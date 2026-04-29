Мелони поддержала помилование близкой соратницы Берлускони

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила в защиту министра юстиции Карло Нордио в связи с его ролью в противоречивом помиловании Николь Минетти, сообщает Bloomberg.

Бывшая танцовщица и близкая соратница Сильвио Берлускони ранее была освобождена от наказания из-за необходимости ухода за приемным ребенком, который, по ее заявлению, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

«Я доверяю министру Карло Нордио», – заявила Мелони журналистам, отметив, что процесс помилования проходил в соответствии с законом.

Она исключила возможность его отставки на данный момент, но признала необходимость дальнейшего рассмотрения дела. Канцелярия президента Серджо Маттареллы запросила у Минюста срочную проверку, а прокуратура Милана обратилась за помощью к Интерполу.

Сомнения в словах Минетти возникли после публикаций в СМИ. В Министерстве юстиции Италии отметили, что не располагали подробностями, упомянутыми в прессе. Сама Минетти отвергла обвинения, назвав их необоснованными, и подчеркнула, что усыновление проводилось законно.

Минетти ранее была приговорена почти к четырем годам тюрьмы, которые позже заменили общественными работами. Ее осудили за взяточничество и содействие проституции, связанные с вечеринками Берлускони.

Скандал вокруг помилования усиливает давление на Мелони после недавних неудач на выборах.

