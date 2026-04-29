Эксперт заявил о риске новой Великой депрессии из-за Ирана

Эксперт Гюрдениз сообщил о риске новой Великой депрессии из-за Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гюрдениз сообщил, что мир может столкнуться с экономическим кризисом, сопоставимым с Великой депрессией 1930-х годов, если иранская война продолжится до июня, передает ТАСС.

По его словам, июнь станет критическим рубежом: если решение не будет найдено, система нефтедоллара может рухнуть, а США перестанут быть гарантом мировой безопасности.

Гюрдениз подчеркнул, что кризис уже подорвал доверие стран Персидского залива к гарантиям США, и это ускоряет их стремление к поиску новых региональных и глобальных союзов. Он отметил, что Иран, несмотря на серьезные потери, сохраняет стратегическую инициативу за счет контроля над ключевыми энергетическими маршрутами, такими как Ормузский пролив.

По словам эксперта, США отвечают ростом военного присутствия и давлением на Тегеран, однако их ресурсы для поддержания эскалации ограничены экономическими, логистическими и политическими причинами. Гюрдениз добавил, что действия Вашингтона вызывают глобальное недовольство и страх, а не согласие и безопасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США поручил советникам готовиться к длительной морской блокаде Ирана.

Экономист Игорь Юшков заявил о возможных ударах США по иранской нефтяной инфраструктуре и рисках для экспорта энергоресурсов.

Тегеран предложил США разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия с отсрочкой переговоров по ядерной программе.