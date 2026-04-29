В Совфеде спрогнозировал выгоду России при выходе ОАЭ из ОПЕК

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шендерюк-Жидков заявил, что Россия может извлечь выгоду из выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК, передает РИА «Новости».

По его словам, у Москвы сохраняются хорошие отношения с крупнейшими нефтедобывающими странами, и Россия способна выступить координатором на фоне сложившейся ситуации.

Сенатор отметил, что Россия поддерживает партнерство с Абу-Даби, который недавно стал участником БРИКС, а значит, может обсуждать нефтяные вопросы как в двустороннем формате, так и на площадке БРИКС. Кроме того, Москва продолжает плотное взаимодействие с Эр-Риядом и другими крупными экспортерами нефти.

Шендерюк-Жидков подчеркнул, что уход ОАЭ из ОПЕК означает потерю существенных объемов добычи нефти, которые больше не регулируются общими обязательствами. По его словам, основной страной, которая пострадает от этого шага, станет Саудовская Аравия, поскольку ей будет сложнее стабилизировать нефтяные цены.

Политик считает, что на фоне блокировки Ормузского пролива уход ОАЭ из картеля не окажет влияния на стоимость сырья. Однако он отметил, что в перспективе возможная «война предложений» может привести к более быстрому снижению цен, чем если бы страны оставались в рамках ОПЕК+.

Как отмечает французское издание Echos, отношения между ОАЭ и Саудовской Аравией остаются напряженными из-за разногласий по добыче нефти и конкуренции за влияние в регионе. Немецкая газета Handelsblatt добавляет, что выход ОАЭ из организации станет ударом и для Эр-Рияда, поскольку тому будет сложнее регулировать цены на рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года в интересах долгосрочного развития энергетического сектора страны.

Представитель МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила о суверенном стратегическом выборе выхода из объединения ради повышения гибкости использования энергетических мощностей.

Экономист Игорь Юшков предположил наличие в решении Абу-Даби выйти из ОПЕК элемента сделки с США, нацеленной на снижение цен на топливо перед парламентскими выборами.