РАЭК: Рынок соцкоммерции достигнет 1,5 трлн рублей в 2027 году

Tекст: Вера Басилая

Объем рынка социальной коммерции в России может достичь 1,4–1,5 трлн рублей к 2027 году. Такой прогноз был озвучен на Российском интернет-форуме в Сколково, где Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) презентовала масштабное исследование о развитии рынка short-video commerce.

Аналитики подчеркнули, что этот показатель сопоставим с оборотом крупнейших товарных категорий на маркетплейсах.

В рамках форума также прошла пресс-конференция РАЭК, посвященная тенденциям рынка на 2026 год. Эксперты сообщили, что объем экономики Рунета в 2025 году составил 38,4 трлн рублей, увеличившись на 28,1%. Крупнейшим сегментом стала B2C-электронная торговля с объемом 23,2 трлн рублей и ростом 40%, в то время как отрасль ИКТ достигла 13,6 трлн рублей, а маркетинг и реклама – 1,57 трлн рублей.

«При этом 2025 год может стать точкой перехода от периода быстрого экстенсивного роста к более зрелой стадии развития цифровой экономики», – заявил гендиректор РАЭК Дмитрий Гуляев.

Он отметил, что рынок постепенно приближается к насыщению, а драйвером в последние годы было расширение аудитории и рост цифрового потребления.

Эксперты подчеркнули, что дополнительным фактором устойчивости стала рост капитализации отечественных компаний, увеличившейся на 47%. Однако российские бизнесы по-прежнему оцениваются ниже мировых аналогов, что вынуждает их полагаться на внутренние источники финансирования. Первые месяцы 2026 года продемонстрировали замедление темпов роста выручки в электронной коммерции: в январе – 11% против 47% годом ранее, в феврале – 21% против 38%, в марте – 16% против 47%.

Особое внимание уделялось вопросам внедрения искусственного интеллекта в образование. Председатель альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова отметила: «Мы как альянс по защите детей ежедневно сталкиваемся с тем, как искусственный интеллект стремительно входит в жизнь детей... У нас стоит большая задача про разработки белой книги для детей по искусственному интеллекту, чтобы поговорить с ними о правилах, как они должны его использовать».

На сессии о детской аудитории интернет-энциклопедии РУВИКИ замгендиректора Елена Литовченко добавила, что дети и молодежь, используя нейросети, делятся на две группы: прагматичных оптимизаторов, ищущих быстрые ответы, и осознанных исследователей, стремящихся глубже разобраться в вопросах.

В ходе обсуждения рекламного рынка зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил создать специальный орган – «Институт развития рекламы», который бы регулировал производство рекламы, соответствующей российским ценностям. Участники сессии отметили, что российский рекламный рынок продолжает расти, а отрасль активно движется в сторону импортозамещения и внедрения инновационных решений.