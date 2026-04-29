    29 апреля 2026, 10:20 • Новости дня

    Ученые зафиксировали семь групп пятен на солнечной стороне

    Астрономы ИКИ РАН выявили семь групп пятен на обращенной к Земле стороне Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    На обращенной к Земле стороне Солнца образовались семь групп пятен, однако происходящие в них вспышки преимущественно слабые и не несут угрозы.

    Семь групп пятен находятся на обращенной к Земле стороне Солнца, но происходящие в них вспышки преимущественно слабые, энергия растрачивается, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.

    На Солнце продолжается всплеск активности, пиком которого стали две мощные вспышки 24 апреля. Сейчас на видимой стороне светила находится семь групп солнечных пятен. Одна из них классифицирована по высшей категории опасности. Общие запасы вспышечной энергии на звезде за последние сутки незначительно снизились.

    За прошедшие сутки зафиксировано более 20 вспышек слабого и среднего уровня. Звезда работает в режиме сжигания энергии во множестве небольших событий. Признаков перехода в стадию накопления энергии на сильные вспышки пока не наблюдается, хотя вероятность их возникновения оценивается в 20-30%.

    Почти все активные центры сейчас сосредоточены в северном полушарии Солнца. Текущая геомагнитная обстановка остается спокойной, ожидается лишь слабое воздействие от очередной корональной дыры. На майские праздники прогнозируется полностью спокойный десятидневный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 апреля на Солнце произошла сильнейшая за два с половиной месяца вспышка высшего балла Х2,5.

    На следующий день специалисты зафиксировали два мощных выброса плазмы класса М в разных группах пятен.

    Позже ученые зарегистрировали еще одно сильное событие предпоследнего класса мощности продолжительностью 23 минуты.

    27 апреля 2026, 21:04 • Новости дня
    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник

    Москвичей и гостей столицы попросили не выходить на улицы во вторник

    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник
    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей и гостей Москвы просят не выходить на улицу 28 апреля из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как сообщил комплекс городского хозяйства в Max, по прогнозу, ночью и днем ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на провода и деревья, а также переход температуры через ноль градусов, что приведет к гололедице.

    «По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля. Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через 0 градусов Цельсия в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы», – сказано в публикации.

    Горожан и гостей столицы просят по возможности воздержаться от выхода на улицу. Если избежать выхода на улицу невозможно, специалисты советуют быть максимально осторожными, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями, а при управлении транспортом строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

    В понедельник коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды.

    В Самаре на Нижнегородской улице упавшее из-за сильного ветра дерево убило ребенка, а на улице Карла Маркса в результате падения дерева погиб мужчина.

    27 апреля 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт объяснил апрельские снегопады в европейской части России

    Ученый Любов объяснил апрельские снегопады циклоном с Баренцева моря

    Эксперт объяснил апрельские снегопады в европейской части России
    Tекст: Мария Иванова

    В северо-западных и центральных регионах России выпал снег из-за циклона, который принес холодный воздух с Баренцева моря и Северной Атлантики, сообщил доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

    Причиной апрельских снегопадов в европейской части России стал циклон, который пришел с Баренцева моря, сообщает РИА «Новости».

    Доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов рассказал, что именно этот циклон принес холодный воздух, захватив Ленинградскую, Тверскую, Архангельскую области, а также Москву. Нижегородская область пока осталась в стороне, но по прогнозу к завтрашнему дню снег может выпасть и там.

    «Сегодняшний снегопад в Москве объясняется вторжением холодного воздуха. Он прорвался с северо-запада – с Северной Атлантики и Баренцева моря, захватил Ленинградскую область, Тверскую, Архангельскую. Досталось и Москве», – отметил ученый.

    Любов уточнил, что такие температурные перепады в апреле не являются чем-то сверхъестественным. По его словам, волны возврата холодов случаются периодически, это не аномалия, и появление временного снежного покрова вполне возможно.

    Фенолог добавил, что к концу апреля снег в Москве обязательно растает.

    Отметим, что в понедельник Москва побила исторический рекорд по высоте снега.

    Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    29 апреля 2026, 05:56 • Новости дня
    Синоптики сообщили о надвигающихся на северо-запад России снегопадах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В середине недели большинство субъектов Северо-Западного федерального округа накроют осадки в виде дождя и снега, сопровождающиеся резкими порывами ветра и гололедицей.

    В среду на территории Северо-Запада ожидается существенное ухудшение погодных условий, передает ТАСС.

    В Мурманской области и Карелии пройдут снегопады, температура воздуха составит от минус 5 до плюс 8 градусов. В Архангельской области и Ненецком автономном округе прогнозируются осадки и порывистый ветер до 18 м/с.

    В Коми и Вологодской области ожидается налипание мокрого снега на провода при северном ветре до 15 м/с. В Псковской области существенных осадков не предвидится, воздух прогреется до 11 градусов тепла.

    «Погода в среду в Новгородской области будет пасмурной, но уже не такой суровой: в облаках появятся просветы, ветер стихнет до 5-10 м/с. В ночные часы местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, днем – преимущественно без осадков. Температурный фон ночью опустится до околонулевых значений, в отдельных районах ожидается слабый мороз. Днем прогреет до 4-9 тепла», – сообщает Новгородский гидрометцентр.

    В Калининградской области сохранится переменная облачность без осадков при температуре до 7 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фенолог Михаил Любов объяснил апрельские снегопады на северо-западе России приходом циклона с Баренцева моря. Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи под плотным слоем снега.

    26 апреля 2026, 17:01 • Новости дня
    Гидрометцентр: В Москве ожидается снегопад до семи сантиметров

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице прогнозируются интенсивные осадки в виде мокрого снега, которые приведут к образованию временного снежного покрова высотой до семи сантиметров, сообщили в Гидрометцентре России.

    Ожидается, что за сутки в городе выпадет значительное количество осадков, передает РИА «Новости». По данным синоптиков, непогода накроет столицу в ближайшие дни.

    «В период с 21 час 26 апреля до 21 час 27 апреля ожидаются местами сильные осадки, включая мокрый снег и временный прирост снега от двух до семи сантиметров», – рассказали в Гидрометцентре РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Москве ожидаются ливни и мокрый снег.

    В начале недели столицу накроют обильные осадки.

    Ранее метеорологи предупреждали о надвигающейся смене погоды.

    27 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Поваленные деревья травмировали около 30 жителей Московского региона
    Поваленные деревья травмировали около 30 жителей Московского региона
    Tекст: Мария Иванова

    Внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    От разгула стихии в Москве и Подмосковье пострадали 30 человек, передает ТАСС.

    В оперативных службах уточнили, что причиной инцидентов стали упавшие под тяжестью снега деревья. «Всего от снегопада с ветром, повлекшего падения деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек, большинство из них в столице», – сказал собеседник агентства.

    Столичный департамент городского хозяйства зафиксировал падение более 110 деревьев в разных районах города. Рухнувшие стволы и ветки также нанесли серьезные повреждения припаркованным автомобилям.

    Аналогичная ситуация сложилась и за пределами МКАД. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщил, что на территории региона зафиксировано 75 случаев падения деревьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    27 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Роскосмос показал спутниковый снимок заснеженной Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации.

    На опубликованных в канале Max снимках столица запечатлена под плотным слоем снега, а атмосферные явления связаны с приходом североатлантического циклона.

    Как отметили в Роскосмосе, спутники продемонстрировали редкое сочетание зимних осадков и пониженных температур для этого времени года. В сообщении говорится: «Зимние пейзажи в конце апреля запечатлели спутники Роскосмоса».

    Причиной погодной аномалии стал североатлантический циклон, который принес в столичный регион обильные осадки. За ночь в Москве выпало более половины месячной нормы осадков, а температура опустилась ниже нуля градусов.

    Ранее сообщалось, что внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    28 апреля 2026, 03:22 • Новости дня
    Грузовой космический корабль «Прогресс МС-34» успешно пристыковался к МКС
    Грузовой космический корабль «Прогресс МС-34» успешно пристыковался к МКС
    Tекст: Антон Антонов

    Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-34» успешно завершил двухдневный полет, доставив на МКС новый скафандр «Орлан-МКС» №8, сообщает Роскосмос.

    «Прогресс МС-34» успешно пристыковался к служебному модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. За двое суток полета корабль совершил 33 оборота вокруг Земли, прежде чем достичь станции, передает РИА «Новости».

    Аппарат доставил на орбиту более 2,5 тонн различных грузов. В их числе новый скафандр «Орлан-МКС» №8, а также топливо для дозаправки, продукты питания, вода, средства гигиены и кислород. Кроме того, на борту находится оборудование для проведения научных экспериментов, таких как «Виртуал», «Нейроиммунитет» и «Биодеградация».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабль стартовал на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур 26 апреля. 21 апреля космический грузовик «Прогресс МС-32» отстыковался от Международной космической станции. Космический грузовик был затоплен в Тихом океане.

    27 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Москва побила исторический рекорд по высоте снега

    Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 12 сантиметров

    Москва побила исторический рекорд по высоте снега
    Tекст: Мария Иванова

    В столице зафиксирован небывалый для конца апреля уровень снежного покрова, превысивший показатели более чем полувековой давности.

    Новый рекорд по высоте снежного покрова для 27 апреля установлен в Москве, сообщает синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    К утру в городе сформировался снежный слой в 12 сантиметров. Прежний рекорд этого дня составлял 10 сантиметров и продержался 55 лет.

    По данным базовой метеостанции ВДНХ, только за ночь в столице выпало 16 мм осадков. Это значение превысило суточный рекорд по количеству осадков, ранее принадлежавший 1880 году и составлявший 14,7 мм. Осадки продолжаются, поэтому точные цифры нового достижения станут известны после 21 часа по окончании метеосуток.

    «Это третий рекорд сегодняшнего дня – еще никогда 27 апреля в Москве не было столько снега», – отметил специалист. Ранее в столице также был зафиксирован утренний рекорд атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр спрогнозировал образование временного снежного покрова высотой до семи сантиметров.

    Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Стоимость услуг такси в Москве взлетела вдвое из-за сильного снегопада.

    28 апреля 2026, 05:54 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал резкое похолодание в трех федеральных округах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей европейской части страны ожидает заметное снижение температуры, а в Волгоградской области пройдут осадки в виде мокрого снега, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    В ряде регионов Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов ожидается холодная погода, пояснила Макарова ТАСС.

    «В Волгоградской области мокрый снег. Максимальные температурные аномалии от Центрального федерального округа до Киева, они захватывают север Ростовской области и запад, а также северо-запад Волгоградской», – рассказала метеоролог.

    Она добавила, что отклонение от нормы на четыре градуса затронет Саратовскую область и большую часть Поволжья.

    Специалист пояснила, что севернее температурный фон окажется немного выше привычных значений. Теплая погода придет в Сибирь, Красноярский край, западные районы Якутии и на восточные склоны Урала.

    На Дальнем Востоке метеорологическая обстановка останется в пределах нормы. На Кавказе показатели также будут близки к обычным, однако сохранятся на отрицательном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фенолог Михаил Любов объяснил апрельские снегопады в европейской части России приходом циклона с Баренцева моря.

    26 апреля 2026, 22:53 • Новости дня
    Интенсивный снег пошел в Павловском Посаде и Наро-Фоминске в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье вечером в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег, что стало неожиданным погодным явлением для конца апреля.

    В Московской области в воскресенье выпал снег, передает РИА «Новости».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что к двадцати одному часу снег был зафиксирован метеостанциями в Павловском Посаде и Наро-Фоминске.

    По его словам, осадки были довольно интенсивными, а видимость в снегу составляла четыре километра.

    Леус отметил, что 27 апреля в столичном регионе ожидаются обильные осадки: дождь будет переходить в мокрый снег, а местами и в обычный снег. Также прогнозируются сильный и порывистый ветер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале следующей недели на Москву обрушатся ливни и снег. Температура воздуха понизится из-за влияния североатлантического циклона.

    28 апреля 2026, 17:34 • Новости дня
    Сильная вспышка класса M10 отмечена на Солнце

    Сильная вспышка продолжительностью в 23 минуты отмечена на Солнце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Солнце 28 апреля зафиксировали мощную вспышку класса M1.0, продолжавшуюся 23 минуты в рентгеновском диапазоне, сообщили в Институте прикладной геофизики.

    Вспышка предпоследнего класса мощности была зарегистрирована на Солнце 28 апреля. В Институте прикладной геофизики сообщили, что событие произошло в 15:33 по московскому времени в группе пятен 4420 (N14W37), а продолжительность вспышки составила 23 минуты.

    Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в десять нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.

    Подобные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, отмечают учёные. Облака плазмы, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.

    Ранее на Солнце произошли две мощные вспышки класса М, отличавшиеся продолжительностью и местоположением. До этого, 24 апреля, на Солнце произошла вспышка класса Х2,5, которая стала самой сильной за последние 2,5 месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы фиксируют резкий рост активности светила.


    28 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

    Власти Москвы призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Городские власти рекомендовали жителям столицы отказаться от личных автомобилей и выбрать общественный транспорт в связи с неблагоприятной погодой и возможными дорожными заторами.

    Власти Москвы рекомендовали горожанам пользоваться городским транспортом из-за сложных погодных условий. В официальном сообщении департамента транспорта отмечается: «Сегодня и завтра по возможности пользуйтесь городским транспортом. Это поможет добраться до места быстрее».

    По данным ведомства, снег с дождем в Москве сохранится до вечера 29 апреля. В некоторых районах, таких как центр, запад и юг города, во вторник возможны локальные перекрытия дорог.

    Департамент транспорта отметил, что в часы вечернего разъезда ожидаются затруднения движения, особенно в центральной части столицы, на Третьем транспортном кольце, Московской кольцевой автодороге и на вылетных магистралях по направлению в область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ожидается образование гололедицы и скопление снежной каши на проезжей части.

    Ранее жителей и гостей столицы также призывали не выходить на улицу из-за неблагоприятных погодных условий. До этого в результате снегопада с ветром, который привел к падению деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек.


    28 апреля 2026, 06:22 • Новости дня
    Гидрометцентр: На дорогах Москвы ожидаются гололедица и снежная каша

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшие дни на автомагистралях и улицах столицы прогнозируется сложная обстановка из-за медленного таяния рекордного количества выпавших осадков, заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    В ближайшие дни в Москве ожидается образование гололедицы и скопление снежной каши на проезжей части, поскольку снег быстро не растает, сказала Паршина, передает РИА «Новости».

    «Несмотря на то, что до конца апреля днем температура будет от +2 до +7 градусов тепла, а ночная температура составит до -2 градусов», – объяснила метеоролог.

    По оценкам специалиста, в ближайшее время снежный покров может увеличиться еще на пять сантиметров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 12 сантиметров. Из-за шквалистого ветра и мокрого снега Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности до оранжевого.

    27 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Дорожные службы Одинцово предотвратили заторы после мощного снегопада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе прошел сильный апрельский снегопад, дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс и предотвратили пробки.

    Для уборки дорог общего пользования с раннего утра задействовали 31 единицу техники, сообщил телеканал 360.

    На улицы вывели шесть комбинированных машин с зимним оборудованием и 25 тракторов. В работах приняли участие 72 дорожных рабочих. Своевременные действия позволили избежать заторов на спусках, подъемах и путепроводах.

    Очисткой дворов и общественных пространств занимаются 499 дворников. В их распоряжении 46 единиц техники и 22 погрузчика. В первую очередь от снега освобождают пешеходные зоны, входы в многоквартирные дома и подходы к социальным объектам.

    Коммунальщики также убирают остановки общественного транспорта и подъезды к мусорным площадкам. Во время обследования дорожной сети специалисты обнаружили и убрали восемь упавших деревьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за обильных осадков. Сильный ветер со снегом повалили десятки деревьев в разных районах города.

    28 апреля 2026, 10:36 • Новости дня
    Астрономы обнаружили тысячи скрытых экзопланет в архивах телескопа НАСА

    Астрономы нашли более 10 тыс. кандидатов в экзопланеты благодаря телескопу TESS

    Tекст: Мария Иванова

    Повторный анализ архивных снимков позволил выявить свыше десяти тысяч возможных экзопланет, большинство из которых оказались раскаленными газовыми гигантами.

    Астрономы выявили свыше 10 тыс. кандидатов в планеты в данных телескопа НАСА, что стало крупнейшей находкой такого рода, пишет New Scientist.

    Аппарат Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), запущенный в 2018 году, ищет экзопланеты, фиксируя кратковременные снижения яркости звезд, возникающие при прохождении объектов по их диску.

    Джошуа Рот из Принстонского университета и его коллеги объявили о значительном увеличении числа возможных планет после повторного анализа данных TESS за первый год. Комбинируя снимки, исследователи смогли искать объекты вокруг менее ярких звезд. Это позволило обнаружить 11 554 кандидата, из которых 10 091 ранее не были известны.

    «Были предсказания, что в данных TESS все еще скрываются тысячи планет. Просто их еще не искали», – заявил Джошуа Рот.

    Обнаруженные миры находятся на расстоянии до 6800 световых лет от Земли по направлению к центру галактики, что вдвое превышает прежние возможности телескопа. Более 90% новых находок – это горячие юпитеры, газовые гиганты, вращающиеся очень близко к своим звездам.

    По словам Рота, не все кандидаты подтвердятся, поскольку уровень ложных срабатываний у TESS обычно составляет около 50%. Он предполагает, что реальными планетами могут оказаться от трех тысяч до пяти тысяч объектов. Главный научный сотрудник Института науки об экзопланетах NASA Джесси Кристиансен отметила, что такое пополнение поможет лучше понять процессы формирования различных миров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международная команда с участием российских ученых и НАСА создала нейросеть для поиска экзопланет.

    Московский государственный университет и Ассоциация арабских университетов договорились о создании совместной космической обсерватории.

    Ранее исследователи выявили 44 планетные системы потенциально земного типа с помощью искусственного интеллекта.

