Премьер Португалии возмутил ЕС поддержкой приглашения Путина на G20

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру поддержал идею пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в США, передает РИА «Новости».

Как пишет Politico, глава португальского правительства заявил о необходимости вести диалог с Россией, несмотря на существующие разногласия.

В издании отмечается, что заявление Монтенегру о поддержке приглашения президентом США Владимира Путина на саммит G20 в Майами вызвало «волнение в дипломатических кругах ЕС».

Согласно данным Politico, слова португальского премьера вызвали негативную реакцию со стороны дипломатов во многих странах Европы. Представители ЕС выразили обеспокоенность позицией Португалии, подчеркивая, что подобные заявления могут осложнить единство Евросоюза по вопросу отношений с Россией.



Глава итальянского правительства Джорджа Мелони призвала Европу попросить президента России Владимира Путина сделать шаги вперед в связи с возможным участием в саммите G20.

Россия получила официальное приглашение на саммит G20 в США на высшем уровне.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил о постоянном членстве России в «Большой двадцатке».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пока не принятом решении об участии Владимира Путина в саммите в Майами.