны всего Евросоюза.

    «Вы не можете позволить этим людям приехать в Европу», – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Местные чиновники опасаются, что бывшие военные якобы могут заниматься саботажем или шпионажем. По их мнению, данная проблема касается безопасности всего региона.

    Инициативу Таллина поддержала глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас. Она пообещала представить конкретные предложения к летнему саммиту объединения.

    Однако эксперты предупреждают о рисках чрезмерной реакции. Военный социолог Йорис ван Бладель отметил, что подобная политика порождает паранойю и заставляет видеть угрозу в каждом россиянине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку запрета на въезд в ЕС для российских ветеранов спецоперации.

    Лидеры семи стран Евросоюза и канцлер Германии потребовали закрыть Шенгенскую зону для бойцов СВО.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейских партнеров ввести аналогичные ограничения.

    28 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Протестующие против мигрантов разгромили мэрию в Нидерландах

    В Нидерландах протестующие разбили окна мэрии из-за центра мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В нидерландском городе Лоосдрехте группа демонстрантов, выступавших против размещения мигрантов, повредила здание администрации, после чего полиция задержала одного подозреваемого, пишут местные СМИ.

    Около 50 противников создания центра для просителей убежища устроили погром в здании администрации Лоосдрехта в провинции Северная Голландия, пишет ТАСС со ссылкой на газету Algemeen Dagblad. Инцидент произошел вечером 27 апреля после Дня короля: демонстранты сломали ограждение и забросали здание камнями и кусками плитки, причинив серьезные повреждения.

    Полиция задержала одного из подозреваемых – 34-летнего жителя Эрмело, поиски остальных участников продолжаются. Власти Лоосдрехта заявили, что намерены взыскать расходы на восстановление здания с виновных.

    На фоне протестов власти сократили число мест во временном центре для мигрантов с 110 до 70, который планируется разместить прямо в здании администрации. Акции против центра начались еще 20 апреля и сопровождались массовыми беспорядками, за четыре дня были задержаны 13 человек.

    Министр по делам миграции Барт ван ден Бринк назвал произошедшее неприемлемым, но уточнил, что к насилию прибегают лишь отдельные участники протестов. Он выразил убеждение, что диалог с мирно настроенными жителями крайне необходим.

    Причиной недовольства стал внезапный план властей разместить сотни просителей убежища в здании муниципалитета – решение было объявлено только 17 апреля, а первые мигранты должны были прибыть уже на этой неделе. Муниципалитет объяснил спешку срочной просьбой Центрального агентства по приему просителей убежища из-за нехватки мест в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде стран Европы усиливается враждебное отношение к мигрантам. Ранее власти Нидерландов договорились с Угандой о создании транзитного центра для депортации африканских мигрантов.

    До этого Нидерланды объявили о намерении отказаться от миграционных правил Евросоюза.


    28 апреля 2026, 14:38 • Новости дня
    RS: Война против Ирана показала цену агрессии против богатых ресурсами стран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ход конфликтов на Украине и Ближнем Востоке показал, чем чревата агрессия против государств, богатых нефтью, пишет Responsible Statecraft.

    В статье подчеркивается, что Россия и Иран обладают значительными природными ресурсами, которые позволяют им получать значительные денежные потоки для поддержания своей деятельности в условиях противостояния с Западом.

    Издание отмечает, что обе страны продемонстрировали: военные конфликты с такими государствами неизбежно приводят к резкому росту цен на нефть. Это оказывает влияние не только на экономику самих противников, но и на мировой рынок энергоресурсов в целом.

    Особое внимание авторы публикации уделили дипломатической активности Ирана. В статье говорится, что несмотря на отсутствие на мирных переговорах в Исламабаде спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи продолжает дипломатические усилия, посетив Оман и Петербург.

    В публикации подчеркивается, что Россия и Иран удивили мировое сообщество своей стойкостью перед лицом западных санкций и эмбарго, продемонстрировав способность адаптироваться к новым экономическим и политическим условиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия не исключила передачи сообщения США после встречи Владимира Путина и Аббаса Аракчи.

    Аббас Аракчи заявил, что США просят о переговорах с Ираном из-за ослабления позиций Вашингтона на Ближнем Востоке.

    Владимир Путин сообщил о получении послания от верховного лидера Ирана.

    29 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Мелони поддержала помилование близкой соратницы Берлускони
    @ REUTERS/Paolo Bona/File Photo

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила доверие главе Минюста Карло Нордио после спорного помилования бывшей танцовщицы и соратницы Сильвио Берлускони Николь Минетти.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила в защиту министра юстиции Карло Нордио в связи с его ролью в противоречивом помиловании Николь Минетти, сообщает Bloomberg.

    Бывшая танцовщица и близкая соратница Сильвио Берлускони ранее была освобождена от наказания из-за необходимости ухода за приемным ребенком, который, по ее заявлению, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

    «Я доверяю министру Карло Нордио», – заявила Мелони журналистам, отметив, что процесс помилования проходил в соответствии с законом.

    Она исключила возможность его отставки на данный момент, но признала необходимость дальнейшего рассмотрения дела. Канцелярия президента Серджо Маттареллы запросила у Минюста срочную проверку, а прокуратура Милана обратилась за помощью к Интерполу.

    Сомнения в словах Минетти возникли после публикаций в СМИ. В Министерстве юстиции Италии отметили, что не располагали подробностями, упомянутыми в прессе. Сама Минетти отвергла обвинения, назвав их необоснованными, и подчеркнула, что усыновление проводилось законно.

    Минетти ранее была приговорена почти к четырем годам тюрьмы, которые позже заменили общественными работами. Ее осудили за взяточничество и содействие проституции, связанные с вечеринками Берлускони.

    Скандал вокруг помилования усиливает давление на Мелони после недавних неудач на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала поражение на референдуме по реформе судебной системы. После этого провала глава правительства призвала министра туризма покинуть свой пост. Впоследствии политик временно возглавила данное ведомство.

    28 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Стубб заявил о неизбежности возобновления контактов с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским странам придется восстановить коммуникацию с Москвой, однако ключевым остается вопрос о точных сроках возвращения к дипломатическому взаимодействию, заявил финский президент Александр Стубб.

    Возвращение к полномасштабному обсуждению международных вопросов с Москвой является лишь делом времени, сказал Стубб, передает РИА «Новости».

    По его словам, западные государства регулярно обсуждают форматы возможного общения с российской стороной.

    «В «коалиции желающих» или где-либо еще не бывает дискуссий, в которых мы бы не касались темы того, кто, когда, где и как должен общаться с Россией», – подчеркнул политик.

    В настоящий момент Европа делегировала эту роль Вашингтону, однако из-за ближневосточного конфликта процесс замедлился. Стубб согласился с позицией президента Эстонии Алара Кариса о необходимости открыть каналы коммуникации в будущем.

    Глава государства напомнил, что Россия навсегда останется соседом Финляндии и Эстонии.

    Ранее Стубб обозначал важность коллективной позиции Евросоюза в переговорах с Россией. Также политик выражал надежду на возобновление двусторонних контактов.

    29 апреля 2026, 03:51 • Новости дня
    Reuters сообщило о попытках США оценить последствия объявления победы над Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом поручил разведке США просчитать последствия одностороннего объявления о победе над Тегераном, сообщает Reuters.

    Американские спецслужбы анализируют, «как Иран отреагировал бы», если бы США «объявили в одностороннем порядке о победе». Главная цель проверок заключается в оценке политических рисков для республиканцев перед грядущими промежуточными выборами, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В Белом доме опасаются серьезного поражения Республиканской партии из-за непопулярности военной кампании и роста цен на топливо. Окончательное решение пока не принято. Быстрая деэскалация способна снизить давление на Белый дом, даже если Тегеран восстановит ядерную программу.

    Три источника отмечают, что в Вашингтоне полностью осознают политическую цену продолжения боевых действий. Внутриполитическое давление с целью скорейшего завершения конфликта собеседники агентства называют колоссальным. Власти сохраняют планы точечных ударов по иранскому руководству, однако масштабное наземное вторжение теперь маловероятно.

    За время перемирия, начавшегося 8 апреля, Тегеран успел извлечь из-под завалов значительное количество вооружений, включая беспилотники и ракетные установки. Возобновление полномасштабной операции обойдется Вашингтону значительно дороже, чем в первые дни прекращения огня, сообщает Reuters.

    ЦРУ и Национальная разведка США отказались комментировать ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран предложил США разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия. Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    29 апреля 2026, 02:16 • Новости дня
    Дмитриев сравнил Евросоюз с нокаутировавшим себя каратистом

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз в борьбе с энергокризисом похож на нокаутировавшего себя каратиста, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев опубликовал фрагмент развлекательного шоу, в котором каратист разбивает доски. В конце ролика мастер боевых искусств бьет себя дощечкой по голове. После этого он теряет равновесие и под смех зрителей падает на пол. Мужчине помогают подняться, но он едва стоит на ногах, передает РИА «Новости».

    «Посмотрите до конца, чтобы понять, как ЕС борется с энергетическим кризисом», – написал Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев спрогнозировал неконтролируемые экономические проблемы в Евросоюзе в мае. Он указал на слепоту европейских чиновников перед масштабными потрясениями. Он связал энергетические потери региона с отказом от надежных российских поставок.

