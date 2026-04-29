Биржевые цены на газ в Европе возобновили рост

Стоимость газа в Европе показала слабый рост после заметного падения накануне

Tекст: Мария Иванова

Показатель прибавил более одного процента к уровню закрытия предыдущей сессии, передает РИА «Новости». К утру стоимость тысячи кубометров достигла 533 долларов на лондонской бирже ICE.

В марте средняя стоимость голубого топлива выросла почти на 60% по сравнению с февралем. Резкий скачок спровоцировало обострение конфликта на Ближнем Востоке и удары по Ирану. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов.

Максимальное значение было зафиксировано 19 марта на уровне 853 долларов за тысячу кубометров. Сейчас цены остаются на 37% выше показателей конца зимы.

Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров, что стало абсолютным максимумом за всю историю торгов с 1996 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале новой торговой недели газовые котировки на европейском рынке закрепились ниже отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

До этого стоимость майских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF выросла до 548 долларов.

Днем ранее цена голубого топлива на торгах превысила 541 доллар.