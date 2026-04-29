The Globe and Mail: Венесуэла выйдет из ОПЕК вслед за ОАЭ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вслед за недавним решением Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК, Венесуэла также может покинуть организацию под давлением США, пишет ТАСС со ссылкой на канадскую газету The Globe and Mail.

По мнению издания, это стало бы подарком для президента США, который настойчиво выступает против влияния ОПЕК на мировые цены на нефть в преддверии выборов в Конгресс.

The Globe and Mail отмечает, что за время конфликта с Ираном цены на галлон бензина в США выросли на один доллар, а на дизельное топливо – на два доллара. Газета считает, что если Трамп захочет, чтобы Венесуэла покинула ОПЕК, «это произойдет», ведь страна с крупнейшими в мире запасами нефти теперь фактически стала сателлитом США, а ее лидер находится в американской тюрьме.

Ранее агентство WAM сообщило, что ОАЭ выйдут из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года, однако заявили о поддержке усилий по стабилизации мирового рынка топлива. Эмираты подчеркнули, что их политика по добыче нефти будет учитывать баланс спроса и предложения.

Канада, отмечает The Globe and Mail, давно имеет статус наблюдателя в ОПЕК, оставаясь при этом одним из крупнейших мировых производителей нефти.

Экономист Игорь Юшков предположил возможную сделку Абу-Даби с США по снижению цен на топливо перед парламентскими выборами.

Президент США заявил о намерении Вашингтона участвовать в политическом будущем Венесуэлы и ее нефтяного сектора.