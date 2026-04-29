    29 апреля 2026, 07:54 • Новости дня

    Трамп поручил готовиться к длительной блокаде Ирана

    Трамп поручил готовиться к длительной блокаде Ирана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, сочтя возобновление бомбардировок более рискованным вариантом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Wall Street Journal. Решение было принято после обсуждения альтернативных сценариев, включая возобновление бомбардировок и выход из конфликта, которые были признаны более рискованными.

    По данным издания, обсуждения проходили в ситуационной комнате, где Трамп настоял на продолжении давления на экономику Ирана и ограничении его нефтяного экспорта. Одной из мер стало препятствие заходу судов в иранские порты и их выходу из страны.

    В ходе беседы с газетой заместитель пресс-секретаря США Анна Келли заявила, что блокада позволяет Америке «обладать максимальным влиянием» на иранские власти. По ее словам, президент США примет соглашение только в том случае, если оно обеспечит национальную безопасность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассматривал вариант возобновления ограниченных военных ударов по Ирану и установления блокады Ормузского пролива.

    Позднее президент США отказался снимать морскую блокаду с Ирана до заключения сделки.

    Вскоре он объявил о продлении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана единого предложения по урегулированию.

    27 апреля 2026, 18:56 • Новости дня
    Аракчи указал, почему США просят о переговорах с Ираном
    Аракчи указал, почему США просят о переговорах с Ираном
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты предложили Ирану провести переговоры, и сейчас Тегеран рассматривает такую возможность, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Он также пояснил мотивы, которыми руководствовались США в этой просьбе.

    Министр отметил, что предложение о переговорах поступило, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о собственных успехах, передают «Вести».

    «Тогда зачем он (президент США Дональд Трамп) предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели, вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант», – сказал Аракчи журналисту Павлу Зарубину.

    Ранее Аракчи сообщил, что первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс.

    27 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на более поздний срок.

    Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика, передает портал Axios.

    Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить. Этот план был передан через пакистанских посредников после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречи в Исламабаде.

    По данным источников, внутри иранского руководства нет единого мнения о том, на какие уступки можно пойти в вопросе ядерной программы. США требуют приостановить обогащение урана как минимум на десять лет и вывезти запасы из страны. Предложенный Тегераном вариант позволяет обойти эти острые углы на пути к более быстрому соглашению о перемирии.

    Однако снятие блокады может лишить президента США важных рычагов давления в будущих переговорах. В воскресном интервью Fox News Трамп заявил о намерении продолжать военно-морскую блокаду, сдерживающую экспорт иранской нефти.

    «Когда через вашу систему текут огромные объемы нефти... если по какой-то причине эта линия закрыта, потому что вы не можете перелить ее в контейнеры или на корабли... то эта линия взрывается изнутри», – отметил он.

    Ожидается, что в понедельник глава Белого дома проведет совещание со своей командой по национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

    В Белом доме подтвердили получение иранского предложения, но подчеркнули, что США будут заключать только такие сделки, которые ставят на первое место интересы американского народа и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Позже президент США заявил о получении обновленных условий урегулирования проблемы от иранской стороны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи запланировал новый визит в Пакистан для возобновления диалога.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    27 апреля 2026, 14:18 • Новости дня
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов

    Эксперт Юшков: Трамп намекает на возможные удары по иранским нефтепроводам

    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи и экспорта энергоресурсов, а также прокачки по нефтепроводам. При этом заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Исламской республики может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «После начала американо-израильской операции Иран добывал и экспортировал нефть в привычных объемах. Когда США ввели морскую блокаду иранских портов, Исламская республика продолжила вести добычу, но закачивала энергоресурсы в систему хранения, в том числе на острове Харк», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ключевое опасение для Тегерана заключается в том, что свободных емкостей не останется, и нужно будет сокращать объемы добычи. Собеседник отметил, что так же действовали и другие игроки на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак: «всячески пытались отсрочить этот шаг». «Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи, экспорта и прокачки по нефтепроводам. Вряд ли возникнут аварийные ситуации», – уточнил Юшков.

    Вместе с тем, заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Ирана может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, добавил эксперт. «Главная угроза в том, что атака на заполненные резервуары приведет к серьезным последствиям: разливам сырья и пожарам», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться. Из-за приостановки поставок нефти из иранских портов после блокады со стороны США Тегеран вынужден направлять добываемое сырье в хранилища. По словам американского президента, Исламская республика сталкивается с нехваткой мест для хранения энергоресурсов.

    «Если по какой-либо причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать ее [нефть] в контейнеры или на суда, <…> то происходит то, что эта линия взрывается изнутри <…>. Если что-то происходит, она просто взрывается. Говорят, у них [Ирана] осталось около трех дней, прежде чем это случится», – сказал Трамп. Он добавил, что, если это произойдет, Тегеран потеряет около половины мощностей, восстановить которые будет невозможно.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 27 апреля ВМС Штатов развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана. Исламская республика отрицает ограничения на морскую торговлю. Так, в КСИР заявляли, что иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды страны.

    Отметим, Тегеран через пакистанских посредников передал Вашингтону новое предложение, которое в первую очередь направлено на снятие морской блокады и установлении долгосрочного режима прекращения огня. Переговоры по иранской ядерной программе при этом предлагается отложить на более поздний срок, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    27 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз
    Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз
    @ Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк Ирана открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро.

    Сборы за проход судов через Ормузский пролив, которые взимают военно-морские силы КСИР, теперь будут поступать на эти счета, передает РИА «Новости».

    «Центральный банк открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро. Согласно опубликованным распоряжениям, сборы, взимаемые военно-морскими силами КСИР (за проход судов через Ормузский пролив), будут зачисляться на эти счета», – заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько в теории может зарабатывать Иран на взимании платы за проход через Ормузский пролив и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву.

    В Совбезе спрогнозировали продовольственный кризис из-за Ормузского пролива.

    ООН предупредила о рисках продовольственной безопасности из-за Ормузского пролива.

    29 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Заявление немецкого канцлера об унижении дипломатов США в Иране вызвало жесткую реакцию Дональда Трампа, упрекнувшего оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Политический конфликт разгорелся из-за разногласий вокруг иранской ядерной программы, передает Bloomberg.

    Ранее Фридрих Мерц заявил студентам, что американские переговорщики терпят унижение от руководства Исламской республики, а стратегия выхода США из кризиса остается неясной. Немецкий политик также высоко оценил мастерство дипломатов из Тегерана.

    Ответная реакция последовала незамедлительно в соцсети Truth Social. «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит!» – написал Дональд Трамп. Политик добавил, что появление атомной бомбы у Тегерана сделает весь мир заложником ситуации.

    Американский деятель подчеркнул, что жесткое давление на ядерную программу следовало оказать давным-давно. Кроме того, глава Белого дома связал экономические трудности Германии с некомпетентностью ее нынешнего руководства. Официальный представитель канцлера отказался комментировать эти выпады.

    Берлин последовательно требует от Тегерана прекратить обогащение урана и отказаться от создания атомного оружия. Издание отмечает, что инцидент подчеркивает растущее разочарование европейских лидеров в выстраивании отношений с Трампом.

    Напомним, накануне Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном.

    Канцлер ФРГ поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    28 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Минобороны Ирана назвало условие открытия Ормузского пролива

    Иран пообещал открыть Ормуз в случае отсутствия угроз безопасности страны

    Минобороны Ирана назвало условие открытия Ормузского пролива
    @ REUTERS/File Photo/File Photo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талаи-ник сообщил, что движение торговых судов через Ормузский пролив возобновится только при условии отсутствия угрозы для безопасности страны.

    «Беспрепятственное движение торгового флота (через Ормузский пролив) после окончания войны будет осуществляться в том случае, если не возникнет угрозы безопасности Ирана», – заявил генерал, его цитирует агентство Tasnim, передает ТАСС.

    Ранее Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз.

    Президент Франции Эммануэль Макрон решил договориться с Ираном об открытии Ормузского пролива.

    27 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин сообщил о получении послания от верховного лидера Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Петербурге сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «Уважаемый господин министр, дорогие друзья, позвольте вас сердечно приветствовать на этот раз в Петербурге. Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе я получил послание от верховного лидера Ирана», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    28 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном
    Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об унижении США иранскими лидерами.

    Канцлер Фридрих Мерц заявил: «США унижаются иранскими лидерами», передает Bloomberg.

    Политик отметил, что президент США с трудом пытается договориться о прекращении войны.

    Журналисты подчеркивают, что подобные комментарии рискуют усилить раскол в трансатлантических отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    Американская делегация перенесла поездку в Пакистан до получения предложений от Тегерана. Позже глава Белого дома отменил визит своих спецпредставителей на эти переговоры.

    28 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    США ввели новые санкции против Ирана

    США ввели санкции против 17 физических лиц и 18 организаций Ирана

    США ввели новые санкции против Ирана
    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Минфин США принял решение о введении новых антииранских санкций в отношении 17 граждан и 18 компаний, в том числе из Китая.

    Санкции были введены против 17 физических лиц и 18 организаций, среди которых есть структуры из Китая, передает РИА «Новости». Решение принято американским Минфином в рамках ужесточения антииранского давления.

    В этот раз ограничения затрагивают не только иранские, но и китайские предприятия, связанные с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Тегерану новыми мерами воздействия в случае провала переговоров.

    Неделей ранее американские власти ввели ограничительные меры против восьми уроженцев Ирана и авиаперевозчика Mahan Air.

    29 апреля 2026, 11:32 • Новости дня
    Яхта Мордашова под флагом России прошла Ормузский пролив
    Яхта Мордашова под флагом России прошла Ормузский пролив
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Яхта Nord, принадлежащая председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову, находилась на плановом техническом обслуживании в Дубае и следовала во Владивосток через Ормузский пролив под российским флагом по утвержденному маршруту, рассказал близкий к Мордашову источник.

    Яхта Nord, принадлежащая председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову, находилась на плановом техническом обслуживании в Дубае и направлялась во Владивосток, передает РИА «Новости».

    По словам источника, близкого к Мордашову, судно шло под российским флагом и действовало строго по утвержденному маршруту, не нарушая международное морское право и навигационные правила.

    Источник подчеркнул, что маршрут и характер движения были исключительно гражданскими и частными.

    Собеседник агентства добавил, что Иран не препятствовал перемещению яхты, поскольку она является гражданским судном дружественной страны и осуществляла мирный транзит. По его словам, у американской стороны также не возникло вопросов, так как яхта не заходила в иранские порты и не связана с Ираном.

    Особо отмечается, что Алексей Мордашов – один из немногих владельцев подобных судов, кто зарегистрировал свою яхту в России. Российский флаг, по словам источника, стал главным фактором, обеспечившим безопасный транзит.

    Он пояснил, что уникальная ситуация сложилась благодаря тому, что иранские власти не трогают суда под флагами дружественных стран, а США не блокируют те, которые не заходят в иранские порты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран ввел исключения из новых сборов за проход через Ормузский пролив для ряда дружественных стран, включая Россию.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о сохранении для российской стороны возможности прохода через Ормузский пролив.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о принятии всех необходимых мер для безопасного прохода судов дружественных стран через Ормузский пролив.

    29 апреля 2026, 11:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американо-израильский конфликт грозит Европе многолетним энергетическим кризисом и уже вынудил регион потратить дополнительные 27 млрд евро на топливо, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду перед Европарламентом в Страсбурге, заявила о долгосрочных экономических проблемах для региона, передает Bloomberg.

    «Есть также суровая реальность, с которой нам всем нужно столкнуться: последствия этого конфликта могут отдаваться эхом в течение нескольких месяцев или даже лет», – подчеркнула она.

    Тревожное заявление прозвучало на фоне энергетического кризиса и проблем с поставками. Ситуация обострилась после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив – важнейший водный путь для коммерческого судоходства. Сейчас европейские страны страдают от высоких цен на нефть и газ, опасаясь дефицита таких важных товаров, как авиатопливо и удобрения.

    С конца февраля Евросоюз потратил на импорт ископаемого топлива дополнительные 27 млрд евро (31,6 млрд долларов). Аналитический центр Bruegel также подсчитал, что страны объединения выделили более 10 млрд евро на защиту потребителей и бизнеса от растущих цен на энергоносители.

    На прошлой неделе Еврокомиссия предложила первый комплекс мер по преодолению надвигающегося кризиса, однако на пятничном саммите лидеры ЕС потребовали более решительных шагов. При этом среди политиков существуют разногласия относительно темпов поддержки: некоторые выступают за постепенный подход, тогда как другие настаивают на немедленном принятии более масштабного пакета мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации на Ближнем Востоке заставило мир задуматься о безопасности Малаккского пролива.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о дополнительных тратах ЕС на импорт ископаемого топлива в размере более 22 млрд евро.

    Европейский союз рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса.

    26 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана отправился в Москву для переговоров

    Глава МИД Ирана Аракчи отправился в Москву для переговоров

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи прилетел в российскую столицу для обсуждения двусторонних отношений и глобальной повестки с представителями руководства страны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи начал официальный визит в Россию, передает РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве исламской республики уточнили, что целью поездки станут переговоры с высокопоставленными российскими политиками.

    «Аракчи направился в Москву во главе дипломатической делегации. В ходе визита он проведет консультации с российскими высокопоставленными лицами по двусторонним отношениям, а также развитию событий в регионе и мире», – говорится в официальном заявлении министерства. Российская сторона уже подтвердила факт прибытия иранского дипломата.

    Ожидается, что в понедельник Аббас Аракчи встретится с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию ранее озвучил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Он также добавил, что одной из ключевых тем предстоящих дискуссий станут переговоры между Тегераном и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали анонсировал встречу Аббаса Аракчи с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе визита в российскую столицу дипломат затронет тему диалога с Вашингтоном.

    Накануне глава иранского внешнеполитического ведомства обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.

    27 апреля 2026, 13:20 • Новости дня
    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США

    Аракчи объяснил провал переговоров чрезмерными требованиями США

    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, первый раунд переговоров между Ираном и США завершился без существенных результатов из-за позиции Вашингтона, передает «Интерфакс».

    По его словам, несмотря на определенный прогресс, подход американской стороны стал причиной того, что переговоры не достигли намеченных целей.

    Аракчи подчеркнул: «В переговорах намечались определенные сдвиги. Подход американцев привел к тому, что предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей, несмотря на достигнутый прогресс».

    Он также отметил, что неудача на переговорах произошла из-за чрезмерных требований и ошибочных подходов США.

    Министр добавил, что иранская делегация была вынуждена провести дополнительные консультации с пакистанскими коллегами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

    Ранее Аракчи заявил о блокировании соглашения Вашингтоном.

    Позже Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров.

    Впоследствии иранские дипломаты запланировали возвращение в Исламабад для возобновления контактов.

    28 апреля 2026, 01:57 • Новости дня
    Рубио сравнил контроль над проливами с ядерным оружием

    Рубио назвал проливы экономическим эквивалентом ядерного оружия

    Рубио сравнил контроль над проливами с ядерным оружием
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Контроль над мировыми проливами можно рассматривать как экономическую альтернативу ядерному арсеналу, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Проливы фактически являются экономическим эквивалентом ядерного оружия», – приводит слова Рубио ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он заявил, что Вашингтон может серьезно ужесточить политику в отношении Ирана, если тот откажется от сделки с американской стороной. По словам Рубио, давление на Тегеран уже носит экстраординарный характер, однако его можно усилить еще больше, передает РИА «Новости».

    Глава Госдепа не стал раскрывать детали готовящихся мер, но предупредил о возможности введения новых беспрецедентных санкций. При этом он отказался обсуждать потенциальные условия мирного соглашения, подчеркнув, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона потребовала от Тегерана права на участие в управлении Ормузским проливом. Иранское руководство предложило Вашингтону сделку по разблокировке этого морского пути.

    28 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    Иранские нефтяные танкеры скопились у линии американской блокады

    Bloomberg: Bранские танкеры с нефтью скопились у линии блокады США

    Tекст: Мария Иванова

    Танкеры с иранской нефтью массово скапливаются у порта Чабахар вблизи линии американской блокады, отмечает Bloomberg.

    Танкеры с иранской нефтью скапливаются у порта Чабахар, находящегося за пределами Персидского залива, но вблизи линии американской блокады, передает Bloomberg.

    В конце прошлой недели в водах Оманского залива простаивали от шести до восьми супертанкеров, а также несколько судов меньшего размера.

    По оценкам компании Vortexa, около 155 млн баррелей иранской нефти находятся в пути или в плавучих хранилищах по всему миру. Скопление судов свидетельствует о том, что Тегеран продолжает отгрузку сырья, однако американская блокада эффективно препятствует доставке топлива покупателям.

    Движение через Ормузский пролив практически остановилось. Вскоре Ирану, возможно, придется сократить добычу из-за нехватки свободных мощностей для хранения. США усиливают давление, перехватывая танкеры в Индийском океане и накладывая санкции на китайских покупателей.

    Отмечается возвращение в строй старых судов. 30-летний супертанкер вместимостью 2 млн баррелей, не использовавшийся три года, недавно был замечен на пути к острову Харк, главному центру экспорта иранской нефти.

    Ранее сообщалось что иранский Корпус стражей исламской революции выставил дополнительные мины в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы США задержали подозреваемый в тайной перевозке нефти танкер Tifani в Индийском океане.

