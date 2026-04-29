Трамп поручил готовиться к длительной блокаде Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Wall Street Journal. Решение было принято после обсуждения альтернативных сценариев, включая возобновление бомбардировок и выход из конфликта, которые были признаны более рискованными.

По данным издания, обсуждения проходили в ситуационной комнате, где Трамп настоял на продолжении давления на экономику Ирана и ограничении его нефтяного экспорта. Одной из мер стало препятствие заходу судов в иранские порты и их выходу из страны.

В ходе беседы с газетой заместитель пресс-секретаря США Анна Келли заявила, что блокада позволяет Америке «обладать максимальным влиянием» на иранские власти. По ее словам, президент США примет соглашение только в том случае, если оно обеспечит национальную безопасность страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассматривал вариант возобновления ограниченных военных ударов по Ирану и установления блокады Ормузского пролива.

Позднее президент США отказался снимать морскую блокаду с Ирана до заключения сделки.

Вскоре он объявил о продлении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана единого предложения по урегулированию.